  • Deadly earthquake in Leh-Ladakh: ভয়ংকর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি থেকে লে-লাদাখ: প্রবল দুলুলিতে আতঙ্কে ঘরছাড়া বহু মানুষ

Deadly earthquake in Leh-Ladakh: ভয়ংকর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি থেকে লে-লাদাখ: প্রবল দুলুলিতে আতঙ্কে ঘরছাড়া বহু মানুষ

Massive earthquake in Ladakh: একদিকে দেশের রাজধানী দিল্লি যখন মৃদু কম্পনে কেঁপে উঠল, তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লাদাখ ও কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রবল কম্পনে দুলতে শুরু করে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (NCS) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই কম্পনগুলোর মাত্রা এবং গভীরতা ভিন্ন হলেও এগুলি একই ভূ-তাত্ত্বিক অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ।

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 30, 2026, 11:45 AM IST
Deadly earthquake in Leh-Ladakh: ভয়ংকর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি থেকে লে-লাদাখ: প্রবল দুলুলিতে আতঙ্কে ঘরছাড়া বহু মানুষ
লাদাখে বড় ভূমিকম্প

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রকৃতির রোষ আর ভূ-গর্ভস্থ টেকটোনিক প্লেটের ক্রমাগত সংঘর্ষে আবারও উত্তাল হয়ে উঠল উত্তর ভারত ও হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল। সোমবার সকাল থেকে দিল্লি-কাশ্মীর এবং লেহ-লাদাখে প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।  জনমনে তীব্র আতঙ্ক।

একদিকে দেশের রাজধানী দিল্লি যখন মৃদু কম্পনে কেঁপে উঠল, তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লাদাখ ও কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রবল কম্পনে দুলতে শুরু করে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (NCS) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই কম্পনগুলোর মাত্রা এবং গভীরতা ভিন্ন হলেও এগুলি একই ভূ-তাত্ত্বিক অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ।

দিল্লি ও লাদাখ-লেহ-তে দ্বিতীয় দফার ভূমিকম্প ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

কম্পনটির গভীরতা ছিল ১৫০ কিলোমিটার। বারবার একই অঞ্চলে ভূমিকম্প হওয়ার বিষয়টি বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলছে।

ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে (USGS) এবং ভারতীয় ভূতাত্ত্বিকদের মতে, ভূমিকম্পকে গভীরতার ভিত্তিতে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

অগভীর (Shallow): ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০ কিমি পর্যন্ত।

মধ্যবর্তী (Intermediate): ৭০ থেকে ৩০০ কিমি পর্যন্ত।

গভীর (Deep): ৩০০ কিমি-র বেশি।

লাদাখের সাম্প্রতিক ৫.৭ এবং ৪.১ মাত্রার দুটি ভূমিকম্পই ছিল 'মধ্যবর্তী' (Intermediate) শ্রেণির। সাধারণত এই ধরনের ভূমিকম্পে ভূপৃষ্ঠে কম্পন অনুভূত হলেও জানমালের ক্ষতি কম হয়, কারণ মাটির গভীর থেকে আসার সময় এনার্জি বা শক্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ক্ষয়ক্ষতি ও প্রশাসনিক তৎপরতা

আশার কথা এই যে, দিল্লি বা লাদাখ—কোথাও থেকেই এখনও পর্যন্ত কোনো প্রাণহানি বা গুরুতর আহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে পাহাড়ি এলাকায় পুরনো ঘরবাড়িতে ফাটল দেখা দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে। কম্পনের পরপরই জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (NDRF) এবং স্থানীয় প্রশাসন সতর্ক অবস্থান নেয়।

লাদাখ প্রশাসন বিশেষ করে পাহাড়ি ঢালে বসবাসকারী পরিবারগুলোকে সতর্ক করেছে। লেহ-মানালি এবং লেহ-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, কারণ ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় পাহাড়ে আলগা হয়ে যাওয়া পাথর বা মাটি ধসে (Landslide) সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। দিল্লির ক্ষেত্রেও প্রশাসন আবাসন এবং বহুতল ভবনগুলোর কাঠামোগত নিরাপত্তার ওপর জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছে।

