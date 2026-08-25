/৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় বড় স্বস্তি! যোগ্যদের চাকরি বহাল থাকবে, স্পষ্ট করল আদালত

রাজীব চক্রবর্তী: ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় আপাতত স্বস্তি ‘আনটেইন্টেড’ প্রার্থীদের। ৩১ অগাস্টের পরেও নতুন করে দায়ের হওয়া অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের চাকরি বহাল থাকবে। নতুন করে কোনও নির্দেশের প্রয়োজন নেই বলে জানাল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলা মেনশন হওয়ার পর বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি।
৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চাকরি চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ছিল
এর আগে যোগ্য প্রার্থীদের ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চাকরি চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ। কিন্তু এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে যোগ্য প্রার্থীদের চাকরির মেয়াদ আরও বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে নতুন করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন দায়ের করা হয়েছে। এদিন বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ না বসায় বিষয়টি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মেনশন করা হয়।
নতুন করে কোনও নির্দেশ দিল না প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ
আবেদনকারীদের আইনজীবী আদালতে জানান, নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। তাই যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি যাতে ৩১ অগস্টের পরেও বহাল থাকে, তার জন্য নতুন অন্তর্বর্তী আবেদন করা হয়েছে। তবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এ বিষয়ে নতুন করে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়নি। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি জানান, যেহেতু ইতিমধ্যেই নতুন একটি অন্তর্বর্তী আবেদন দায়ের হয়েছে, তাই আলাদা করে নতুন নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
৩১ অগাস্ট পেরিয়ে গেলেও চাকরি বহাল থাকবে?
আদালতের বক্তব্য অনুযায়ী, ৩১ অগাস্টের মধ্যে নতুন অন্তর্বর্তী আবেদনের শুনানি না হলেও, সেই আবেদন যতক্ষণ না শুনানি হচ্ছে, ততক্ষণ আগের নির্দেশ কার্যকর থাকবে। অর্থাৎ, নতুন অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন-এর শুনানি না হওয়া পর্যন্ত যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আগের আদালতের নির্দেশই কার্যকর থাকবে। ফলে আপাতত ৩১ অগাস্টের পর চাকরি থাকবে কি না, তা নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই দূর হল।
এখন কী হবে?
এখন নতুন করে দায়ের হওয়া অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের শুনানি হবে বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে। সেই শুনানির পরেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানা যাবে। ততদিন পর্যন্ত যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি বহাল থাকবে—প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্যে এদিন বিষয়টি কার্যত স্পষ্ট হয়ে গেল।
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