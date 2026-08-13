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ভোরের আলো ফুটতেই প্রবল কম্পন! ৫.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল লে

Ladakh Earthquake: ভোরে ৫.৫ মাত্রার মাঝারি ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে লাদাখের লেহ অঞ্চল। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল এই অগভীর ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। সকালের এই কম্পনের জেরে স্থানীয়দের মধ্যে সাময়িক আতঙ্ক ছড়ালেও সৌভাগ্যবশত কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 13, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:45 AM IST
ভোরের আলো ফুটতেই প্রবল কম্পন! ৫.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল লে
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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