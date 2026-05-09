Delhi Crime: সেকেন্ড ডে স্কুলেই ধর্ষণ ৩ বছরের শিশুকে, ৭দিনেই জামিন ৫৭-র বর্বরের

 Delhi Crime: স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে অঝোরে কান্না। মা জিজ্ঞাসা করতেই আঁতকে ওঠা অভিযোগ। স্কুলের দ্বিতীয় দিনই যৌন নির্যাতনের শিকার তিন বছরের শিশু। স্কুলকর্মীকে গ্রেফতারের ৭দিন পরই তাকে জামিন দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 9, 2026, 04:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলের সবে সেকেন্ড ডে। স্কুল কী জিনিস সেটা বুঝে ওঠার আগে আগেই জীবনে নেমে এল অন্ধকার। স্কুলেরই ৫৭ বছরের কর্মীর লালসার শিকার তিন বছরের শিশু। ঘটনাটি ঘটে আবার পশ্চিম দিল্লির জনকপুরী এলাকার এক বেসরকারি স্কুলে।

জানা গিয়েছে, গত ৩০ এপ্রিল নির্যাতিতা শিশুর স্কুলের দ্বিতীয় দিন ছিল। কিন্তু স্কুল থেকে ফেরার পর বাচ্চাটি ভয়ংকর কান্নায় ভেঙে পড়ে। এবং যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। চিন্তায় পড়ে মা জিজ্ঞাসা করতেই বাচ্চার কথা শুনে তিনি আঁতকে ওঠেন। শিশুটি জানায়, স্কুলের একজন তাকে ফাঁকা এলাকায় নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করেছে। ১ মে নির্যাতিতার মা জনকপুরী থানার দ্বারস্থ হয়।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪(১) ধারা এবং পকসো (POCSO) আইনের ৬ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে। শিশুটি অভিযুক্তকে শনাক্ত করার পর ১ মে ওই ৫৭ বছর বয়সী স্কুল কেয়ারটেকারকে গ্রেফতার করা হয়। আদালত তাকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিলেও, গত ৭ মে দ্বারকা আদালত থেকে অভিযুক্ত জামিন পেয়ে যায়।

শিশুটির মায়ের বিস্ফোরক অভিযোগ, ঘটনার পর পুলিস দ্রুত ব্যবস্থা নেয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের নামে শিশু ও তার পরিবারকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থানায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় স্কুলের এক শিক্ষকও জড়িত থাকতে পারেন বলে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ এই ঘটনায় পুলিসের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, ডিসিপি (পশ্চিম) পরিবারের সদস্যদের সাহায্য করার বদলে উল্টে তাদের হুমকি দিয়েছেন। অভিযুক্তের জামিন পাওয়ার ঘটনাটিকেও তিনি দুর্ভাগ্যজনক বলে বর্ণনা করেন। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে ডিসিপি (পশ্চিম) বিচিত্র বীরের দফতর থেকে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। পুলিসের দাবি, মেডিক্যাল পরীক্ষার পরই দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং একই দিনে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে করা হচ্ছে। পরিবারকে হেনস্থা বা হুমকির খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শিশুটির সঙ্গে শিশুবান্ধব পরিবেশেই কথা বলা হয়েছে। ডিসিপি নিজে কখনও ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেননি, তাই হুমকির প্রশ্নই ওঠে না।

আদালত কেন অভিযুক্তকে জামিন দিল, সেই নির্দেশনামাটি পুলিস বর্তমানে খতিয়ে দেখছে। এই জামিনের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদন করার মতো আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও বিবেচনা করছে দিল্লি পুলিস। স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ এবং ফরেনসিক রিপোর্ট খতিয়ে দেখে তদন্ত জারি রয়েছে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই পুণেতে বাড়ির সামনে থেকে চার বছরের বাচ্চা ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্ত ৬৫ বছরের বৃদ্ধ। সবথেকে ভয়ংকর বিষয় হল, ধর্ষণের পর অভিযুক্ত পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন করে শিশুটি। বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়, লোকালয়ে কাছেই রক্তাক্ত নিথর দেহ উদ্ধার হয় শিশুটির। 

এই পাশবিক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে নাসরাপুর এলাকা। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা পুণে-বেঙ্গালুরু জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

