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ঘটনাস্থলে নেই রক্তের দাগ, অথচ শরীরজুড়ে ক্ষত! অফিস পার্টির পর কীভাবে বহুতল থেকে নীচে পড়লেন নববধূ আকৃতি?

Delhi Dowry Murder: মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেই আকৃতি পার্টির আয়োজন করেছিলেন। পরিবার মানতেই নারাজ যে, তাদের মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারেন বলে। তাদের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে মেয়েকে যৌতুকের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 06, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:20 AM IST
ঘটনাস্থলে নেই রক্তের দাগ, অথচ শরীরজুড়ে ক্ষত! অফিস পার্টির পর কীভাবে বহুতল থেকে নীচে পড়লেন নববধূ আকৃতি?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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