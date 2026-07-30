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আইন থাকলেও থামেনি হাত দিয়ে নর্দমা-সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার! দেশে ১ বছরে মৃত্যু ৪৭ সাফাইকর্মীর, পশ্চিমবঙ্গে মৃত...

আইন থাকলেও সুরক্ষিত নন সাফাইকর্মীরা! ২০২৫ সালে নর্দমা ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে দেশে ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সংসদে জানাল কেন্দ্র। ১০ জনের মৃত্যু নিয়ে তালিকার শীর্ষে উত্তর প্রদেশ। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 30, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:25 PM IST
আইন থাকলেও থামেনি হাত দিয়ে নর্দমা-সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার! দেশে ১ বছরে মৃত্যু ৪৭ সাফাইকর্মীর, পশ্চিমবঙ্গে মৃত...

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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