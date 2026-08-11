মহা বিপর্যয়! ৪৫ বাঘের মৃত্য়ু, ৫০ জন মানুষেরও মৃত্যু! কী এই 'ক্যাট-২২' সংকট?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ক্যাট-২২' সংকট! ক্রমশ বড় হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশে দেখা দিয়েছে এই 'ক্যাট-২২' সংকট: মাত্র ৮ মাসে বন্যপ্রাণীর আক্রমণে ৫০ জন মানুষের মৃত্যু, প্রাণ হারাল ৪৫টি বাঘও। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাঘের বাসস্থান হিসেবে পরিচিত মধ্যপ্রদেশ তার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই গর্বিত। কিন্তু এই সাফল্যের আড়ালেই উন্মোচিত হচ্ছে এক ভয়াবহ সংকট। ২০২৬ সালের প্রথম আট মাসে রাজ্যে বন্যপ্রাণীর আক্রমণে অন্তত ৫০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে, প্রায় একই সময়ে ৪৫ টিরও বেশি বাঘ মারা গিয়েছে। মধ্যপ্রদেশ বন দফতরের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছর মানুষের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বাঘের আক্রমণই সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
মৃত্যুর বিবরণ
৫০ জনের মধ্যে বাঘের আক্রমণে মারা গিয়েছেন ২২ জন। এছাড়া বুনো শুয়োরের আক্রমণে ৮ জন, হাতির আক্রমণে ৭ জন, ভালুক স্লথ বিয়ারের আক্রমণে ৪ জন এবং চিতাবাঘের আক্রমণে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে অন্তত ১৬ জন মহিলা ও বালিকা, বাকিরা পুরুষ ও বালক।
৩০ মৃত্যু ৩ মাসে
৫০টির মধ্যে ৩০টি মৃত্যুর ঘটনাই ঘটেছে মার্চ, এপ্রিল ও মে-- এই তিন মাসে। এই সময়টিতেই গ্রামবাসীরা (বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়) কেন্দু পাতা ও মহুয়া ফুল সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যান বা জঙ্গলের প্রান্তঘেঁষা এলাকায় যাতায়াত বাড়ান, যার ফলে বন্যপ্রাণীদের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।
'দ্য জঙ্গল বুক'
২২ জনের মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ঘন জঙ্গলঘেরা অঞ্চলে (বিশেষ করে সিওনি জেলা ও তার আশপাশে, যা রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের 'দ্য জঙ্গল বুক'-এর প্রেক্ষাপট হিসেবে পরিচিত)। বাকি ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে পূর্ব মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভ ও তার সংলগ্ন এলাকায়। ছত্তিশগড় সীমান্ত সংলগ্ন পূর্ব জেলাগুলি যেমন অনুপপুর, সিধি ও শাহডোলে হাতির আক্রমণে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভালুকের আক্রমণে নিহত চারজনের মধ্যে তিনজনের ঘটনাই একই এলাকার।
মৃত্যু ও ক্ষতিপূরণ
বন দফতরের তথ্য বলছে, ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে মধ্যপ্রদেশে বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মোট ৪০৬ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫৮০৪ জন আহত হয়েছেন। এই পাঁচ বছরে ৭২৬২৭টি গবাদি পশুর ক্ষতির ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।
সরকার এই সময়সীমায় মানুষ ও গবাদি পশুর ক্ষতির ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮৮.৩৮ কোটি টাকারও বেশি বিতরণ করেছে (শুধুমাত্র ২০২৪-২৫ সালেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ২০.০৫ কোটি টাকার বেশি)।
দ্বিমুখী সংকট
১. সংরক্ষণ সাফল্য বনাম জায়গার অভাব: ২০২২ সালের গণনায় মধ্যপ্রদেশে বাঘের সংখ্যা ছিল ৭৮৫, যা বর্তমানে বেড়ে প্রায় ১০০০ ছুঁয়েছে। কিন্তু বাঘের সংখ্যা বাড়লেও বনাঞ্চল একই গতিতে বাড়েনি। একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বাঘের জন্য ৫০ থেকে ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু নতুন ও তরুণ বাঘগুলি নিজেদের টেরিটরি বা সীমানা খুঁজতে গিয়ে জঙ্গলের বাইরে সংরক্ষিত এলাকার প্রান্তে চলে আসছে।
২. মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘর্ষ: প্রান্তিক গ্রাম, কৃষিজমি, হাইওয়ে এবং রেললাইন যেভাবে জঙ্গলের করিডোর কেটে তৈরি হয়েছে, তাতে খাবার ও জলের খোঁজে বের হওয়া বাঘ সহজেই মানুষের মুখোমুখি পড়ে যাচ্ছে।
৩. জনরোষ: এপ্রিলে পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ এলাকায় এক গ্রামবাসীর মৃত্যুর পর ক্ষুব্ধ শত শত গ্রামবাসী বন দফতরের গেট ভাঙচুর করেন ও গাড়িতে হামলা চালান।
৪. বাঘের মৃত্যু ও উদ্বেগ: ২০২৬-এর প্রথম ৮ মাসে ৪৫টিরও বেশি বাঘ মারা গিয়েছে। বয়সের ভার বা নিজেদের লড়াই ছাড়া দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, বিষপ্রয়োগ ও চোরাশিকারের মতো বিষয়গুলি এর পিছনে দায়ী কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।
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