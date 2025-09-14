40-year-old texts boss for leave dies 10 minutes later: শরীরটা ঠিক ভালো নেই, আজ ছুটি দেবেন? বসকে টেক্সট করার ১০ মিনিটের মধ্যেই বুকে হাত দিয়ে শেষ তরতাজা যুবক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
 একজন ব্যক্তি তাঁর  অফিসে জুনিয়র সহকর্মীর ৪০ বছর বয়সে অপ্রত্যাশিতভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনায় শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে (Social Media Platform) শেয়ার করা একটি পোস্টে, কে. ভি. আইয়ার (KV Iyyer) জানিয়েছেন যে তার অফিস কর্মী তাকে সকাল ৮:৩৭ মিনিটে ছুটির জন্য একটি মেসেজ করেন এবং তার ১০ মিনিট পরেই মারা যান।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 14, 2025, 02:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একজন ব্যক্তি তাঁর  অফিসে জুনিয়র সহকর্মীর ৪০ বছর বয়সে অপ্রত্যাশিতভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনায় শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে (Social Media Platform) শেয়ার করা একটি পোস্টে, কে. ভি. আইয়ার (KV Iyyer) জানিয়েছেন যে তার অফিস কর্মী তাকে সকাল ৮:৩৭ মিনিটে ছুটির জন্য একটি মেসেজ করেন এবং তার ১০ মিনিট পরেই মারা যান।

ওই কর্মচারীর বয়স ৪০, তার বসকে সকালে ছুটির অনুরোধ করে মেসেজ করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যান। 

আইয়ার জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মী অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন এবং সারা জীবন  স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতেন। কখনও মদ্যপান বা ধূমপান করেননি, বিবাহিত ছিলেন এবং তার একটি সন্তানও ছিল।

ঘটনাটিকে মর্মান্তিক উল্লেখ করে আইয়ার ১৩ সেপ্টেম্বর লিখেছেন: 'আমার একজন সহকর্মী শঙ্কর আজ সকালে ৮:৩৭  আমাকে একটি মেসেজ করেন।'

তার মেসেজে, শঙ্কর পিঠের ব্যথার কারণে ছুটি চেয়েছিলেন। আইয়ার বলেন, 'এ ধরনের ছুটির অনুরোধ স্বাভাবিক হওয়ায় আমি উত্তর দিয়েছিলাম 'ঠিক আছে, বিশ্রাম এবং দিনটি স্বাভাবিকভাবেই চলছিল'।

তবে, সকাল ১১টায় আইয়ার একটি ফোন কল পান যা তাকে 'আগে কখনো হয়নি এমনভাবে নাড়িয়ে দেয়'। ফোনের অপর প্রান্তের ব্যক্তি তাকে জানান যে শঙ্কর মারা গেছেন।

আইয়ার প্রথমে ওই ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করতে রাজি হননি। তিনি বলেন, 'আমি অন্য একজন সহকর্মীকে ফোন করে বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করি এবং তার বাসার ঠিকানা নেই। ঠিকানা পেয়ে তার বাড়িতে ছুটে যাই। তিনি আর ছিলেন না।”

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু

আইয়ার তার পোস্টে শঙ্করের মৃত্যুর খবর জানতে পেরে তার সম্পূর্ণ হতবাক হওয়ার কথা লিখেছেন। তিনি বলেন যে শঙ্কর গত ছয় বছর ধরে তার দলে কাজ করছিলেন এবং সবসময়ই সুস্থ ও সবল ছিলেন।

তিনি লিখেছেন, “মাত্র ৪০ বছর বয়স, সুস্থ ও ফিট। বিবাহিত, এক সন্তানের বাবা। ধূমপান করেন না এবং কখনো মদ্যপান করেননি।”

আইয়ার মৃত্যুর কারণ হিসেবে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। তিনি প্রকাশ করেন যে মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগ পর্যন্ত শঙ্কর সচেতন ছিলেন এবং তার দৈনন্দিন কাজ করছিলেন।

আইয়ার তার এক্স (X) পোস্টে বলেছেন, “তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। যা সবচেয়ে বেদনাদায়ক, তা হলো তিনি সকাল ৮:৩৭ মিনিটে আমাকে ছুটির জন্য মেসেজ করেন এবং ৮:৪৭ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একজন মানুষ, যিনি সচেতন ছিলেন, শেষ নিঃশ্বাসের ১০ মিনিট আগে আমাকে মেসেজ করেছিলেন। আমি পুরোপুরি হতবাক।”

তিনি তার পোস্টটি একটি উপদেশ দিয়ে শেষ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন জীবন অপ্রত্যাশিত এবং আমাদের সকলের উচিত আমাদের চারপাশের মানুষের প্রতি দয়ালু হওয়ার চেষ্টা করা।

 

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

