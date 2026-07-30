/আইন থাকলেও থামেনি হাত দিয়ে নর্দমা-সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার! দেশে ১ বছরে মৃত্যু ৪৭ সাফাইকর্মীর, পশ্চিমবঙ্গে মৃত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালে দেশজুড়ে ড্রেন, নর্দমা ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার সময় বিষাক্ত গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৪৭ জন সাফাইকর্মীর। বুধবার লোকসভায় এক সাংসদের লিখিত প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই মর্মান্তিক খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, মৃত্যুর সংখ্যার বিচারে দেশের মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক রাজ্য উত্তর প্রদেশ। সেখানে সবচেয়ে বেশি ১০ জন সাফাইকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এর পরেই তালিকায় রয়েছে হরিয়ানা (৭ জন) এবং তামিলনাড়ু (৬ জন)।
আইন ও বাস্তব চিত্র
ভারতে ২০১৩ সালের ‘প্রহিবিশন অফ এমপ্লয়মেন্ট অ্যাজ ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার্স অ্যান্ড দেয়ার রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাক্ট’ (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) অনুযায়ী হাত দিয়ে মানুষের বর্জ্য, নর্দমা বা সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও বেআইনি। সত্ত্বেও, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায়শই নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া ম্যানহোলে নামার খবর আসে এবং এই অমানবিক প্রথা অব্যাহত রয়েছে।
সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও যুক্তি
আইনের প্রয়োগ ও এর কার্যকারিতা নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে জানান, ২০২৫ সালেই এই প্রকল্পটির সার্বিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সাফাইকর্মীদের কাজের নিরাপত্তার জন্য সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম, পেশাগত প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য বিমা এবং প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ২০১৩ সালের আইনটি কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় গৃহায়ন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক থেকে নর্দমা ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলি জারি করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ কমিটি দাবি করেছিল যে দেশ থেকে 'ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জিং' বা হাতে বর্জ্য পরিষ্কারের প্রথা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে। অথচ মন্ত্রকের নিজস্ব তথ্যেই প্রকাশ পেয়েছিল যে দেশের ৭৬৬টি জেলার মধ্যে মাত্র ৫২০টি জেলা এই প্রথা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। ২০২৫ সালের এই নতুন মৃত্যুর পরিসংখ্যান আবারও প্রমাণ করল যে, কাগজে-কলমে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বাস্তবে জীবন বাজি রেখেই কাজ করতে হচ্ছে হাজার হাজার সাফাইকর্মীকে।
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