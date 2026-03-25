  • LPG New Timelines: কতদিনে পাবেন গ্যাস সিলিন্ডার? নতুন নোটিসে আঁতকে উঠবেন; ১২ ঘণ্টার মধ্যেই নিয়মে আমূল বদল

LPG Refill Booking Timelines Updates: সরকার নতুন নোটিস দিয়ে পরিষ্কার করে দিল, কোনও বদলই কোথাও ঘটেনি। ঠিক কোথায় বুকিংয়ের কতদিনের মাথায় মিলবে গ্য়াস সিলিন্ডার, তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে নতুন এই নোটিসে। কী জানানো হয়েছে সেখানে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 25, 2026, 01:50 PM IST
রাতারাতি চেঞ্জ হয়ে গেল গ্যাস বুকিংয়ের নিয়ম? (ফাইল ছবি)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েকঘণ্টার মধ্যেই বদল নিয়মে। গ্যাস বুকিংয়ের নিয়ম (lpg refill booking timelines) বদল গেল ১২ ঘণ্টার মধ্যেই। গতকাল, মঙ্গলবার রাতের দিকে গ্যাস সিলিন্ডার বুকিংয়ের ক্ষেত্রে যে নিয়ম জানা গিয়েছিল, তা আজ, বুধবার সকালেই বদলে গেল। কী দাঁড়াল? সংকট কি বাড়ল? না কি গ্রাহকদের কিছু সুরাহা হল?

ভুয়ো নোটিস

সংশ্লিষ্ট দফতরের নজরে এসেছে যে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে একটি নোটিস ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেটা দাবি করছে-- রিফিল সিলিন্ডার পেতে বুকিং করলে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা' বা 'পিএমইউওয়াই'(PMUY) কানেকশনের গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ৪৫ দিন সময় লাগবে; নন-পিএমইউওয়াই কানেকশনের ক্ষেত্রে ২৫ দিন পড়বে, আর নন-পিএমইউওয়াই ডাবল বটল কানেকশনের ক্ষেত্রে পড়বে ৩৫ দিন!

সরকার জানাল 'না'

সরকার নতুন এক নোটিস দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এ ধরনের কোনও বদলই কোথাও ঘটেনি। ঠিক কোথায় বুকিংয়ের কতদিনের মাথায় মিলবে গ্য়াস সিলিন্ডার, তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে এই নোটিসে। কী জানানো হয়েছে?

২৫/৪৫

সরকার পরিষ্কার করে জানাল, রিফিল সিলিন্ডার বুক করলে গ্যাস সিলিন্ডার পেতে লাগবে:

আরবান বা শহর অঞ্চলের জন্য ২৫ দিন
গ্রামীণ এলাকার জন্য ৪৫ দিন (তা, সে যে ধরনের কানেকশনই হোক না কেন) 
একথা বলে সরকার অনুরোধও করেছে, কোনও রকম গুজবে কান না দিতে। মিসইনফরমেশন এড়িয়ে যান, প্যানিক থেকে দূরে থাকুন। একথা ঠিক যে, দেশের গ্যাস সিলিন্ডারের অভাব আছে, কিন্তু তাই বলে অযথা উদ্বেগ ছড়ানোর মতো কিছু ঘটেনি।

মঙ্গলের নোটিস

প্রসঙ্গত, গতরাতে, মঙ্গলবার রাতে জানানো হয়েছিল, রান্নার ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার বুকিংয়ে কম্পালসারি ওয়েটিং-র সময়সীমা বাড়ল-- ২৫ দিন নয়, ৩৫।  অন্য দিকে, বাণিজ্যিক গ্য়াস, মানে, ১৯ কেজি বা তার বেশি ওজনের সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে চাহিদার ২০ শতাংশ সরবারহ করা হচ্ছিল। তা বেড়ে হল ৫০ শতাংশ। অর্থাত্‍, বাণিজ্যিক গ্যাসে মাসে ১০০ কেজি সিলিন্ডারের চাহিদা থাকলে এবার থেকে ৫০ কেজি পাওয়া যাবে। আগে ২০ কেজি দেওয়া হচ্ছিল।

মধ্য়প্রাচ্য, হরমুজ সংকট এবং

মধ্য়প্রাচ্যে 'যুদ্ধ'। হরমুজ সংকটে LPG সরবরাহে চাপ। গোটা দেশেই গ্যাসসংকট। পরিস্থিতি এমনই, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ওজন কমিয়ে দেওয়ার-ই কথা ভাবছে ভারত সরকার। শোনা যাচ্ছে, ১৪.২ কেজির বদলে রান্নার গ্যাসে ১০ কেজির সিলিন্ডার দেওয়ার কথা ভাবছে মোদী সরকার। হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনার কারণে গ্যাসের আমদানি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে রান্নার গ্যাস সরবরাহ ক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থা চালুর কথা ভেবেছিল কেন্দ্র। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ওজন কমানো হবে। বলা হচ্ছে, দেশে গ্যাস সংকট পরিস্থিতিতে প্রচলিত ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের বদলে ১০ কেজির LPG সিলিন্ডার ভরে দেওয়া হবে। 

