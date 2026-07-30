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ডাবল ইঞ্জিনে ডাবল লাভ! শিল্প ও কর্মসংস্থান! ৯০০০ কোটি বিনিয়োগ, ১০০০০-এর বেশি কাজ! প্রথম ধাপে কত চাকরি?

India's 1st Telecom Manufacturing Zone: কেন্দ্রীয় টেলিকম বিভাগ এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারের শিল্প বিভাগের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব এবং কেন্দ্রীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 30, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:05 PM IST
ডাবল ইঞ্জিনে ডাবল লাভ! শিল্প ও কর্মসংস্থান! ৯০০০ কোটি বিনিয়োগ, ১০০০০-এর বেশি কাজ! প্রথম ধাপে কত চাকরি?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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