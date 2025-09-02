English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Man Collapses While Dancing: ওনাম উত্‍সবে মন খুলে নাচ! আচমকাই থমকে গেল হার্ট, স্টেজেই ধপ করে...

Kerala man collapses on stage: নাচতেই নাচতেই আচমকা বসেই লুটিয়ে পড়লেন স্টেজে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও হল না শেষরক্ষা। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 2, 2025, 01:01 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওনাম উত্‍সবে জোরদার আয়োজন। স্টেজে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কেরালার বিধানসভা থেকে আয়োজিত হয় সেই অনুষ্ঠান। চারিদিকে খুশির আমেজ, আচমকাই তা পালটে গেল শোকে।

মঞ্চে নাচতে নাচতেই আচমকাই ৪৫ বছরের ব্যক্তি ধপ করে পড়ে লুটিয়ে পড়লেন। সেখানেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান বলে জানা গিয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম জুনাইস। তিনি একজন সহকারী লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। এবং তার আগে প্রাক্তন বিধায়ক পিভি আনোয়ারের ব্যক্তিগত সহায়ক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। 

মঞ্চে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে আরও যারা নাচছিলেন, তাঁরা ছুটে আসেন। তত্‍ক্ষণাত্‍ তাঁকে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে নিয়ে গেলে চিকিত্‍সকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

জুনাইসের শেষ মুহূর্তের সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায়, প্রায় দশ জন মিলে পারফর্ম করছেন। জুনাইস একেবারে মধ্যমণি হয়েই নাচছিলেন। চোখের নিমেষেই তিনি বসে পড়ে স্টেজে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে সাহায্যের জন্য বাকিরা ছুটে এলেন।

দেখুন সেই শেষ মুহূর্তের ভিডিয়ো:

জুনাইস ওয়ানাড়ের বাসিন্দা ছিলেন। এবং এখনও পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই হাসপাতালে রাউন্ডে বেরিয়েছিলেন ৩৯ বছরের হার্ট সার্জন। আচমকাই বুকে ব্যথা, সাইলেন্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। চোখের নিমেষে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, ওখানেই শেষ হয়ে গেলেন। ২৭ আগস্ট, বুধবার ডা. গ্রাডলিন রায়ের হাসপাতালেই মৃত্যু হয়। হায়দরাবাদ-ভিত্তিক নিউরোলজিস্ট ডা. সুধীর কুমার এক্স হ্যান্ডেলে জানান, সহকর্মীরা ডা. গ্রাডলিন রায়কে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সব চেষ্টা বিফলে যায়।

