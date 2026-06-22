Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল! SciRank গ্লোবাল ইনডেক্সে বিশ্বের শীর্ষ ৫% বিজ্ঞানীদের তালিকায় KIIT-এর ৫৪ জন অধ্যাপক

বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল! SciRank গ্লোবাল ইনডেক্সে বিশ্বের শীর্ষ ৫% বিজ্ঞানীদের তালিকায় KIIT-এর ৫৪ জন অধ্যাপক

বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় শিক্ষার জয়জয়কার। মর্যাদাপূর্ণ 'SciRank Global Index 2025'-এ বিশ্বের শীর্ষ ৫% বিজ্ঞানীদের তালিকায় জায়গা করে নিলেন KIIT-এর ৫৪ জন অধ্যাপক ও গবেষক। কোটি কোটি আন্তর্জাতিক গবেষকদের কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এই তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে তাঁদের। ডঃ অচ্যুত সামন্তের দূরদর্শী নেতৃত্বে গবেষণার ক্ষেত্রে এই অভাবনীয় সাফল্য।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 22, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:38 PM IST
বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল! SciRank গ্লোবাল ইনডেক্সে বিশ্বের শীর্ষ ৫% বিজ্ঞানীদের তালিকায় KIIT-এর ৫৪ জন অধ্যাপক

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মদ নিয়ে বড় ঘোষণা বাজেটে! অর্থমন্ত্রী পরিষ্কার করে বললেন, এখন থেকে কোনওভাবেই...হবে
West Bengal Budget 20261 hr ago
2
West Bengal Budget 20261 hr ago
3
Lamine Yamal1 hr ago
4
DA hike1 hr ago
5
CAG reports of Mamata rule3 hrs ago