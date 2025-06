Pune Bridge collapse: পুণেতে প্রবল বৃষ্টিতে ভাঙল জীর্ণ সেতু! নদীতে তলিয়ে গেলেন ২৫ পর্যটক...ভয়ংকর..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুণে সেতু-বিপর্যয়। সলিল সমাধি কমপক্ষে ৬ জন পর্যটকের। খরস্রোতা নদীতে তলিয়ে গিয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন পর্যটক। ফলেমৃতের সংখ্যার আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৮ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। দুই মহিলা আটকে পড়েছেন সেতুর নীচে। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুনের কুন্দমালা এলাকায় পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। শীতে নয়, বরং বর্ষার সৌন্দর্য্য উপভোগে সেখানে ভিড় জমান বহু মানুষ। সেই কুন্দমালা এলাকায় ইন্দ্রায়ণী নদীর উপর নির্মিত সেতুটি ভেঙে পড়ল হুড়মুড়িয়ে! সেতুতে তখন কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ জন পর্যটক ছিলেন। নদীতে পড়ে যান তাঁরা এবং প্রবল স্রোতে ভেসে যান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল। যুদ্ধকালীন তত্‍পরতার শুরু হয় উদ্ধারকাজ। তবে এখনও পর্যন্ত কতজন নিখোঁজ, তা নিশ্চিত। বর্ষায় জলে ফুলেফেঁপে ওঠেছে নদী। ফলে তীব্র স্রোতের কারণে ব্য়াহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ।

Deeply distressed by the tragic bridge collapse over the Indrayani River near Pune. The news that several tourists are feared to have drowned is heartbreaking. My sincere condolences to the bereaved families in this hour of grief.

I urge the authorities to expedite rescue…

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) June 15, 2025