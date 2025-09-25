Girls rescued from madrassa locked toilet: মাদ্রাসার তালাবন্ধ টয়লেটের ভিতরে মিলল ৪০ নাবালিকা! কী চলছিল সেখানে?

Girls rescued from madrassa locked toilet: মাদ্রাসার তালাবন্ধ টয়লেটের ভিতরে মিলল ৪০ নাবালিকা! কী চলছিল সেখানে?
UP Shocker: মাদ্রাসাটি প্রায় ৩ বছর ধরে নাম নথিভুক্তকরণ ছাড়াই চলছিল। পুলিস দরজা খুলতেই একে একে বেরিয়ে আসে সব মেয়ে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাদ্রাসার তালাবন্ধ টয়লেটের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হল ৪০ জন মেয়েকে। যাদের প্রত্যেকেই নাবালিকা। বয়স ৯ থেকে ১৪ বছর। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে যোগী রাজ্য উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচে। অভিযোগ, ওই মাদ্রাসার নামও নথিভুক্ত ছিল না।
জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একজন মহিলা পুলিসকর্মী টয়লেটের দরজা খোলেন। যারপরই ওই টয়লেটের ভিতর থেকে ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সী ৪০ জন মেয়েকে উদ্ধার করে পুলিস। পুলিস দরজা খুলতেই একে একে বেরিয়ে আসে তারা। প্রত্যেকটি মেয়ে ভীত ছিল। স্পষ্টভাবে কিছু বলতেও পারছিল না। অভিযোগ, মাদ্রাসাটি প্রায় ৩ বছর ধরে নাম নথিভুক্তকরণ ছাড়াই চলছিল।
কিন্তু কেন টয়লেটের ভিতর তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিল ওই নাবালিকাদের? তাকসিম ফাতিমা নামে এক শিক্ষিকার দাবি, ওই নাবালিকারা নাকি হট্টগোলে আতঙ্কিত হয়ে নিজেদের ভিতরে আটকে রেখেছিল! পুলিস জানিয়েছে, মাদ্রাসাটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। তার রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। অবিলম্বে এটি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
