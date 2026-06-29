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১ জুলাই থেকেই বড় ধাক্কা: SIR-এ বাদ যাওয়া রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যত্‍ অন্ধকারে, কী হবে? বড় ইঙ্গিত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের

Dilip Ghosh on SIR: যোগাযোগ ব্যবস্থার খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY)-র অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয় এই বৈঠকে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের একাধিক রাজ্যে গ্রামীণ রাস্তা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ কেমন চলছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 29, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:14 PM IST
১ জুলাই থেকেই বড় ধাক্কা: SIR-এ বাদ যাওয়া রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যত্‍ অন্ধকারে, কী হবে? বড় ইঙ্গিত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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