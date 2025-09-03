English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
UP Shocker: দু'মাস  আগে ফোন নম্বর বিনিময় করেন। নিয়মিত ফোনে কথা বলতে শুরু করেন। এরপর তাঁরা দুজন হোটেলে দেখা করতে শুরু করেন। বেশ কয়েকবার দেখায় 'ঘনিষ্ঠ'ও হন।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 3, 2025, 01:33 PM IST
UP woman killed by boyfriend: ৪ সন্তানের মা 'ফিল্টার' মেরে ৫২ বছরে নিজেকে দেখান 'ইয়ং'! ২৬-র প্রেমিকের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠ' হোটেলে! শেষে চরম...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চার সন্তানের মা। বয়স ৫২। ইনস্টাগ্রামে আলাপ হয় নিজের 'হাফ' বয়সের এক যুবকের সঙ্গে। আর তারপরই নিজেকে 'ইয়ং', তন্বী যুবতী দেখাতে ইনস্টাগ্রামে ফিল্টার ব্যবহার করতে শুরু করেন ৫২ বছরের ওই মহিলা। শেষে ২৬ বছরের প্রেমিক যুবকের হাতে পরিণতি হল মর্মান্তিক।

চার সন্তানের মা, ৫২ বছরের ওই মহিলা একসময় তাঁর ২৬ বছর বয়সী প্রেমিককে বিয়ের জন্য চাপ দিতে শুরু করেন। আর তারপরই ২৬ বছরের ওই প্রেমিক যুবক খুন করলেন ৫২ বছরের ওই মহিলাকে। শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন তাঁকে। অভিযোগ বিয়ের জন্য চাপ দেওয়ার পাশাপাশি, তাঁর কাছ থেকে নেওয়া টাকা শোধ করার জন্যও চাপ দিতে থাকেন ওই মহিলা। 

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের মৈনপুরীতে।  ফারুখাবাদে বাসিন্দা, মৃতা ৫২ বছরের ওই মহিলার নাম রানি। ১১ অগাস্ট উত্তরপ্রদেশ পুলিস এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধার করে। শুরু হয় তদন্ত। তারপরই রানি ও তাঁর ৬ বছর বয়সী প্রেমিকের কল রেকর্ড এবং সোশ্যাল মিডিয়া কথোপকথনের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় প্রেমিক রাজপুতকে। ধৃতের কাছ থেকে মোবাইল ফোন দুটিও উদ্ধার করেছে পুলিস।

পুলিস জানিয়েছে, প্রায় দেড় বছর আগে ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে রাজপুত ও রানির পরিচয় হয়। অভিযোগ, ওই মহিলা তাঁর বয়স লুকানোর জন্য ফিল্টার ব্যবহার করতেন। যার ফলে রাজপুত তাঁকে অনেক ছোট মনে করতেন। এরপর মাস দুয়েক আগে তাঁরা ফোন নম্বর বিনিময় করেন ও নিয়মিত ফোনে একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এরপর তাঁরা দুজন ফারুখাবাদের হোটেলে দেখা করতে শুরু করেন। বেশ কয়েকবার দেখাও করেন। 'ঘনিষ্ঠ'ও হন।

৪ সন্তানের মা রানি প্রেমিক রাজপুতকে প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকাও দিয়েছিলেন। ১১ অগস্ট ফের রাজপুতের সঙ্গে দেখা করার জন্য ফারুখাবাদ থেকে মৈনপুরীতে আসেন রানি। ১০ আগস্ট প্রেমিক রাজপুত-ই তাঁকে ডেকে পাঠান। ১১ অগাস্ট রানি মৈনপুরীতে এসে ফের তাঁকে বিয়ে ও টাকা ফেরতের জন্য চাপ দিতে শুরু করলে, তাঁকে স্কার্ফ দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করেন রাজপুত। 

