/পুরী জগন্নাথ মন্দিরের কাছে বড়সড় কেলেঙ্কারি ঘটনা! পর্দাফাঁস অভিযানে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কাছে খাজা দোকানে বড়সড় অভিযান। ৪ কুইন্টাল ভেজাল ও অপরিচ্ছন্ন খাজা ধ্বংস। ওড়িশার পুরীতে বিশ্ব প্রসিদ্ধ শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের নিকটবর্তী খাজা তৈরির দোকান ও কারখানাগুলিতে অভিযান চালায় পুরী পুলিশ ও জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। সেই যৌথ অভিযানেই পর্দাফাঁস হয়। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি করা প্রায় ৪ কুইন্টাল মানে ৪০০ কেজি নিম্নমানের খাজা বাজেয়াপ্ত করে তা নষ্ট করে দেওয়া হয়। বলাই বাহুল্য যে, পুরী মানেই খাজা। আর পুরীর খাজা সবারই খুব প্রিয়।
অভিযানে খাদ্য নিরাপত্তা বিধি চরমভাবে লঙ্ঘনের প্রমাণ মিলেছে। পুরী শহরের ডিএসপি রশ্মিরঞ্জন মহাপাত্র জানিয়েছেন, শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কাছে অবস্থিত চারটি প্রধান দোকান এবং তাদের উৎপাদন কেন্দ্রে এই তল্লাশি চালানো হয়। খাজা তৈরিতে অত্যন্ত নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার করা হচ্ছিল, যা খাদ্য সুরক্ষার নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করে না। গুরুতর এই অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট চারটি দোকানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে মোট ৪৫,০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে।
খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক বেদশ্রী সাহু জানিয়েছেন, কারখানাগুলিতে যেভাবে খাজা তৈরি হচ্ছিল, তা অত্যন্ত স্বাস্থ্যহানিকর। যে কাঠের পিঁড়ি বা প্ল্যাটফর্মে খাজা বেলা হচ্ছিল, সেগুলির ওপরেই কর্মচারীরা পা দিয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন। এমনকি সেই একই নোংরা স্থানে খাবার ও কাঁচামাল রাখা হচ্ছিল। বাজেয়াপ্ত করা বেশ কিছু নিম্নমানের উপাদান ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্যও পাঠানো হয়েছে।
পুরী জগন্নাথ মন্দিরে আসা হাজার হাজার ভক্ত খাজাকে মহাপ্রভুর পবিত্র 'প্রসাদ' হিসেবে গভীর ভক্তিভরে গ্রহণ করে থাকেন। তাই ঐতিহ্যবাহী সেই খাজা তৈরিতে এমন চরম গাফিলতি ও স্বাস্থ্যবিধির অবহেলার ঘটনায় অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি বছরজুড়ে নিয়মিত এই ধরনের নজরদারি চালানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পুণ্যার্থীরা।
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