/১ জুলাই থেকেই বড় ধাক্কা: SIR-এ বাদ যাওয়া রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যত্‍ অন্ধকারে, কী হবে? বড় ইঙ্গিত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের

রাজীব চক্রবর্তী: ২০২৫ থেকে রাজ্য জুড়ে চলা এসআইআর (SIR) তালিকা থেকে বাদ পড়া প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষ এবার বড়সড় ধাক্কা খেতে চলেছেন। তাঁরা আর কোনও রকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। ১ জুলাই থেকে দেশ জুড়ে চালু হতে চলা নতুন ‘বিকশিত ভারত রামজি’ (VB-G RAM G) প্রকল্পের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY) কিংবা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় ও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে এই পরিবারগুলি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে চলেছেন।
সোমবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের তরফ থেকে আয়োজিত 'রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ বিকাশ' সম্মেলনে যোগ দিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই বিস্ফোরক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি সামনে এনেছেন।
গ্রামীণ উন্নয়নে কেন্দ্রের নতুন রোডম্যাপ
১ জুলাই থেকে দেশজুড়ে এক নতুন রূপান্তর ঘটতে চলেছে গ্রামীণ অর্থনীতি ও পরিকাঠামোয়। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল নতুন ‘বিকশিত ভারত রামজি’ (VB-G RAM G) প্রকল্প চালুর আগে রাজ্যগুলির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা। এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি গ্রামীণ আবাসন, সড়ক যোগাযোগ এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত স্তরের উন্নয়ন ব্যবস্থাকে আরও ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র।
বৈঠকে স্পষ্ট করা হয়েছে, নতুন প্রকল্প চালু করার আগে রাজ্যগুলিতে উপভোক্তাদের ই-কেওয়াইসি (e-KYC), ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT) এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। তবে রূপান্তর প্রক্রিয়ার জন্য চলমান কোনও কাজ যাতে থমকে না যায়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।
আবাস ও সড়ক যোজনায় বাড়তি নজর
সম্মেলনে জানানো হয়, গ্রামীণ আবাসনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY)-র মাধ্যমে যোগ্য পরিবারগুলিকে পাকা বাড়ি দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা একইভাবে বজায় থাকবে। এর পাশাপাশি গ্রাম স্তরের সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় প্রয়োজন বুঝে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির ওপর জোর দিচ্ছে কেন্দ্র।
যোগাযোগ ব্যবস্থার খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY)-র অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয় এই বৈঠকে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের একাধিক রাজ্যে গ্রামীণ রাস্তা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ কেমন চলছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
১ জুলাই রাজ্যের বড় পরীক্ষা
কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য-- গ্রামের কর্মসংস্থান, বাসস্থান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে একসূত্রে গেঁথে সামগ্রিকভাবে একটি ‘বিকশিত গ্রাম’-এর ভিত তৈরি করা। তবে এই নতুন ব্যবস্থা রূপায়ণে রাজ্যগুলি কতটা প্রস্তুত, ১ জুলাই থেকে তার আসল পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। একদিকে যখন নতুন রূপরেখায় গ্রামোন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে কেন্দ্র, ঠিক তখনই রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষের সরকারি সুবিধা থেকে বাদ পড়ার এই ঘোষণা এক বিরাট উদ্বেগের বাতাবরণ তৈরি করল।
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