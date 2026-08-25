/VIRAL VIDEO: ৪ ঘণ্টায় ৩৪০০ বার! শহরে চলন্ত গাড়িতেই দেদারে...সর্বাঙ্গে শুধুই লাল লিপস্টিকের ছাপ! ভিডিয়ো ভাইরাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এই দুনিয়া ঘোরে বনবন বনবন। ছন্দে ছন্দে কত রং বদলায়, রং বদলায়...' প্রেমের জোয়ারে এবার গাড়ির রংই বদলে দিল গার্লফ্রেন্ড! সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে এমন এক ঘটনা ঘটেছে, যা জানাজানি হতেই চমকে গিয়েছে নেটপাড়া। এক ব্যক্তি ‘লিপস্টিক আর্ট’-এর ভাইরাল কাণ্ডে জড়িয়ে বেজায় বিপাকে পড়েছেন! ঠিক কী ঘটেছে? আদিত্য শিকারওয়ার নামের সেই ব্যক্তির দুধ-সাদা মারুতি সুইফটটি লাল-সাদা করে দিয়েছেন তাঁর প্রেমিকা। প্রেমিককে নয়, প্রেমিকের গাড়ির সর্বাঙ্গে শুধুই লাল লিপস্টিকের ছাপে ভরিয়ে দিয়েছেন সেই মহিলা। জানা যাচ্ছে আদিত্যর প্রেমিকা গাড়িটিকে প্রায় ৩৪০০ বার লিপস্টিক কিস দিয়েছেন! ৪ ঘণ্টায় তিনি গাড়ির এই নয়া মেকওভার করেছেন। দরজা থেকে শুরু করে বনেট হয়ে বুট এবং পিলার! গাড়ির কোথাও বাদ রাখেননি চুমু খেতে।
ভালোবাসায় লুকিয়ে অপরাধও!
আদিত্য শুধুই গাড়ি ওয়াশ করেই লিপস্টিকের ছাপ তোলাননি, তিনি ট্রাফিক পুলিসকে ৫৫০০ টাকা জরিমানাও দিতে হয়েছে। এখন প্রশ্ন প্রেমিকার ভালোবাসার ছাপে গাড়ির রং বদলেছে! এখানে তো বেআইনি কোনও বিষয় নেই। এই দেশে চুমু খাওয়াও অপরাধ নয়, এমনকী গাড়ির রং বদলানোও নয়, তাহলে কেন পুলিস? সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের রিপোর্ট বলছে, এই 'রংবাজ' গাড়িটিই রাস্তায় বিপজ্জনক সব স্টান্ট করেছে। ইনস্টাগ্রামে সেই ভিডিও ভাইরালও হয়। এরপরেই ট্রাফিক পুলিস লিপস্টিকের দাগযুক্ত গাড়ি আটক করে। 'অপারেশন ঈগল'-এর আওতায় পুলিস গাড়িটিকে শনাক্ত করে, ৫,৫০০ টাকার চালান কেটে আদিত্যকে ধরায় এবং ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের দায়েই গাড়িটি আটক করে। একজন ইউজার লিখলেন, 'প্রগতিশীল বা মানসিকতার মানুষেরা যে ন্যূনতম বিষয়টির কথা বলে থাকেন, এটি কি সেটাই?' আরেকজন মন্তব্য করলেন, 'কী ধরনের বিপজ্জনক স্টান্ট সেখানে দেখানো হচ্ছিল! লিপস্টিকের ছাপের মতো অভিনব বিষয়টি কীভাবে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করে?' তৃতীয় একজন প্রতিক্রিয়া দেন, 'বিপজ্জনক স্টান্টের পরিবর্তে সবাই লিপস্টিকের দাগের উপরই বেশি মনোযোগ দিয়েছে। যা প্রমাণ করে যে, বিপণন কৌশল সঠিক ছিল, কিন্তু যে কাজের প্রচারের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়েছিল, তা ছিল অপরাধ।' কত কী যে ঘটে দেশে...
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