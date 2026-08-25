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৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় বড় স্বস্তি! যোগ্যদের চাকরি বহাল থাকবে, স্পষ্ট করল আদালত

SSC Teachers Recruitment: ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় যোগ্য প্রার্থীদের জন্য স্বস্তির খবর। ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চাকরি চালিয়ে যাওয়ার আগের নির্দেশ বহাল থাকবে। নতুন অন্তর্বর্তী আবেদনের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে বলে স্পষ্ট করেছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। ফলে আপাতত চাকরি নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে না।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 25, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:37 PM IST
৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় বড় স্বস্তি! যোগ্যদের চাকরি বহাল থাকবে, স্পষ্ট করল আদালত
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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৩২০০০ চাকরি বাতিল মামলায় বড় স্বস্তি! যোগ্যদের চাকরি বহাল থাকবে, স্পষ্ট করল আদালত
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