55 year old woman gives birth to 17th child: ৫৫ বছরে 'কাগজ কুড়ানি' মা জন্ম দিলেন ১৭তম সন্তানের! নেই বাড়ি, জোটে না খাবার...
55 year old woman gives birth to 17th child: জন্মের পরপরই রেখার ৪ ছেলে ও এক মেয়ে মারা যায়। জীবিত সন্তানদের মধ্যে ৫ জন বিবাহিত। ইতিমধ্যে তাঁদের সন্তান হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কাগজ কুড়িয়ে' বেঁচে থাকা। 'কাগজ কুড়িয়ে'ই চলে সংসার। সেই 'কাগজ কুড়ানি'র ঘরেই জন্ম নিল ১৭ তম সন্তান। ৫৫ বছরের এক মহিলা জন্ম দিয়েছেন তাঁর ১৭ তম সন্তানকে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের উদয়পুরে।
রেখা কালবেলিয়া নামে ওই মহিলা এর আগে ১৬ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। তবে জন্মের পরপরই তাঁর ৪ ছেলে ও এক মেয়ে মারা যায়। জীবিত সন্তানদের মধ্যে ৫ জন বিবাহিত। ইতিমধ্যে তাঁদের সন্তান হয়েছে। রেখার মেয়ে মেয়ে শিলা কালবেলিয়া বলেন, “আমার মায়ের এত সন্তান আছে শুনে সবাই অবাক হয়। আমাদের সকলকেই অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।”
রেখার স্বামী কাভরা কালবেলিয়া পরিবারের আর্থিক কষ্টের কথা তুলে ধরে বলেন, “আমাদের নিজস্ব বাড়ি নেই। সংসার চালানোর জন্য নিত্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আমাদের সন্তানদের খাওয়ানোর জন্য, আমাকে মহাজনদের কাছ থেকে ২০ শতাংশ সুদে টাকা ধার করতে হয়েছিল। আমি লক্ষ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছি, কিন্তু ঋণের সুদ এখনও পুরোপুরি পরিশোধ করা হয়নি।”
বর্জ্য সংগ্রহ করেই চলে জীবিকা নির্বাহ। অতি দরিদ্র এই পরিবারটি তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে পারছে না। কাভরা আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় একটি বাড়ি অনুমোদন করা হয়েছিল। কিন্তু তবুও আমরা এখনও গৃহহীন। কারণ জমিটি আমাদের নামে নয়।"
