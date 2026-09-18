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পুরী জগন্নাথ মন্দিরের কাছে বড়সড় কেলেঙ্কারি ঘটনা! পর্দাফাঁস অভিযানে

Puri Jagannath Temple: শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কাছে অবস্থিত চারটি প্রধান দোকান এবং তাদের উৎপাদন কেন্দ্রে এই তল্লাশি চালানো হয়। প্রায় ৪ কুইন্টাল মানে ৪০০ কেজি নিম্নমানের খাজা বাজেয়াপ্ত করে তা নষ্ট করে দেওয়া হয়।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 18, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:27 PM IST
পুরী জগন্নাথ মন্দিরের কাছে বড়সড় কেলেঙ্কারি ঘটনা! পর্দাফাঁস অভিযানে

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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