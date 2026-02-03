Bus Accident: পালটি খেতে খেতে গভীর খাদে বাস! আর্তনাদ, রক্ত, হাহাকার, মৃত্যু... ৩০ যাত্রীই...
Dehradun Bus Accident: মঙ্গলবার সকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস সোজা গিয়ে পড়ল খাদে। ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয়। আহত বহু।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর দুর্ঘটনা! সাতসকালে যাত্রীবাহী বাস সোজা গিয়ে পড়ল গভীর খাদে। ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয়। আহত বহু। বাসটিতে ৩০ জনের বেশি যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনাটি ঘটে, হিমাচল প্রদেশের কোয়ানু এলাকার সুদোই খাড়-এর কাছে।
দেরাদুনের চৌপাল–নেরওয়া থেকে পাওন্টা সাহিব যাচ্ছিল বাসটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনজন যাত্রীর মৃত্যু হয় এবং ১৫ জনের বেশি যাত্রী গুরুতর আহত হন। পুলিস জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে বাসটি চৌপাল ডিপো থেকে নেহওয়া পৌঁছায় এবং এরপর মিনাস–কোয়ানু–হরিপুর রুট দিয়ে পাওন্টা সাহিবের দিকে যাচ্ছিল। সকাল প্রায় ১০টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
প্রাথমিক তথ্যে জানা গিয়েছে, সুদোই খাড়ের কাছে একটি ট্রাককে পাশ কাটাতে গিয়ে রাস্তার ধারের অংশ ভেঙে যায়। এর ফলে যাত্রীবোঝাই বাসটি ভারসাম্য হারিয়ে কয়েকবার উলটে গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষজন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে সাহায্য করেন। খবর পেয়ে পুলিস ও স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (SDRF)-এর দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।
উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, তিনি নিজে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন এবং জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। সব কাছাকাছি হাসপাতালকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। গুরুতর আহতদের প্রয়োজনে হেলিকপ্টারে করে উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।
প্রসঙ্গত, ১০ জানুয়ারি হিমাচল প্রদেশের সিরমৌর জেলায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা ঘটে। একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় ৮ জন যাত্রী মারা যান এবং আরও অনেক যাত্রী আহত হন। বাসটি একটি পাহাড়ি এলাকা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছিল। রাস্তা ছিল খুবই সরু এবং অনেক বাঁক ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, বাঁক ঘোরার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং খাদে পড়ে যায়।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষজন দ্রুত সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। পরে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। গুরুতর আহতদের ভালো চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পাহাড়ি এলাকায় গাড়ি দুর্ঘটনা যেন খুবই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন ছাড়া ছাড়া ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনার খবর স্থানীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।
