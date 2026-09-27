/BANK STRIKE BIG UPDATE: সোম থেকে দেশ জুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট! একগুচ্ছ পরিষেবা ব্যাহত হবে, ATM থেকেও টাকা তোলা যাবে না? বন্ধ থাকবে UPI?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবার দেশজুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট! ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস (ইউএফবিইউ) দেশ জুড়ে তিনদিন ব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর (সোম থেকে বুধবার) পর্যন্ত ব্যাংকগুলির শাখা-ভিত্তিক পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ইউএফবিইউ জানিয়েছে যে, এই তিনদিনের ধর্মঘট চলাকালীন সারা দেশে ব্যাংকিং কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এই ধর্মঘটের প্রভাব মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির উপর পড়বে। বেসরকারি ব্যাংকগুলি ইউএফবিইউ-র ধর্মঘটের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইউনিয়নগুলির প্রধান অমীমাংসিত দাবি হল সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা। যার ফলে ব্যাংকের কর্মীরা প্রতি শনিবার ছুটি পাবেন।
কোন কোন পরিষেবাগুলি চালু ?
'ব্রাঞ্চ ক্লোজার' বা ব্যাংকের শাখা বন্ধ থাকার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত ব্যাংকিং পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যাংকগুলির পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী, নেট ব্যাংকিং, ইউপিআই (UPI), মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং এটিএম-সহ ডিজিটাল ও অনলাইন ব্যাংকিং পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। এর ফলে গ্রাহকরা প্রয়োজনীয় লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবেন। যেসব পরিষেবার জন্য সশরীরে শাখায় উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন, গ্রাহকদের সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করে নিতে হবে। চেক ক্লিয়ারেন্স, নগদ অর্থ জমা, সশরীরে কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, নথিপত্র জমা দেওয়া, যাচাইকরণ এবং অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত কিছু বিশেষ অনুরোধের বিষয়গুলি শাখা পুনরায় খোলার সময় পর্যন্ত অপেক্ষয় থাকবে। শাখা বন্ধ থাকলেও গ্রাহকরা এটিএম, ইউপিআই, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এবং মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারবেন। যেসব লেনদেন বা পরিষেবার জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে শাখায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, সেগুলি কেবল সংশ্লিষ্ট শাখা পুনরায় কার্যক্রম শুরু করলেই পাওয়া যাবে।
গ্রাহকদের প্রতি ব্যাংকগুলির পরামর্শ
ব্যাংকিং পরিষেবার উপর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে বেশ কয়েকটি ব্যাংক এসএমএস করে গ্রাহকদের সতর্ক করেছে। যাদের নথিপত্র সংক্রান্ত কোনও কাজ বাকি আছে বা শাখার উপর নির্ভরশীল অন্য কোনও কাজ রয়েছে, তাদের ২৮ সেপ্টেম্বরের আগেই এই লেনদেন বা কাজগুলির পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। গ্রাহকদের পাঠানো এসএমএস বার্তায় ব্যাংকগুলি প্রস্তাবিত ধর্মঘটের বিষয়ে জানিয়েছিল এবং কোনও ধরনের অসুবিধা এড়াতে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই শাখা-কেন্দ্রিক ব্যাংকিং কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছিল। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আগেই গ্রাহকদের তিন দিনের ধর্মঘট সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। সেই বার্তায় ব্যাংকটি গ্রাহকদের পরামর্শ দিয়েছে যেন পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার সময় তারা বিকল্প মাধ্যম—যেমন এটিএম, এডিডব্লিউএম, কাস্টোমার সার্ভিস পয়েন্ট, ইয়োনো, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ইউপিআই ব্যবহার করেন। ব্যাংক অফ বরোদা জানিয়েছে যে, গ্রাহকরা নিত্যদিনের লেনদেনের জন্য ডিজিটাল ও সেলফ-সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম—যেমন বিওবি ওয়ার্ল্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ‘বিওবি ওয়ার্ল্ড বিজনেস’, হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাংকিং, এটিএম এবং ক্যাশ রিসাইক্লার মেশিন—ব্যবহার করতে পারবেন। ক্যানারা ব্যাংক গ্রাহকদের পরামর্শ দিয়েছিল যেন তাঁরা সম্ভাব্য অসুবিধা কমাতে আগে থেকেই তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমের পরিকল্পনা করে নেন।
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