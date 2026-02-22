English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Police Personnel Killed: সাতসকালে ট্রেলারের সঙ্গে ভয়ংকর সংঘর্ষ! দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত পাঁচ পুলিসকর্মী, আহত আরও...

Odisha road accident: রবিবার ভোরে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় ৫ জন পুলিস কর্মী নিহত এবং ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। কর্তব্যরত অবস্থায় পুলিসের গাড়িটির সঙ্গে একটি দ্রুতগামী ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। পুলিস ঘাতক ট্রেলারের চালককে আটক করেছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 22, 2026, 12:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার সাতসকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন পাঁচ পুলিস কর্মী। ঘটনাটি ঘটে ওড়িশার ঝারসুগুদা জেলায়। জানা গিয়েছে, দ্রুত গতিতে আসা একটি ট্রেলার পুলিসের বোলেরো গাড়িটিকে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় আরও ৩ জন পুলিস কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন।

পুলিস সূত্রে জানা গেছে, ঝারসুগুদা সদর থানার কাছে ভোরবেলায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। কর্তব্যরত পুলিস কর্মীদের গাড়িটির সঙ্গে উলটো দিক থেকে আসা একটি ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কাটি এতটাই ভয়ংকর ছিল যে পুলিসের গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়। নিহত পুলিস কর্মীরা হলেন- কাশীরাম ভোই (APR কর্মী), দেবদত্ত সা (APR কর্মী), নিরঞ্জন কুজুর (ড্রিল সাব-ইন্সপেক্টর), লিঙ্গরাজ ধুরুয়া (APR হাবিলদার), ভক্তবন্ধু মির্ধা (হোমগার্ড)।

আহত তিনজনকে উদ্ধার করে দ্রুত ঝারসুগুদা জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, তাদের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। খবর পেয়েই পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ঘাতক ট্রেলারের চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এই ঘটনায় গোটা জেলা এবং পুলিস মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কর্তব্যরত অবস্থায় এই বীর কর্মীদের মৃত্যুতে স্থানীয় প্রশাসন গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দুইজনের। ঘটনাটি ঘটে মেদিনীপুরের কেশপুর রাজ্য সড়কে মাইতিগোলার কাছে। জানা গিয়েছে কেশপুরের দিক থেকে একটি মারুতি ভ্যান মেদিনীপুরের দিকে ফিরছিল। মারুতি ভ্যানে একজন ড্রাইভার-সহ চার জন যাত্রী ছিল। উল্টো দিক থেকে একটি মালবাহী ট্রাক, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে মুখোমুখি ধাক্কা মারে মারুতি ভ্যানটিকে। মারুতি ভ্যানের সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়। 

ড্রাইভার-সহ আরেকজনকে সামনের অংশ কেটে বের করতে হয়। এই দুজনেই ঘটনাস্থলেই মারা যায়। মারুতি ভ্যানের পিছনে আসছিল আরও একটি মোটর বাইক। সেও এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুতর আহত হয়। এরপরই উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় রাস্তার উপর বাম্পারের দাবিতে মৃতদেহ ফেলে রেখে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিস বাহিনী। পুলিস পৌঁছলে পুলিসকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসীরা।

