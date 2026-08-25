Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /VIRAL VIDEO: ৪ ঘণ্টায় ৩৪০০ বার! শহরে চলন্ত গাড়িতেই দেদারে...সর্বাঙ্গে শুধুই লাল লিপস্টিকের ছাপ! ভিডিয়ো ভাইরাল

VIRAL VIDEO: ৪ ঘণ্টায় ৩৪০০ বার! শহরে চলন্ত গাড়িতেই দেদারে...সর্বাঙ্গে শুধুই লাল লিপস্টিকের ছাপ! ভিডিয়ো ভাইরাল

৪ ঘণ্টায় ৩৪০০ বার করল প্রেমিকা! শহরে চলন্ত গাড়িতেই চলছিল দেদারে...সর্বাঙ্গে শুধুই লাল লিপস্টিকের ছাপ! ভিডিয়ো ভাইরাল

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 25, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:10 PM IST
VIRAL VIDEO: ৪ ঘণ্টায় ৩৪০০ বার! শহরে চলন্ত গাড়িতেই দেদারে...সর্বাঙ্গে শুধুই লাল লিপস্টিকের ছাপ! ভিডিয়ো ভাইরাল
Image Credit: &#039;বিষাক্ত চুম্বন&#039;! প্রতীকী ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় ঠাঁটিয়ে এক চড় পুলিসকে: বিজেপি বিধায়কের মেয়ে
2
3
4
5