হিমালয় অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

লাদাখ এবং কাশ্মীর ভূ-তাত্ত্বিকভাবে সিসমিক জোন-৪ এবং ৫-এর অন্তর্গত। ভারতীয় প্লেট যখন ইউরেশীয় প্লেটের ওপর অনবরত চাপ সৃষ্টি করছে, তখন হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপ যখন শিলাস্তরের সহ্যসীমা অতিক্রম করে, তখনই ভূমিকম্পের মাধ্যমে শক্তির মুক্তি ঘটে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, হিমালয়ের এই অংশে বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। সাম্প্রতিক ছোট ছোট কম্পনগুলো বড় কোনো ভূমিকম্পের পূর্বাভাস কি না, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে গভীর বিতর্ক ও গবেষণা চলছে।

পর্যটন ও জনজীবনে প্রভাব

মে মাস থেকে লাদাখে পর্যটন মৌসুম পুরোদমে শুরু হয়। এমন সময় ঘনঘন ভূমিকম্প পর্যটকদের মনে কিছুটা ভীতির সঞ্চার করতে পারে। লাদাখের অর্থনীতি যেহেতু পর্যটন নির্ভর, তাই প্রশাসন দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। পর্যটকদের আশ্বস্ত করে জানানো হয়েছে যে, হোটেল এবং ক্যাম্পিং সাইটগুলো সিসমিক গাইডলাইন মেনে তৈরি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, পাহাড়ে বাস করলে ভূমিকম্পের সঙ্গে মিতালি করেই থাকতে হয়, তবে সাম্প্রতিক ধারাবাহিকতা কিছুটা উদ্বেগের।

কী করা প্রয়োজন?

প্রকৃতিকে রোধ করার ক্ষমতা মানুষের নেই, কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ শূন্যে নামিয়ে আনতে পারে। বিশেষজ্ঞরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন:

সিসমিক কোড মেনে নির্মাণ: প্রতিটি বাড়ি বা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের সময় ভূমিকম্প-সহনশীল প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম: জাপানের মতো উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূমিকম্পের কয়েক সেকেন্ড আগে হলেও সতর্কতা পাওয়ার ব্যবস্থা ভারতে আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

জনসচেতনতা ও মক ড্রিল: সাধারণ মানুষ যাতে ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক আশ্রয় নিতে পারে, তার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

উদ্ধার : দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় দ্রুত পৌঁছানোর জন্য ড্রোন এবং হেলিকপ্টার ভিত্তিক উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত রাখা।

লেহ থেকে দিল্লি-- এই ভূমিকম্পের শৃঙ্খল আমাদের প্রকৃতির বিশালতা এবং শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। হিমালয়ের রুক্ষ পাহাড় আর দিল্লির ঘিঞ্জি জনবসতি-- উভয় ক্ষেত্রেই ভূমিকম্পের ঝুঁকি অনস্বীকার্য। উন্নয়ন এবং আধুনিকতার পাশাপাশি আমাদের প্রকৃতির এই পরিবর্তনশীল আচরণের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা, প্রশাসনের সতর্কতা এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতাই পারে আগামী দিনে বড় কোনো বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে। আপাতত লেহ-লাদাখ এবং দিল্লির আকাশ শান্ত থাকলেও, মাটির গভীরে চলা এই অস্থিরতার ওপর কড়া নজর রাখছেন বিজ্ঞানীরা।

আরও পড়ুন: West Bengal Exit Poll Results 2026: সবচেয়ে নিঁখুত সবথেকে নির্ভরযোগ্য: ১০ লক্ষ স্যাম্পেলের উপর তৈরি AI মেগা Exit Poll Zeenia কাকে দিল বাংলা? জাস্ট ক্লিক

আরও পড়ুন: Bombay Highcourt defamation case: ৯০ বছরের মহিলার 'ইগো'তে বিরক্ত বিচারক চমকে দিলেন: মামলা পাঠালেন ২০ বছর পর-- ২০৪৬ সালে, তারপর?

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

AI Mega Poll Zeenia 2026: জিনিয়ার এগজিট পোল: অসমে BJP-র হ্যাটট্রিক, কেরলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, তামিলনাডুতে DMK, পুদুচেরিতে এগিয়ে NDA
West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলার ভয়ংকর খবর: বুথের বাইরে রাখা এক ব্যাগ তাজা বোম...