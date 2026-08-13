/ভোরের আলো ফুটতেই প্রবল কম্পন! ৫.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল লে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোরে ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল লাদাখের লে অঞ্চল। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি -এর তথ্য অনুযায়ী, এই ভূকম্পনের ফলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে সাময়িক আতঙ্ক তৈরি হলেও বড় ধরনের কোনও বিপর্যয় বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। রিখটার স্কেলের কম্পমের মাত্রা ৫.৫। NCS-র তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল ৬:০৫ মিনিট ১৫ সেকেন্ড ভূকম্পন অনুভূত হয়।
ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে সংঘটিত হয় এই কম্পন। গভীরতা কম থাকার কারণে কম্পন বেশি অনুভূত হয়েছে। কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তর অক্ষাংশ ৩৬.৮৮১° এবং পূর্ব দ্রাঘিমা ৭৪.৪০২°-এর কাছাকাছি। ভোরে হঠাৎ এই কম্পন অনুভূত হওয়ায় অনেক মানুষ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তবে প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পে লেহ বা আশপাশের এলাকায় কোনো প্রাণহানি কিংবা বড় ধরনের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
যেহেতু লাদাখ একটি পাহাড়ি এবং সংবেদনশীল ভূপ্রকৃতির অঞ্চল, তাই স্থানীয় প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকাগুলোতে কোনো ছোটখাটো ধস বা ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
EQ of M: 5.5, On: 13/08/2026 06:05:15 IST, Lat: 36.881 N, Long: 74.402 E, Depth: 10 Km, Location: Leh, Ladakh.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 13, 2026
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ভূমিকম্পের গভীরতা বলতে কী বোঝায়?
সাধারণত, ভূমিকম্প ভূপৃষ্ঠ থেকে শুরু করে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত হতে পারে। ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে (USGS)-এর তথ্য অনুযায়ী, বিজ্ঞানীরা বোঝার সুবিধার জন্য এই গভীরতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন: শ্যালো (কম গভীর), ইন্টারমিডিয়েট (মাঝারি গভীর) এবং ডিপ (বেশি গভীর)। যেসব ভূমিকম্পের কেন্দ্র ০ থেকে ৭০ কিলোমিটার গভীরে থাকে, সেগুলোকে 'শ্যালো' বা কম গভীরতার ভূমিকম্প বলা হয়। ৭০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর হলে তাকে 'ইন্টারমিডিয়েট' এবং ৩০০ থেকে ৭০০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর হলে তাকে 'ডিপ' বা গভীর ভূমিকম্প বলা হয়। USGS-এর মতে, সাধারণত ৭০ কিলোমিটারের বেশি গভীরতায় হওয়া ভূমিকম্পকেই 'ডিপ-ফোকাস আর্থকোয়েক' হিসেবে ধরা হয়।
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