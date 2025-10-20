51 SUVs To Staff On Diwali: WATCH | কল্পতরু বস! দীপাবলিতে ৫১ কর্মীকে 'ব্র্যান্ড নিউ' গাড়ি গিফট ফার্মা কোম্পানির মালিকের...
Haryana pharmaceutical company gifts 51 cars in Diwali to employees: এম কে ভাটিয়া এবার তাঁর কোম্পানির ৫১ জন কর্মীর হাতে দীপাবলির উপহার হিসেবে তুলে দেন ব্র্যান্ড নিউ গাড়ির চাবি। বছর-বছর গাড়ি উপহার পেয়ে আপ্লুত কর্মচারীরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ যেন ঠিক 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে!' বছর বছর দীপাবলিতে কর্মীদের গাড়ি গিফট! এমনটাই করে আসছে হরিয়ানার চণ্ডীগড়ের এক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। এবারও তার অন্যথা হল না। এবার দীপাবলিতে ৫১ জন কর্মীকে দীপাবলিতে গাড়ি উপহার দিলেন কোম্পানির মালিক এম কে ভাটিয়া।
উদ্যোগপতি ও সমাজসেবী এম কে ভাটিয়া এবার তাঁর কোম্পানির ৫১ জন কর্মীর হাতে দীপাবলির উপহার হিসেবে তুলে দেন ব্র্যান্ড নিউ গাড়ির চাবি। আর তারপর সেই কর্মীরা শোরুম থেকে অফিস পর্যন্ত তাঁদের নতুন গাড়ি নিয়ে করেন 'কার গিফট Rally'! কোম্পানির কর্ণধার এম কে ভাটিয়ার কথায়, "আমার কর্মীরাই আমার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির মেরুদণ্ড। তাঁদের কঠোর পরিশ্রম, সততা ও আত্মত্যাগ-ই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।"
51 cars (including SUVs, Scorpios) gifted to staff of a Pharma company in Chandigarh on the occasion of Diwali!
প্রসঙ্গত, গত বছরও দীপাবলির উপহারে ১৫ জন কর্মীকে দামি গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন হরিয়ানার পঞ্চকুলার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির মালিক এম কে ভাটিয়া। পঞ্চকুলা শিল্প এলাকায় অবস্থিত মিটকাইন্ড হেলথকেয়ার গত বছর কর্মীদের ১৩টি টাটা পাঞ্চ গাড়ি ও দুটি মারুতি গ্র্যান্ড ভিটারা গাড়ি উপহার দেয় ভালো পারফরম্যান্সের জন্য। কোম্পানির মালিক এম কে ভাটিয়া ব্য়ক্তিগতভাবে কর্মীদের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দেন। সেইসঙ্গে কর্মীদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য প্রশংসা করেন।
প্রসঙ্গত, টাটা পাঞ্চ-এর দাম শুরু প্রায় ৬লাখ টাকা। আর মারুতি সুজুকি গ্র্যান্ড ভিটারা দাম শুরু প্রায় ১০ লাখ টাকা থেকে। এর আগে ২০২৩ সালেও ১২জন কর্মচারীকে গাড়ি উপহার দিয়েছিল এই কোম্পানি। খুব স্বাভাবিকভাবেই বছর-বছর গাড়ি উপহার পেয়ে আপ্লুত কর্মচারীরা। এই অপ্রত্যাশিত উপহারের জন্য তাঁরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সংস্থার প্রতি।
