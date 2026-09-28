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তিন সার্কুলেশনের ত্রিমুখী আক্রমণে উত্তরপ্রদেশ থেকে মায়ানমার পুঞ্জমেঘে দানবলীলা! ১৫ রাজ্যে অ্য়ালার্ট জারি; বাংলায়...

3 Storms Approaching: ফের বড় বিপদের আশঙ্কা। এবার ত্রিমুখী বিপদ। এটা আবহাওয়াগত এমন এক ঘোরতর পরিস্থিতি, যা যে কোনও মুহূর্তে ব্যাপক বিপর্যয়ের রূপ নিতে পারে। সতর্কবার্তা বলছে-- উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ মোট ১৫ রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত ও ঝড়ের জন্য লাল থেকে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 28, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 11:47 AM IST
তিন সার্কুলেশনের ত্রিমুখী আক্রমণে উত্তরপ্রদেশ থেকে মায়ানমার পুঞ্জমেঘে দানবলীলা! ১৫ রাজ্যে অ্য়ালার্ট জারি; বাংলায়...
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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