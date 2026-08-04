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'মেয়ের মুখটাও চিনতে পারিনি...ভারি বাসন দিয়ে বীভত্‍স...!' চোদ্দর কিশোরীকে গণধর্ষণে গ্রেফতার ৩ নাবালক

Assam girl rape case: ঘরের থালাবাসন দিয়ে তাণ্ডব! ১৫ বছরের এক কিশোরীকে পৈশাচিক নির্যাতন, গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। ঘটনায় ১৭ থেকে ১৯ বছরের ৩ তরুণকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। অপরাধের হাড়হিম করা নির্মমতা দেখে ১৭ বছরের ধৃত কিশোরকে ‘নাবালক’ নয়, বরং প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিচার করার আবেদন জানিয়েছে প্রশাসন।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 04, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:03 AM IST
'মেয়ের মুখটাও চিনতে পারিনি...ভারি বাসন দিয়ে বীভত্‍স...!' চোদ্দর কিশোরীকে গণধর্ষণে গ্রেফতার ৩ নাবালক
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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