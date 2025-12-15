New Labour Law in India: সপ্তাহে মাত্র ৪ দিন কাজ, ওভারটাইম করলে দ্বিগুণ বেতন! নয়া শ্রম আইনের পাতায় পাতায় ঠাসা চমক...

New Labour Law in India: সপ্তাহে মাত্র ৪ দিন কাজ, ওভারটাইম করলে দ্বিগুণ বেতন! নয়া শ্রম আইনের পাতায় পাতায় ঠাসা চমক...
4-day work week under new labour codes: এই কোডগুলির লক্ষ্য হল সারা দেশে শ্রম আইনকে আরও সরল ও অভিন্ন করে তোলা। এগুলি মজুরি সময়মতো পরিশোধ, নির্দিষ্ট কাজের সময়, শ্রমিকের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার উপর জোর দেয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক সম্প্রতি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, ভারতে চার দিনের কর্মসপ্তাহ অর্থাত্ যে কোন কর্মী একটি সপ্তাহে ৪দিন কাজ করবে আর বাকি তিনদিন তাঁর ছুটি। নতুন লেবার কোড নিয়মের পর এই প্রশ্ন আবার সবার মনে চাড়া দিয়েছে।
ভারতীয় কর্মীরা কি সত্যিই সপ্তাহে মাত্র চার দিন কাজ করে পুরো সপ্তাহের বেতন পেতে পারেন? সংক্ষিপ্ত উত্তরটি হলো 'হ্যাঁ', তবে এটি কেবল নতুন শ্রম আইন (Labour Codes) নিয়মের অধীনেই সম্ভব।
এক্স-এ একটি পোস্টে শ্রমমন্ত্রক জানিয়েছে যে নতুন শ্রম আইনে সাপ্তাহিক কাজের সময় কী ভাবে সাজানো হবে, তাতে সবার কথা ভাবা হয় যেন (flexibility)। এর অর্থ হল, চার দিনের কর্মসপ্তাহ সম্ভব, তবে এটি মোট কাজের সময়কে হ্রাস করে না যেন। সাপ্তাহিক কাজের সময় ৪৮ ঘণ্টাই নির্দিষ্ট রয়েছে এবং বেতন ও ওভারটাইমের নিয়মগুলিও প্রযোজ্য থাকবে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক বলেছে:
শ্রম আইনে শুধুমাত্র ৪ দিনের কাজের জন্য ১২ ঘণ্টার দেয়, যেখানে বাকি ৩ দিন স-বেতন ছুটি হিসেবে গণ্য হবে। সাপ্তাহিক কাজের সময় ৪৮ ঘণ্টাই নির্দিষ্ট রয়েছে এবং দৈনিক সময়ের অতিরিক্ত কাজ করলে তা দ্বিগুণ হারে মজুরি দিয়ে দিতে হবে।
অর্থাত্ একজন কর্মচারী, চার দিন দৈনিক ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারেন এবং বিনিময়ে তিন দিন স-বেতন ছুটি নিতে পারেন। তবে, এক সপ্তাহে মোট কাজের সময় কোনও অবস্থাতেই ৪৮ ঘণ্টা অতিক্রম করতে পারবে না। যদি কোনও কর্মচারী একদিনে ১২ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন, তবে অতিরিক্ত সময়কে ওভারটাইম হিসেবে গণ্য করে স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ হারে বেতন দিতে হবে।
মন্ত্রক কর্তৃক উল্লিখিত ১২ ঘণ্টার কর্মদিবস মানে এই নয় যে কর্মীকে একটানা ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। মন্ত্রক ব্যাখ্যা করেছে যে এই সময়ের মধ্যে বিরতি এবং ছড়িয়ে থাকা কাজের সময় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এটি কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে মধ্যাহ্নভোজের বিরতি, বিশ্রামের সময় বা শিফটের মধ্যেকার ব্যবধানকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।
এই নমনীয়তা থাকা সত্ত্বেও, নিয়োগকর্তারা কর্মীদের সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে বলতে পারবেন না। এই নিয়মটি কোম্পানি এবং কর্মীদের কাজের সময়সূচি পরিকল্পনায় আরও পছন্দ দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে, একই সঙ্গে কর্মীদের দীর্ঘ এবং অবৈতনিক কাজের সময় থেকে রক্ষা করার জন্যও তৈরি হয়েছে।
চার দিনের কর্মসপ্তাহ কি বাধ্যতামূলক?
