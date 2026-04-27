English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  Mumbai Shocker: বিরিয়ানির পর তরমুজ: রাতে মহাভোজের পরই অসুস্থ, ভোরে মৃত্যু ২ মেয়ে-বাবা-মা

Mumbai Shocker: বিরিয়ানির পর তরমুজ: রাতে মহাভোজের পরই অসুস্থ, ভোরে মৃত্যু ২ মেয়ে-বাবা-মা

Mumbai: খাবারের বিষক্রিয়ায় একই পরিবারের চারজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের দুই কিশোরীও রয়েছেন। রাতের খাবারের পর তরমুজ খেয়ে তাঁরা গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 27, 2026, 04:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিনারে সুস্বাদু বিরিয়ানি, তারপর তরমুজ। হাসিখুশিতে রাতে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে গোটা পরিবার। ভোর থেকে পরিবারের চারজনেরই শুরু হয় অনবরত বমি ও পটি। অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাদের। চিকিত্‍সাধীন অবস্থাতেই একে একে মৃত্যু হয় সবার। মৃতরা হলেন- আবদুল্লাহ ডোকাদিয়া (৪০), নাসরিন ডোকাদিয়া (৩৫), আয়েশা (১৬) এবং জয়নব (১৩)। ঘটনাটি মুম্বইয়ের পায়ধোনি এলাকার।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৫ এপ্রিল রাতে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়। ওইদিন রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ আত্মীয়স্বজন-সহ পরিবারের মোট ৯ জন সদস্য একসঙ্গে ডিনারে বিরিয়ানি খেয়েছিলেন। খাওয়ার পর আত্মীয়রা নিজের বাড়িতে ফিরে যান। এরপর রাত ১টা থেকে দেড়টার নাগাদ ওই পরিবারের চার সদস্য তরমুজ খেয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

২৬ এপ্রিল ভোরে (আনুমানিক সাড়ে ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে) চারজনেরই বমি ও পটি শুরু হয়। প্রথমে পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হলেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের দ্রুত জেজে হাসপাতালে (JJ Hospital) ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ বছর বয়সী ছোট মেয়ে জয়নব সকাল সোয়া ১০টা নাগাদ মারা যায়। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ গৃহকর্তা আবদুল্লাহর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে স্ত্রী নাসরিন এবং বড় মেয়ে আয়েশাও প্রাণ হারান।

জেজে মার্গ পুলিস স্টেশনে একটি অপমৃত্যুর (AD) মামলা দায়ের করা হয়েছে। চিকিৎসকরা ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করলেও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল রিপোর্টের অপেক্ষা করছেন। প্রাথমিকভাবে বিরিয়ানি না কি গভীর রাতে খাওয়া তরমুজ থেকে বিষক্রিয়া হয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

একই ধরনের আরও একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলায়। সেখানে রাস্তার ধারের দোকান থেকে 'ফুচকা' ও 'চাট' খেয়ে বিষক্রিয়ায় এক সাত বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ১৮ জন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
mumbai newsfood poisoningPydhonieJJ HospitalAccidental Death Case
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

