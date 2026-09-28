/তিন সার্কুলেশনের ত্রিমুখী আক্রমণে উত্তরপ্রদেশ থেকে মায়ানমার পুঞ্জমেঘে দানবলীলা! ১৫ রাজ্যে অ্য়ালার্ট জারি; বাংলায়...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মৌসম ভবনের সাম্প্রতিক ওয়েদার অ্যালার্টে সহসাই আতঙ্কের আবহ গোটা দেশে। এই পূর্বাভাস বলছে, বর্তমানে দেশের তিনটি ভিন্ন অঞ্চলে একই সঙ্গে আবহাওয়ায় অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে। উপগ্রহ চিত্র থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, উত্তর ভারত থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল-- বিস্তীর্ণ এই অঞ্চল ঘোর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কবলে পড়তে পারে। যার জেরে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।
ওয়েল-মার্কড লো প্রেশার, ঘূর্ণিঝড়, পশ্চিমা ঝঞ্ঝা
একদিকে উত্তরপ্রদেশের মধ্যাঞ্চলের উপর একটি শক্তিশালী সুস্পষ্ট নিম্নচাপ-- যেটিকে ওয়েল-মার্কড লো প্রেশার বলে উল্লেখ করা হয়েছে-- ঘনীভূত হচ্ছে; অন্য দিকে, বঙ্গোপসাগর হয়ে মায়ানমারের উপকূল থেকে সরাসরি ভারতের সীমান্তের দিকে ধেয়ে আসার অপেক্ষায় রয়েছে নতুন একটি ঘূর্ণিঝড়। এরই মধ্যে, উত্তর ভারতের উপর সক্রিয় একটি 'পশ্চিমা ঝঞ্ঝা'ও! যেটি আসন্ন এই পরিস্থিতির ক্ষেত্রে মূলত অনুঘটক হিসেবেই কাজ করছে।
ত্রিমুখী বিপদ
এ মরশুমের চরম এই ত্রিমুখী বিপদ-- আবহাওয়াগত এমন এক ঘোরতর পরিস্থিতি যা-- যে কোনও মুহূর্তে ব্যাপক বিপর্যয়ের রূপ নিতে পারে। আইএমডি-র সতর্কবার্তা বলছে, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১৫টি প্রধান রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত ও ঝড়ের জন্য লাল থেকে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে শুরু করে সুদূর উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল ঝোড়ো মেঘের পুঞ্জ ধ্বংসলীলার এক নতুন পর্ব তৈরি হয়েছে।
হলুদ, কমলা, লাল সতর্কতা
আজ হরিয়ানা এবং দিল্লি-- এনসিআর (দিল্লি, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ ও নয়ডা-সহ) এলাকার আকাশ মেঘলা থাকবে। কিছু কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে গুঁড়ি গুঁড়ি বা হালকা বৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে তাপমাত্রা কম থাকবে এবং আর্দ্রতা বা ভ্যাপসা গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলবে। উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর পাশাপাশি ভূমিধসের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। দেরাদুন, নৈনিতাল, হরিদ্বার ও ঋষিকেশের মতো প্রধান শহরগুলিতে একটানা বৃষ্টির কারণে কিছু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ভূমিধস ও নদীর জলের স্তর বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে; পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছে। বেশ কয়েকটি এলাকার জন্য হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশেও আবহাওয়া বেশ দুর্যোগপূর্ণ থাকার আশঙ্কা আজ। সেখানে শিলাবৃষ্টি ও ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি হয়েছে। সিমলা, মানালি, ধরমশালা ও সোলানের মতো উঁচু এলাকাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি ঠান্ডা বাতাস ও বিচ্ছিন্নভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। যার ফলে তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পতন ঘটবে। ওড়িশার ভুবনেশ্বর, কটক, পুরী ও রাউরকেল্লা শহরে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। উপকূলীয় এলাকায় প্রবল বাতাস ও বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা বাতাসের প্রভাবে উপকূলীয় জেলাগুলিতে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত-সহ প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে তাপমাত্রা কমবে এবং ভ্যাপসা গরম বা আর্দ্রতা থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলবে। সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বিহারের পাটনা, মুজাফফরপুর, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়ার মতো বেশ কয়েকটি জেলায় আকাশ মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর কিছু এলাকায় বজ্রপাত-সহ ঝড় ও ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করেছে। অন্যান্য জেলাতেও বাতাসের সঙ্গে থেমে থেমে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়খণ্ডে প্রবল বাতাস ও বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। রাঁচি, জামশেদপুর, ধানবাদ ও বোকারোর মতো শিল্প ও শহরাঞ্চলগুলিতে কোথাও কোথাও রোদ ও মেঘের মিশ্র আবহাওয়া দেখা গেলেও এ-রাজ্যের অনেক এলাকায় দমকা হাওয়া-সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। অসমের গুয়াহাটি, ডিব্রুগড়, শিলচরে আবহাওয়া কিছুটা দুর্যোগপূর্ণ থাকার আশঙ্কা; এসব এলাকায় প্রবল বর্ষণ ও নদীর জলের স্তর বেড়ে যাওয়ার বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একটানা বৃষ্টিপাতের ফলে নদীর জলের স্তরে পরিবর্তন আসতে পারে।
এবং বাংলা
পশ্চিমবঙ্গে বর্ষার প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি। এরই মধ্যে আজ সোমবার ভারী বৃষ্টি ও জলমগ্ন পরিস্থিতির সতর্কতা বঙ্গের জন্য। কলকাতা, দার্জিলিং, হাওড়া ও জলপাইগুড়িতে দমকা হাওয়া-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে গতকালই জানানো হয়েছিল। এর ফলে নিচু এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়তে পারে। বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার ফলে ভ্যাপসা গরম বা আর্দ্রতা থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে শহর কলকাতা-সহ সামগ্রিক ভাবে বাংলায়।
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