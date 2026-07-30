/ডাবল ইঞ্জিনে ডাবল লাভ! শিল্প ও কর্মসংস্থান! ৯০০০ কোটি বিনিয়োগ, ১০০০০-এর বেশি কাজ! প্রথম ধাপে কত চাকরি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঐতিহাসিক! যুগান্তকারী! শিল্পে আবার কর্মসংস্থানের দিক দিয়েও। এবার ভারতের প্রথম টেলিকম ম্যানুফ্যাকচারিং জোন গড়ে উঠতে চলেছে। এটি গড় উঠবে গোয়ালিয়রে। কেন্দ্রের আত্মনির্ভরতার পথে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। ভারতের টেলিকম শিল্প ও দেশীয় প্রযুক্তির ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায়ের সূচনা। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে স্থাপিত হতে চলেছে দেশের প্রথম এই 'টেলিকম ম্যানুফ্যাকচারিং জোন'। স্বাবলম্বী ভারতের এই রূপকল্প বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথ অংশগ্রহণ। ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রথম দফাতেই প্রায় ২০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং সাড়ে চার হাজারেরও বেশি নতুন কর্মসংস্থানের দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে বলে খবর।
ভারতের প্রথম টেলিকম ম্যানুফ্যাকচারিং জোন
বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় টেলিকম বিভাগ (DoT) এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারের শিল্প বিভাগের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব এবং কেন্দ্রীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি।
প্রথম পর্বেই কর্মসংস্থান ও বিশাল বিনিয়োগ
এই অনুষ্ঠান মঞ্চে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেন, "আজকের দিনটি টেলিকম ক্ষেত্র, মধ্যপ্রদেশ, গোয়ালিয়র তথা সমগ্র ভারতের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আজই ২০০০ কোটি টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগ চূড়ান্ত হয়েছে এবং প্রায় ৪৫০০ বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। তবে আমাদের লক্ষ্য এখানেই থেমে নেই; পরবর্তী ধাপে আমরা অন্তত ১০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছি।"
'প্লাগ অ্যান্ড প্লে' মডেল
আধুনিক পরিকাঠামো ও 'প্লাগ অ্যান্ড প্লে' মডেল। প্রায় ৩৫০ একর জমির উপর এই 'টেলিকম ম্যানুফ্যাকচারিং জোন' গড়ে তোলা হবে সম্পূর্ণ 'প্লাগ অ্যান্ড প্লে' মডেলে। যেখানে শিল্পপতিদের সুবিধার্থে কেন্দ্র সরকার প্রথম ধাপে ১০০ শতাংশ আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৫০০ কোটি টাকা দেবে, যাতে বিশ্বমানের পরিকাঠামো এবং উন্নত মানের টেস্টিং ল্যাবরেটরি তৈরি করা যায়।
৯০০০ কোটি বিনিয়োগ, ১০০০০-এর বেশি কাজ
এখানে কেবল মোবাইল ফোন বা নেটওয়ার্ক সরঞ্জামই তৈরি হবে না; গবেষণা, ডিজাইন, অপটিক্যাল ফাইবার, সেমিকন্ডাক্টর এবং আগামী দিনের 5G ও 6G প্রযুক্তির যন্ত্রাংশ উৎপাদনের এক সুবিশাল কেন্দ্র হিসেবে এটি কাজ করবে। প্রথম পর্বেই এই প্রকল্পে ডিক্সন টেকনোলজিস (Dixon Technologies), এইচএফসিএল (HFCL) এবং তেজাস নেটওয়ার্কসের (Tejas Networks) মতো প্রথম সারির সংস্থাগুলি বিনিয়োগকারী হিসেবে যুক্ত হচ্ছে। সার্বিকভাবে এই প্রকল্প থেকে প্রায় ৯,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ ও দীর্ঘমেয়াদে ১০,০০০-এর বেশি কাজের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
মেগা প্রকল্প
অ্যাসেম্বলি নয়, লক্ষ্য নিজস্ব উদ্ভাবন ও পেটেন্ট। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি জানান, ভারত এখন আর শুধু যন্ত্রাংশ জুড়ে (Assembly) ফোন বানানোর দেশে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। বর্তমানে ভারতে তৈরি হওয়া ফোনের যন্ত্রাংশের মাত্র ২০ শতাংশ দেশীয়। এই চিত্রের বদল ঘটিয়ে ভারত যাতে নিজস্ব ডিজাইন ল্যাব, প্যাটেন্ট এবং প্রযুক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের (Intellectual Property) মালিক হতে পারে-- সেই লক্ষ্যেই এই স্পেশাল জোন গড়ে তোলা হচ্ছে। আগামী তিন বছরের মধ্যেই এই প্রকল্পের প্রথম দফার কাজ সম্পন্ন হবে এবং সেই সঙ্গেই সূচনা হবে দ্বিতীয় পর্বের কার্যক্রম। গোয়ালিয়রের এই মেগা প্রকল্প ভারতের প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে এক অভূতপূর্ব গতি আনবে বলেই বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস।
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