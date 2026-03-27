Ram Navami Accident: রামনবমীতে হাহাকার: পুণ্যের টানে জলে নেমেই শেষ, গঙ্গার প্রবল স্রোত কেড়ে নিল একই পরিবাররে ৫ তাজা প্রাণ

Ram Navami Accident: রামনবমীতে হাহাকার: পুণ্যের টানে জলে নেমেই শেষ, গঙ্গার প্রবল স্রোত কেড়ে নিল একই পরিবারের ৫ তাজা প্রাণ
Bihar Tragedy: ঘাটে উপস্থিত স্থানীয় গ্রামবাসীরা তৎক্ষণাৎ তৎপরতা দেখিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেক চেষ্টার পর দুই মহিলাকে জীবিত অবস্থায় জল থেকে টেনে তোলা সম্ভব হয়। শোকার্ত পরিবারের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে গানিয়ারি ঘাটের বাতাস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রামনবমী উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তলিয়ে গেল একই পরিবারের পাঁচ সদস্য। বিহারের বৈশালী জেলার দেসরি থানার অন্তর্গত গানিয়ারি ঘাটে এই ঘটনাটি ঘটেছে। তলিয়ে যাওয়া পাঁচজনের মধ্যে ১৬ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এক মহিলা ও একটি শিশু এখনও নিখোঁজ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামনবমীর পুণ্য তিথিতে গঙ্গাস্নান করতে গানিয়ারি ঘাটে গিয়েছিলেন ওই পরিবারের সদস্যরা। স্নান করার সময় হঠাতই পরিবারের এক মহিলা গভীর জলে চলে যান এবং ডুবতে থাকেন। তাকে বাঁচাতে পরিবারের অন্য চার সদস্যও এগিয়ে যান। কিন্তু গঙ্গার প্রবল স্রোত ও গভীরতা বুঝতে না পারায় পাঁচজনেই নদীর জলে তলিয়ে যেতে থাকেন।
ঘাটে উপস্থিত স্থানীয় মানুষজন তৎক্ষণাৎ সাহসের সঙ্গে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। তাদের চেষ্টায় দুই মহিলাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে ১৬ বছরের এক কিশোরীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ এক মহিলা ও এক শিশুর খোঁজে এখনও তল্লাশি চলছে।
দুর্ঘটনার খবর পেয়েই দেসরি থানার পুলিস বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। স্থানীয় ডুবুরিদের সাহায্যে নদীতে সার্চ অপারেশন চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। উৎসবের দিনে এই মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবারটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকায় বর্তমানে থমথমে পরিস্থিতি।
প্রসঙ্গত, দুদিন আগেই কাটোয়ার মাঝ গঙ্গায় তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় সতেরো বছরের আকাশের। জানা যায়, প্রতিদিনের মতোই স্কুল ছুটি হওয়ার পর কাটোয়া থেকে নৌকায় করে গঙ্গা পার হয়ে নদিয়ার বাড়িতে ফিরছিল আকাশ। বিকেলের দিকে যখন নৌকাটি মাঝ নদীতে, তখন হঠাৎই ভারসাম্য হারিয়ে সে গঙ্গার প্রবল স্রোতে পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে তাকে তলিয়ে যেতে দেখে নৌকার যাত্রীরা চিৎকার শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, আকাশ যখন বাঁচার জন্য হাত-পা ছুড়ছিল, তখন নৌকায় থাকা মাঝিরা কার্যত নির্বিকার ছিলেন। অভিযোগ উঠেছে, সেই সময় নৌকায় থাকা লাইফ জ্যাকেট বা জীবনদায়ী সরঞ্জাম যদি দ্রুত আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হত, তবে হয়তো এই মর্মান্তিক পরিণতি এড়ানো সম্ভব হত।
