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মহা বিপর্যয়! ৪৫ বাঘের মৃত্য়ু, ৫০ জন মানুষেরও মৃত্যু! কী এই 'ক্যাট-২২' সংকট?

Cat-22 In Madhya Pradesh: এ বছরের প্রথম আট মাসেই বন্যপ্রাণীর আক্রমণে অন্তত ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে, প্রায় একই সময়ে ৪৫টিরও বেশি বাঘও মারা গিয়েছে। মধ্যপ্রদেশ বন দফতরের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছর মানুষের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বাঘের আক্রমণই সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 11, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:32 PM IST
মহা বিপর্যয়! ৪৫ বাঘের মৃত্য়ু, ৫০ জন মানুষেরও মৃত্যু! কী এই 'ক্যাট-২২' সংকট?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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