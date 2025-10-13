Delhi Malls May Shut Down: উৎসবের মরসুমে বিরাট ধাক্কা, একসঙ্গে বন্ধ হচ্ছে ৩ বিখ্যাত মল! 'এই' শহরের মানুষ যা আগে দেখেননি...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসবের মরসুমে বিরাট ধাক্কা দেশের রাজধানীর! দক্ষিণ দিল্লির তিন বিখ্যাত এবং হাই-প্রোফাইল শপিং ডেস্টিনেশন - ডিএলএফ প্রোমেনেড (DLF Promenade), ডিএলএফ এম্পোরিও (DLF Emporio) এবং বসন্ত কুঞ্জের অ্যাম্বিয়েন্স মল (Ambience Mall) এক ভয়ংকর সংকটের মুখোমুখি! যার ফলে এই তিন মলের আর কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়! দিল্লিতে প্রথমবারের মতো, শহরের ঝাঁ-চকচকে শপিং মলগুলি তীব্র জল সংকটের সঙ্গে লড়ছে। এই সব মলে সাধারণ মানুষ থেকে সেলেব হয়ে বিদেশি পর্যটক এবং বিলাসি ক্রেতারাও সমান ভাবে ভিড় জমান। জল যন্ত্রণায় মল কর্তৃপক্ষ অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখার কথা ভাবছে।
৭০% শৌচাগার বন্ধ, রেস্তোরাঁগুলি জলহীন!
এই তিন মলের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, দিল্লি জল বোর্ডের জল সরবরাহ বেশ কয়েক দিন ধরে ব্যাহত। যার ফলে তাদের ট্যাংকগুলি প্রায় খালি! পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, মলের প্রায় ৭০ শতাংশ শৌচাগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং রেস্তোরাঁগুলি মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি পরিচালনা করতেই হিমশিম খাচ্ছে। থালা-বাসন ধোওয়া থেকে শুরু করে গ্রাহকদের পানীয় জল পরিবেশন করাও সম্ভব হয়ে উঠছে না। অনেক আউটলেটই তাদের পরিষেবা সাময়িক ভাবে স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। 'আমাদের কাছে পরিষ্কার বা স্যানিটেশন বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত জলও নেই। এই পরিস্থিতিতে, গ্রাহকদের সঠিকভাবে পরিবেশন করা অসম্ভব হয়ে উঠছে।' মলের ভিতরের একজন রেস্তোরাঁ পরিচালক বলছেন।
সম্ভাব্য বন্ধের সতর্কীকরণ
মল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট সতর্কীকরণ জারি করেছে। যদি আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে জল সরবরাহ ঠিকঠাক ভাবে না হয়, তাহলে তাদের মল বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্পই থাকবে না। এই চরম পদক্ষেপের ফলে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। লক্ষ-লক্ষ ব্যবসায়ীর ক্ষতি হবে এবং হাজার হাজার কর্মসংস্থান ঝুঁকিতে। দিল্লি জল বোর্ড কবে আর কখন স্বাভাবিক জল সরবরাহ কখন শুরু করতে পারবে, সেই বিষয় কোনও স্পষ্টতা দেয়নি। অবিলম্বে পদক্ষেপ না নিলে সংকট আরও জটিল হবে।
উৎসবের মরশুমে ধাক্কা
পরিস্থিতি বিশেষ ভাবে উদ্বেগজনক করে তুলেছে সময়কাল। দীপাবলির ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগেই এই সংকট দেখা দিয়েছে! কারণ দীপাবলির সময়টাই শপিংয়ের ভরা মরসুম। যখন মলগুলিতে সাধারণত ক্রেতাদের ভিড়ে থাকে এবং খুচরো বিক্রেতারা বছরে সবচেয়ে বেশি বিক্রি এই সময়েই করেন। ব্যবসায়ী এবং দোকান মালিকদের জন্য এর চেয়ে খারাপ সময়ে আসতে পারে না। একজন স্টোর ম্যানেজার বলছেন, 'আমরা উৎসবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, কিন্তু এখন আমরা মৌলিক জিনিসপত্রও পরিচালনা করতে হিমশিম খাচ্ছি' বলেন। বোঝাই যাচ্ছে চরম সংকটে দিল্লি!
