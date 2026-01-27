Mumbai Loudspeaker Accident Video: রাস্তায় ১০ সেকেন্ড দূরে দাঁড়িয়েছিল যম, নাচতে নাচতে ছুটে আসা তিনের শিশুকে থেঁতলে দিল সাউন্ডবক্স! ভয়াল VDO...

Mumbai Loudspeaker Accident Video: রাস্তায় ১০ সেকেন্ড দূরে দাঁড়িয়েছিল যম, নাচতে নাচতে ছুটে আসা তিনের শিশুকে থেঁতলে দিল সাউন্ডবক্স! ভয়াল VDO...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসব বিষাদময়! দেশের ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস যখন উদযাপনের আনন্দে মুখরিত, ঠিক তখনই মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বইয়ে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। একদিকে অসাবধানতার বলি হল, তিন বছরের এক নিষ্পাপ শিশু।
বিক্রোলিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের আনন্দ মুহূর্তে রূপ নিল বিষাদে
মুম্বইয়ের বিক্রোলি (পূর্ব) এলাকার ঠাকুর নগরের আম্বেদকর নগর লোকালয় থেকে এক শিউরে ওঠা দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ওই এলাকায় সাউন্ড সিস্টেম বা বড় লাউডস্পিকার লাগানো হয়েছিল। কিন্তু সেই উৎসবের প্রস্তুতিই কাল হয়ে দাঁড়াল তিন বছরের এক শিশুকন্যার জন্য।
সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়া দৃশ্য:
ঘটনার যে সিসিটিভি ফুটেজ জনসমক্ষে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে—রাস্তার ধারে বড় একটি লাউডস্পিকার রাখা ছিল। সেই সময় মাথায় গালিচা বা বড় চাদরের স্তূপ (Rugs) নিয়ে এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ওই ব্যক্তির ঠিক পেছনেই শিশুটি আপন মনে খেলছিল। ব্যক্তিটি যখন স্পিকারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মাথার গালিচার বোঝাটি স্পিকারের ঝুলন্ত তারে আটকে যায়। ব্যক্তিটি তা খেয়াল না করেই এগিয়ে যেতে থাকেন, যার ফলে টানের মুখে বিশাল ও ভারী স্পিকারটি সরাসরি পেছন দিকে থাকা শিশুটির ওপর আছড়ে পড়ে।
উদাসীনতা ও মৃত্যু:
ফুটেজে আরও দেখা যায়, স্পিকারটি পড়ে যাওয়ার পর আশেপাশে থাকা মানুষজন ভয়ে ও আতঙ্কে চিৎকার শুরু করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, যার অসাবধানতার কারণে স্পিকারটি পড়ল, সেই ব্যক্তিটি একবারও পেছনে না তাকিয়েই ঘটনাস্থল থেকে সরে যান। রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে এক কিশোর নিজের কোলে তুলে নিয়ে হাসপাতালের দিকে দৌড়াতে থাকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। স্থানীয় রাজাওয়াড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।
সিসিটিভি ফুটেজে অমানবিক দৃশ্য
ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, স্পিকারটি পড়ার পর আশেপাশে থাকা মানুষজন ভয়ে আর্তচিৎকার করে ওঠেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে ব্যক্তির অসাবধানতায় এই বিপর্যয় ঘটল, তিনি একবারও পেছনে না তাকিয়েই ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত সরে যান। ভারী স্পিকারের নিচে চাপা পড়ে শিশুটি গুরুতর জখম হয়। কয়েক সেকেন্ড পরেই দেখা যায়, এক কিশোর অত্যন্ত আতঙ্কিত অবস্থায় রক্তাক্ত শিশুটিকে কোলে নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটছে।
পুলিসি তদন্ত ও বর্তমান অবস্থা
স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে কাছের রাজাওয়াড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা করার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে বিক্রোলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর মামলা নথিভুক্ত করে।
পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে ওই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন যে, রাস্তার ওপর ওইভাবে বিপজ্জনকভাবে স্পিকার বসানোর জন্য আয়োজকদের কোনো গাফিলতি ছিল কি না এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না।
জনসাধারণের ক্ষোভ
এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাঁদের দাবি, উৎসবের নামে যত্রতত্র বিদ্যুতের তার বা ভারী সরঞ্জাম ফেলে রাখাটাই এই দুর্ঘটনার মূল কারণ। সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত না করে এমন জনবহুল জায়গায় কেন আলগাভাবে তার ও স্পিকার রাখা হয়েছিল, সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।
একটি সামান্য উদাসীনতা কী ভাবে একটি জীবন ছারখার করে দিতে পারে, মুম্বইয়ের এই ঘটনাটি তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে রইল।
বিক্রোলি পুলিস এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে এবং সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তির খোঁজ চালাচ্ছে। উৎসবের সময় যত্রতত্র বিদ্যুতের তার বা ভারী বস্তু রাখার ক্ষেত্রে আয়োজকদের সুরক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
