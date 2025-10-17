English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 17, 2025, 09:22 PM IST
India Bangladesh Border: সীমান্তের তিন কিলোমিটার ভিতরে এসে স্থানীয়দের আক্রমণ, ত্রিপুরায় গণরোষে হত তিন বাংলাদেশি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উত্তেজনা, বিতর্ক।  সীমান্তে বাংলাদেশি চোরাশিকারীদের হাতে খুন এক ভারতীয়! পালটা প্রতিরোধে প্রাণ গেল তিন বাংলাদেশিরও। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের মৃত্যুতে প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, এই ঘটনা  'জঘন্য','অগ্রহণযোগ্য' এবং 'মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন'।

বাংলাদেশে বক্তব্য খারিজ করে দিয়েছে ভারত। দিল্লি বলছে, ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিপুরায় ভারতীয় ভূ-খণ্ডের  তিন কিলোমিটার ভিতরে। অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে স্থানীয়  বিদ্যাবিল গ্রাম থেকে গবাদি পশু চুরি চেষ্টা করছিলেন বাংলাদেশের তিন নাগরিক। এরপর স্থানীয়রা প্রতিরোধ করলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। আত্মরক্ষায় করে স্থানীয়রা। প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই প্রাণ হারান ২ বাংলাদেশি চোরাকারবারি। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও একজনের।

বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, 'স্থানীয় গ্রামবাসীদের উপর দা ও ছুরি নিয়ে হামলা চালিয়েছিল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। অন্য গ্রামবাসীরা যখন প্রতিরোধ করেন, তখন একজনকে খুন করা হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে ২ জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আরও মারা যান পরেরদিন'। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, 'যে দেশেরই নাগরিক হোন না কেন, অসাবধানতায় সীমান্তে পেরিয়ে গেলেও মানবাধিকার সবারই আছে'।

