Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /BANK STRIKE BIG UPDATE: সোম থেকে দেশ জুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট! একগুচ্ছ পরিষেবা ব্যাহত হবে, ATM থেকেও টাকা তোলা যাবে না? বন্ধ থাকবে UPI?

BANK STRIKE BIG UPDATE: সোম থেকে দেশ জুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট! একগুচ্ছ পরিষেবা ব্যাহত হবে, ATM থেকেও টাকা তোলা যাবে না? বন্ধ থাকবে UPI?

BANK STRIKE BIG UPDATE: সোমবার থেকে দেশ জুড়ে ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস! যার ফলে একগুচ্ছ পরিষেবা ব্যাহত হবে, ATM থেকে কি টাকাও তোলা যাবে না? বন্ধ UPI! জানুন এখনই বিশদে...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 27, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 06:48 PM IST
BANK STRIKE BIG UPDATE: সোম থেকে দেশ জুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট! একগুচ্ছ পরিষেবা ব্যাহত হবে, ATM থেকেও টাকা তোলা যাবে না? বন্ধ থাকবে UPI?
Image Credit: ফের ধর্মঘট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভারী তুষারপাত, টানা বৃষ্টি! নামল ভয়ংকর তুষারধস! ১০ জনই...
2
3
4
5