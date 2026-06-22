/বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল! SciRank গ্লোবাল ইনডেক্সে বিশ্বের শীর্ষ ৫% বিজ্ঞানীদের তালিকায় KIIT-এর ৫৪ জন অধ্যাপক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: KIIT-DU এর জন্য একটি বড় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি হিসাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪ জন অধ্যাপককে SciRank Global দ্বারা প্রকাশিত মর্যাদাপূর্ণ গ্লোবাল সায়েন্টিস্ট ইনডেক্স ২০২৫-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা তাদের বিশ্বের শীর্ষ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে স্থান দিয়েছে।
সাইব়্যাঙ্ক গ্লোবাল রেজিস্ট্রি একটি স্বাধীন, স্বচ্ছ বেঞ্চমার্কিং প্ল্যাটফর্ম যা কঠোর গ্রন্থপঞ্জি বিশ্লেষণ ব্যবহার করে যোগ্যতার ভিত্তিতে গবেষকদের মূল্যায়ন করে। ২০২৫ সূচকটি বিশ্বব্যাপী ১০ মিলিয়নেরও বেশি সক্রিয় গবেষক প্রোফাইল এবং প্রায় ৫০ মিলিয়ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজের মূল্যায়ন করেছে। শীর্ষ ৫ শতাংশ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞানীরা বিশ্বব্যাপী তাদের ৯৫ শতাংশ সমবয়সীদের চেয়ে বেশি উত্পাদনশীল এবং প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। এই স্বীকৃতি একটি গবেষণা-চালিত বাস্তুতন্ত্রের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরেছে যা মানসম্পন্ন প্রকাশনা, উদ্ভাবন এবং আন্তঃশৃঙ্খলা সহযোগিতাকে সমর্থন করে।
কেআইআইটি এবং কেআইএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ অচ্যুত সামন্তের দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতিফলন ঘটেছে। সাইর্যাঙ্ক গ্লোবাল দ্বারা গৃহীত পদ্ধতি অনুসারে, গবেষকদের একটি কঠোর নরমালাইজড কম্পোজিট স্কোর (এনসিএস) এর ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়, যা প্রকাশনা, উদ্ধৃতি এবং অন্যান্য গ্রন্থপঞ্জি সূচকগুলির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক প্রভাবের মূল্যায়ন করে। সূচকটি সমস্ত প্রধান একাডেমিক শাখাকে কভার করে এবং বিশ্বের বৃহত্তম ওপেন-সোর্স স্কলারলি ডাটাবেসগুলির মধ্যে একটি ওপেনঅ্যালেক্স থেকে প্রাপ্ত ডেটা ব্যবহার করে স্বচ্ছতা এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে।
এই অভিজাত গ্লোবাল রেজিস্ট্রিতে কেআইআইটির অনুষদ সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি কেআইআইটি-র আন্তর্জাতিক একাডেমিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে এবং গবেষণা সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং শিক্ষার্থীদের পরামর্শের জন্য বর্ধিত সুযোগ প্রদান করবে।
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