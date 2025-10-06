English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Cuttack Violence: বিসর্জনে চড়া সুরে DJ, সংঘর্ষে উত্তপ্ত কটক! জারি কারফিউ...

Odisha Cuttack Violence: কটকে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় প্রশাসন ৩৬ ঘণ্টার কারফিউ ও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 6, 2025, 12:23 PM IST
Cuttack Violence: বিসর্জনে চড়া সুরে DJ, সংঘর্ষে উত্তপ্ত কটক! জারি কারফিউ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের সময় তুলকালাম পরিস্থিতি ওড়িশায়। কটকে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রবিবার দাঙ্গাবাজরা শহরের ৮ থেকে ১০টি জায়গায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনায় ২৫ জন আহত হন, যার মধ্যে ৮ জন পুলিস সদস্য রয়েছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় প্রশাসন ৩৬ ঘণ্টার ১৩টি থানা এলাকায় কারফিউ ও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। পুলিস জানিয়েছে, রবিবার রাত ১০টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ১০টা পর্যন্ত কারফিউ জারি থাকবে। এই সময় শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবাগুলো খোলা থাকবে। সরকারি অফিস, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, মুদির দোকান এবং পেট্রোল পাম্প খোলা থাকবে, তবে বাকি সব দোকানপাট বন্ধ থাকবে।

আরও পড়ুন:Hospital Fire: সরকারি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! মৃত কমপক্ষে...

পুলিস কমিশনার বললেন, 'পরিস্থিতি এখন শান্ত। আমরা নজর রাখছি। ৬০টি পুলিস প্লাটুন আগে থেকেই মোতায়েন আছে। আজ আরও ৮টি আধাসামরিক বাহিনীর দল এসে পৌঁছেছে, যেমন RAF, BSF, CRPF ইত্যাদি। যারা দোষী তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে, এবং শাস্তি দেওয়া হবে।'

কী ঘটেছিল?
ঘটনার শুরু: রবিবার রাত ১.৩০টা থেকে ২টার মধ্যে হাঠি পখরী এলাকায় বিসর্জন মিছিল চলাকালীন চড়া সুরে গান বাজানো নিয়ে স্থানীয় কিছু মানুষ আপত্তি জানান। এরপর ঝগড়া শুরু হয় এবং কিছু লোক ছাদ থেকে ইট-পাটকেল ও বোতল ছুঁড়ে মারেন। এতে সাধারণ মানুষ ও পুলিস অফিসার, যেমন কাটকের ডিপিসি খিলাড়ি ঋষিকেশ আহত হন।

পুলিস লাঠিচার্জ করে ভিড় ছত্রভঙ্গ করে। কিছু গাড়ি ও দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিসর্জন প্রায় ৩ ঘণ্টা বন্ধ ছিল এবং পরে সকাল ৯.৩০টার মধ্যে সব প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়।

নতুন উত্তেজনা: বাইক র‍্যালি ঘিরে সংঘর্ষ:
একদল মানুষ শহরে বাইক র‍্যালির অনুমতি চায়। পুলিস অনুমতি না দেওয়ায় বিক্ষোভ শুরু হয়। পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় ৮ জন পুলিস আহত হন। পরে পুলিস শক্তি প্রয়োগ করে ভিড় সরিয়ে দেয়।

গুজব ও ভুল তথ্য:
প্রশাসন জানিয়েছে, পুরনো বিসর্জনের ঘটনার সময় যে চারজন আহত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে তিনজনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, একজন চিকিৎসাধীন। কেউ যদি ভুল খবর ছড়ায়, তাকে গ্রেফতার করা হবে।

ভিএইচপি-র প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক দোষারোপ:
বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VHP) প্রশাসনকে 'ব্যর্থ' বলে অভিযোগ করে সোমবার (৬ অক্টোবর) ১২ ঘণ্টার বন্ধ ডেকেছে। তারা বলেছে, ডিপিসি ও জেলা কালেক্টরকে বদল করতে হবে।
বিজু জনতা দল (BJD) বলেছে, কিছু অসামাজিক লোক শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মজিহ দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ও আহতদের ফ্রি চিকিৎসা দিতে বলেছেন। BJD সাংসদ সুলতা দেও বলেন, 'কটক সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে শান্তিতে থাকে। যা ঘটেছে, তা খুবই দুঃখজনক। বর্তমান সরকার আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে পারছে না।'

আরও পড়ুন:Tarapith: এই দিনই মৃত ছেলেকে পুনর্জীবিত করেছিলেন মা তারা! তারাপীঠে ভোর থেকে ভক্তদের ঢল...

মুখ্যমন্ত্রীর শান্তির আবেদন:
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কটক একতা ও ভ্রাতৃত্বের শহর। কিছু দুষ্কৃতিকারীর জন্য শান্তি নষ্ট হয়েছে। সরকার কড়া নজর রাখছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে।'

আগুন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা:
ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, দুষ্কৃতিকারীরা গৌরী শংকর পার্কের কাছে ৮-১০ জায়গায় আগুন লাগায়। আগুন নেভানোর সময়ও তাদের উপর পাথর ছোঁড়া হয়। পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে।

ইন্টারনেট বন্ধ:
শান্তি রক্ষায় ৫ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৬ অক্টোবর সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত পুরো কটক শহরে ইন্টারনেট ও ডেটা পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে (ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদি)। কারণ কেউ কেউ এই মাধ্যমে গুজব ছড়াতে পারে।

পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে:
এখনও পর্যন্ত ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ, ড্রোন ভিডিয়ো ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মাধ্যমে আরও দোষীদের খোঁজা হচ্ছে। মানুষকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে, কারণ সোমবার VHP-র ডাকা বন্ধ রয়েছে।

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Cuttack clash 2025Odisha communal violenceDurga Puja violence CuttackCuttack riots October 2025Cuttack internet suspension
পরবর্তী
খবর

Hospital Fire: সরকারি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! মৃত কমপক্ষে...
.

পরবর্তী খবর

Entertaintment: দশ কেজি লঙ্কা খেলেন জল ছাড়াই! মেঘালয়ের 'চিলি কিং'-এর কাণ্ড দেখে চ...