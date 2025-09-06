Gujarat Tragedy: শনির 'অভিশপ্ত' শক্তিপীঠে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, রোপওয়ের দড়ি ছিঁড়ে আচমকাই মৃত্যু ৬ জনের...

Gujarat Tragedy: শনির 'অভিশপ্ত' শক্তিপীঠে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, রোপওয়ের দড়ি ছিঁড়ে আচমকাই মৃত্যু ৬ জনের...
Gujarat Tragedy: শনির শক্তিপীঠে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, রোপওয়ের দড়ি ছিঁড়ে মৃত্যু হল ৬ জনের। ভিডিয়ো দেখে এখন বুক কাঁপছে নেটপাড়ার। বারবার এই রোপওয়েতেই ঘটে দুর্ঘটনা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর এল শনিবার! এদিন দুপুরে গুজরাতের পাঁচমহল জেলার পাভাগড়ের পাহাড়ি মন্দিরের নির্মাণকাজের সামগ্রী নিয়ে আসার সময়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মাঝপথে রোপওয়ের একটি ট্রলি ভেঙে পড়তেই বিপত্তি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছ’জনের। তাঁদের মধ্যে ২ জন লিফ্টম্যান এবং ২ জন কর্মী রয়েছেন।
কার্গো রোপওয়ের দড়ি ছিঁড়তেই...
এদিন কার্গো রোপওয়ের একটি তার ছিঁড়ে যাওয়ার ফলেই ট্রলিটি পড়ে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এমনটাই জানাচ্ছে পুলিস। ঘটনার ভিডিয়ো এখন নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। যা দেখে বুক কেঁপে গেল দেশবাসীর। ধসে পড়া রোপওয়ের ছবি দেখা যাচ্ছে। ঘটনাস্থলে ক্রেন এবং অন্যান্য উদ্ধার ও ত্রাণ সরঞ্জামও দেখা যাচ্ছে। তবে কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে! তার পূর্ণ তদন্ত করে দেখছে পুলিস।
জাগ্রত কালীমন্দির...
উদ্ধারকার্যের পরিচালনায় রয়েছে পুলিস এবং দমকলের দল।পাহাড়ের প্রায় ৮০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই কালী মন্দির। ২০০০ সিঁড়ি পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া কেবল কারই রাস্তা। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রোপওয়েটি সকাল থেকেই বন্ধ ছিল। ভীষণ জাগ্রত এই শক্তিপীঠে বছরে ২৫ লক্ষ ভক্ত সমাগম হয়।
অভিশপ্ত পাভাগড়
২০০৩ সালের জানুয়ারিতে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল এই রোপওয়েতে। যাতে ৭জন নিহত এবং ২৪ জন আহত হয়েছিলেন। পরে জানা যায় যে, একটি শ্যাফটে ফাটল ধরেছিল। যা দীর্ঘদিন ধরে সনাক্ত করা যায়নি বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ২০২৩ সালের অগস্টের ঘটনা। পাভাগড়ের পাহাড়ি মন্দিরের রোপওয়ে ৪০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে, ৪০ জনেরও বেশি যাত্রী মাঝ আকাশে আটকে পড়েছিলেন। কনভেয়র থেকে কীভাবে ট্র্যাক রোপটি বেরিয়ে এসেছিল, তা নিয়ে তদন্ত হয়েছিল। তবে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
রোপওয়ে নিয়ে দু'কথা
এই রোপওয়ের লাইনটি প্রায় ৭৭৪ মিটার (২,৫৩৯ ফুট) লম্বা, যার উল্লম্ব ব্যবধান ২৯৭ মিটার। রোপওয়েটির প্রতি ঘন্টায় ১২৫০ জন যাত্রী পরিবহণের ক্ষমতা রাখে। তবে সাধারণত প্রতি ঘন্টায় ৪০০ জন যাত্রী পরিবহণ করে।
