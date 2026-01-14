English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Stray Dogs Killings Given Lethal Injection: এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিচ্ছে। আর ইনজেকশন দেওয়ার এক মিনিটের মধ্যেই কুকুরটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 14, 2026, 07:15 PM IST
500 dogs killed: বিষ ইনজেকশন দেওয়ার ১ মিনিটেই লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে! ৫০০ পথকুকুরকে নির্বিচারে খুন...ভয়ংকর ভিডিয়ো!
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নির্বিচারে ৫০০ কুকুরকে খুন! এক সপ্তাহের মধ্যে ৫০০ কুকুরকে খুন! বিষ ইঞ্জেকশন দিয়ে ৫০০ কুকুরকে খুন তেলেঙ্গানার কামারেড্ডি ও হনুমাকোন্ডা জেলায়। আর সেই ঘটনায় তোলপাড় সব মহল। একদিকে সুপ্রিম কোর্টে যখন পথকুকুরদের নিয়ে মামলা চলছে, তখন তেলাঙ্গানার এই ঘটনায় তুঙ্গে বিতর্ক। জানা যাচ্ছে, গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেওয়া পথকুকুর সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেই নাকি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। 

কামারেড্ডি জেলার ভাবনিপেট, পালওয়ানচা, ফারিদপেট, ওয়াদি ও বন্দারামেশ্বরাপল্লী গ্রামে পরিকল্পিতভাবে ওই ৫০০ কুকুরকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। গত ২-৩ দিনেই প্রায় ২০০টি কুকুর খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ১২ জানুয়ারি এই গণহারে কুকুর হত্যার খবর সামনে আসে। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির সরপঞ্চদের নির্দেশেই এই কাজ করা হয়েছে। কুকুরদের বিষাক্ত ইনজেকশন দেওয়া হয়। যার ফলে কুকুরগুলির মৃত্যু হয়। ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যা নাগাদ ভাবনিপেট গ্রামের একটি মন্দিরের কাছে প্রথমে একাধিক কুকুরের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এরপর বাকি গ্রামগুলি থেকেও উদ্ধার হয় মৃত কুকুর। 

একটি ভয়াবহ ভিডিয়োয় দেখা যায়, জাগিতিয়াল জেলার ধর্মাপুরি পুর এলাকায় এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিচ্ছে। আর ইনজেকশন দেওয়ার এক মিনিটের মধ্যেই কুকুরটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। পুলিস জানিয়েছে, কোন বিষ ব্যবহার করা হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য মৃত কুকুরগুলির ভিসেরা নমুনা ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত হনুমাকোন্ডা ও কামারেড্ডি জেলায় ৭ জন সরপঞ্চসহ মোট ১৫ জনের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ শুরু হয়েছে।

গ্রামবাসীরা জানান, ডিসেম্বর মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কিছু প্রার্থী পথকুকুর ও বানরের উপদ্রব কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি “পূরণ” করতেই তাঁরা নির্বিচারে কুকুরদের হত্যা করছেন বলে অভিযোগ। ৬ থেকে ৯ জানুয়ারির মধ্যে হনুমাকোন্ডা জেলার শ্যামপেট ও আরেপল্লী গ্রামে  প্রায় ৩০০ পথকুকুরকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়।  তারপর গত ২-৩ দিনে আরও ২০০ কুকুর!

উল্লেখ্য, পথকুকুর ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারগুলিকে  কুকুর কামড়ালে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি, আদালত কুকুরপ্রেমীদেরও কড়া ভাষায় সতর্ক করে বলেছে যে, যারা কুকুরকে খাবার দেন, তারা যেন কুকুরগুলোকে নিজেদের বাড়িতে রাখেন। মানুষকে কামড়ানো বা তাড়া করা, মানুষের বিপদ বাড়ানোর অধিকার কারও নেই।