শ্রম কোডগুলি চার দিনের কর্মসপ্তাহকে বাধ্যতামূলক করে না। এটি শুধুমাত্র একটি বিকল্প, যা কোম্পানি এবং কর্মীরা নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে ঠিক করতে পারে। কিছু অফিস পাঁচ বা ছয় দিনের কর্মদিবস নিয়েই চলতে পারে, আবার অন্যরা চারটি দীর্ঘ কর্মদিবসে যেতে পারে।
চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি কোম্পানির নীতি, রাজ্য-স্তরের নিয়ম এবং কাজের ধরণের উপর নির্ভর করবে। বিশেষ করে যে সেক্টরগুলিতে সার্বক্ষণিক লোকবল প্রয়োজন, সেখানে সব কাজ সহজে ১২ ঘণ্টার কর্মদিবস মডেলে ফিট নাও হতে পারে।
নতুন শ্রম কোডগুলি কী?
২০২৫ সালের ২১ নভেম্বর সরকার ২৯টি পুরনো শ্রম আইনকে প্রতিস্থাপন করে চারটি নতুন শ্রম কোড চালু করেছে। এগুলি হলো:
ওয়েজ কোড, ২০১৯ (Code on Wages, 2019)
ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড, ২০২০ (Industrial Relations Code, 2020)
সোশ্যাল সিকিউরিটি কোড, ২০২০ (Social Security Code, 2020)
অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস কোড, ২০২০ (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)
এই কোডগুলির লক্ষ্য হল সারা দেশে শ্রম আইনকে আরও সরল ও অভিন্ন করে তোলা। এগুলি মজুরি সময়মতো পরিশোধ, নির্দিষ্ট কাজের সময়, শ্রমিকের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার উপর জোর দেয়।
প্রটিভিটি মেম্বার ফার্ম ফর ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর পুনীত গুপ্তা বলেছেন, নতুন শ্রম কোডগুলি স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছে এবং সংস্থাগুলির পক্ষে নিয়ম মেনে চলা সহজ করেছে। তিনি বলেন, ২৯টি আইনকে চারটি কোডে একীভূত করার ফলে বিভ্রান্তি কমেছে এবং কোম্পানিগুলিকে তাদের কর্মীবাহিনীকে আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে।
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে সামাজিক নিরাপত্তার প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রথমবারের মতো, গিগ এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রম আইনের অধীনে স্বীকৃতি পেয়েছেন, যা এই ব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলেছে।
অন্যান্য প্রধান পরিবর্তন:
ফিক্সড-টার্ম কর্মচারী: নতুন শ্রম কোডের অধীনে ফিক্সড-টার্ম কর্মীরা এখন স্থায়ী কর্মীদের মতো একই সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। এর মধ্যে রয়েছে ছুটি, স্বাস্থ্য কভার এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা। এখন তাদের একই ধরনের কাজ করা স্থায়ী কর্মীদের সমান মজুরি দেওয়া আবশ্যক।
গ্র্যাচুইটি নিয়ম: ফিক্সড-টার্ম কর্মীরা এখন মাত্র এক বছরের একটানা চাকরির পরেই গ্র্যাচুইটির জন্য যোগ্য হবেন। আগে এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য কর্মীদের পাঁচ বছর কাজ শেষ করতে হতো।
গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মী: এই প্রথমবার, গিগ কর্মী, প্ল্যাটফর্ম কর্মী এবং অ্যাগ্রিগেটর কর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রম আইনের অধীনে স্বীকৃত হলেন।
এই কর্মীদের জন্য কল্যাণ তহবিলের (Welfare fund) অবদান আধার-সংযুক্ত ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (UAN)-এর মাধ্যমে পোর্টেবল করা হবে। এর মানে হলো কর্মীরা প্ল্যাটফর্ম বা চাকরি পরিবর্তন করলেও তাদের সুবিধাগুলি সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।
যদিও নিয়মগুলি চার দিনের কর্মসপ্তাহের অনুমতি দেয়, এটি সকলের জন্য একটি উপযুক্ত সমাধান নয়। কিছু সেক্টর দ্রুত এটি গ্রহণ করতে পারে, আবার অন্যেরা বিদ্যমান সময়সূচি পছন্দ করতে পারে।
আপাতত, শ্রম মন্ত্রকের স্পষ্টীকরণ একটি বিষয় স্পষ্ট করেছে: ভারত কাজের সময় কমাচ্ছে না, তবে কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য আরও নমনীয় উপায়গুলির অনুমতি দিচ্ছে। আগামী বছরগুলিতে কোম্পানি এবং কর্মীরা কীভাবে এই নমনীয়তাকে ব্যবহার করবেন, তার উপর নির্ভর করবে চার দিনের কর্মদিবসে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে কিনা।
আরও পড়ুন: Messi In Kolkata: যুবভারতী কাণ্ডে নয়া মোড়! এত মানুষ মেসির পাশে কী ভাবে পৌঁছল? জেরায় অভিযুক্তদের মুখে বিস্ফোরক তথ্য...
আরও পড়ুন: Justice Amrit Sinha's strict Action: 'চলে যান... আমি এই কেস এখন শুনব না...' কোর্টে রুদ্রমূর্তি বিচারপতি অমৃতা সিনহার... কেন?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)