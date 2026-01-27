English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Mumbai Loudspeaker Accident Video: রাস্তায় ১০ সেকেন্ড দূরে দাঁড়িয়েছিল যম, নাচতে নাচতে ছুটে আসা তিনের শিশুকে থেঁতলে দিল সাউন্ডবক্স! ভয়াল VDO...

Mumbai Loudspeaker Accident Video: রাস্তায় ১০ সেকেন্ড দূরে দাঁড়িয়েছিল যম, নাচতে নাচতে ছুটে আসা তিনের শিশুকে থেঁতলে দিল সাউন্ডবক্স! ভয়াল VDO...

Mumbai Vikhroli Accident CCTV Video: ফুটেজে আরও দেখা যায়, স্পিকারটি পড়ে যাওয়ার পর আশেপাশে থাকা মানুষজন ভয়ে ও আতঙ্কে চিৎকার শুরু করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, যার অসাবধানতার কারণে স্পিকারটি পড়ল, সেই ব্যক্তিটি একবারও পেছনে না তাকিয়েই ঘটনাস্থল থেকে সরে যান। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 27, 2026, 03:50 PM IST
Mumbai Loudspeaker Accident Video: রাস্তায় ১০ সেকেন্ড দূরে দাঁড়িয়েছিল যম, নাচতে নাচতে ছুটে আসা তিনের শিশুকে থেঁতলে দিল সাউন্ডবক্স! ভয়াল VDO...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসব বিষাদময়! দেশের ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস যখন উদযাপনের আনন্দে মুখরিত, ঠিক তখনই মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বইয়ে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। একদিকে অসাবধানতার বলি হল, তিন বছরের এক নিষ্পাপ শিশু।

Add Zee News as a Preferred Source

বিক্রোলিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের আনন্দ মুহূর্তে রূপ নিল বিষাদে

মুম্বইয়ের বিক্রোলি (পূর্ব) এলাকার ঠাকুর নগরের আম্বেদকর নগর লোকালয় থেকে এক শিউরে ওঠা দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ওই এলাকায় সাউন্ড সিস্টেম বা বড় লাউডস্পিকার লাগানো হয়েছিল। কিন্তু সেই উৎসবের প্রস্তুতিই কাল হয়ে দাঁড়াল তিন বছরের এক শিশুকন্যার জন্য।

সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়া দৃশ্য:

ঘটনার যে সিসিটিভি ফুটেজ জনসমক্ষে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে—রাস্তার ধারে বড় একটি লাউডস্পিকার রাখা ছিল। সেই সময় মাথায় গালিচা বা বড় চাদরের স্তূপ (Rugs) নিয়ে এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ওই ব্যক্তির ঠিক পেছনেই শিশুটি আপন মনে খেলছিল। ব্যক্তিটি যখন স্পিকারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মাথার গালিচার বোঝাটি স্পিকারের ঝুলন্ত তারে আটকে যায়। ব্যক্তিটি তা খেয়াল না করেই এগিয়ে যেতে থাকেন, যার ফলে টানের মুখে বিশাল ও ভারী স্পিকারটি সরাসরি পেছন দিকে থাকা শিশুটির ওপর আছড়ে পড়ে।

 

উদাসীনতা ও মৃত্যু:

ফুটেজে আরও দেখা যায়, স্পিকারটি পড়ে যাওয়ার পর আশেপাশে থাকা মানুষজন ভয়ে ও আতঙ্কে চিৎকার শুরু করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, যার অসাবধানতার কারণে স্পিকারটি পড়ল, সেই ব্যক্তিটি একবারও পেছনে না তাকিয়েই ঘটনাস্থল থেকে সরে যান। রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে এক কিশোর নিজের কোলে তুলে নিয়ে হাসপাতালের দিকে দৌড়াতে থাকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। স্থানীয় রাজাওয়াড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

সিসিটিভি ফুটেজে অমানবিক দৃশ্য

ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, স্পিকারটি পড়ার পর আশেপাশে থাকা মানুষজন ভয়ে আর্তচিৎকার করে ওঠেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে ব্যক্তির অসাবধানতায় এই বিপর্যয় ঘটল, তিনি একবারও পেছনে না তাকিয়েই ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত সরে যান। ভারী স্পিকারের নিচে চাপা পড়ে শিশুটি গুরুতর জখম হয়। কয়েক সেকেন্ড পরেই দেখা যায়, এক কিশোর অত্যন্ত আতঙ্কিত অবস্থায় রক্তাক্ত শিশুটিকে কোলে নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটছে।

পুলিসি তদন্ত ও বর্তমান অবস্থা

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে কাছের রাজাওয়াড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা করার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে বিক্রোলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর মামলা নথিভুক্ত করে।

পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে ওই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন যে, রাস্তার ওপর ওইভাবে বিপজ্জনকভাবে স্পিকার বসানোর জন্য আয়োজকদের কোনো গাফিলতি ছিল কি না এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না।

জনসাধারণের ক্ষোভ

এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাঁদের দাবি, উৎসবের নামে যত্রতত্র বিদ্যুতের তার বা ভারী সরঞ্জাম ফেলে রাখাটাই এই দুর্ঘটনার মূল কারণ। সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত না করে এমন জনবহুল জায়গায় কেন আলগাভাবে তার ও স্পিকার রাখা হয়েছিল, সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

একটি সামান্য উদাসীনতা কী ভাবে একটি জীবন ছারখার করে দিতে পারে, মুম্বইয়ের এই ঘটনাটি তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে রইল।

বিক্রোলি পুলিস এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে এবং সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তির খোঁজ চালাচ্ছে। উৎসবের সময় যত্রতত্র বিদ্যুতের তার বা ভারী বস্তু রাখার ক্ষেত্রে আয়োজকদের সুরক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আরও পড়ুন: Mother of all Trade Deals: ধ্বংসের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে ইউরোপ, যুদ্ধের টাকা জোগাড়েই এই বাণিজ্য চুক্তি! ভারতের সঙ্গে ডিল সই হতেই তেলেবেগুনে ট্রাম্প...

আরও পড়ুন: RBI Bank Locker safety rules: ব্যাংকের লকারে সোনা রাখা আর মোটেই নিরাপদ নয়! চুরি গেলে? RBI জানাল ভয়ংকর কথা...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Mumbai TragedyVikhroli Incidentmumbai newscctv footageLoudspeaker Collapsechild deathMumbai accidentCivic NegligenceUrban SafetyBreaking News IndiaLocal News Mumbaipublic safetyviral videoMumbai Police
পরবর্তী
খবর

Odisha Old Man Odyssey: পক্ষাঘাতে পঙ্গু স্ত্রী, চিকিত্‍সা পেতে ভ্যানে চাপিয়ে ৩০০ কিমি দূরের হাসপাতালে বয়ে আনলেন ৭৫ বছরের স্বামী!
.

পরবর্তী খবর

Gold Price Hike: সোনার দাম লাফিয়ে বেড়ে ছুঁয়ে ফেলল রেকর্ড, কারণ জেনে নিন ৫ পয়েন্টে...