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২ নয়, NCPI ছেড়ে তৃণমূলে ফিরছেন ৩ সাংসদ! কে কে? জানা গেল নাম- দিল্লির বিগ আপডেট

NCPI MPs returning TMC: মাত্র কএকদিনেই মোহভঙ্গ! কিন্তু এই মোহভঙ্গের কারণ কী? কেন ফের তৃণমূলেই ফিরতে চান তাঁরা? তৃণমূলে ফেরার ফর্মুলা কী? কোন ফর্মুলায় তাঁদের দলে নেওয়া হবে? ওদিকে ঘোর অস্বস্তিতে NCPI-ও।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 31, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:12 PM IST
২ নয়, NCPI ছেড়ে তৃণমূলে ফিরছেন ৩ সাংসদ! কে কে? জানা গেল নাম- দিল্লির বিগ আপডেট
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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২ নয়, NCPI ছেড়ে তৃণমূলে ফিরছেন ৩ সাংসদ, কে কে? জানা গেল নাম- দিল্লির বিগ আপডেট
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