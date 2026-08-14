/চার্জে বসানো মোবাইল একমনে ঘাঁটছিল ১৬র কিশোর: হঠাত্‍ গগনবিদারী বজ্রপাত, জাস্ট ছাই হয়ে গেল ঘরেই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সময় মোবাইল ফোন চার্জে বসিয়ে ফোনে বুঁদ ছিল কিশোর। আর তাতেই হল মারাত্মক পরিণতি। বজ্রপাতের সময় চার্জিং পয়েন্টে থাকা স্মার্টফোন ব্যবহারের করেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারাল ১৬ বছর বয়সী এক কিশোর। আকস্মিক এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য।
ঘটনার বিবরণ
ওড়িশার কোরাপুটে এই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় এলাকায় প্রবল ঝড়বৃষ্টির পাশাপাশি ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছিল। সেই সময় ওই ছেলেটি ঘরের ভিতর বৈদ্যুতিক প্লাগ পয়েন্টে মোবাইল ফোন চার্জে বসিয়ে ব্যবহার করছিল। হঠাৎই বাড়ির ওপর বা সংলগ্ন এলাকায় একটি বিকট শব্দে বজ্রপাত ঘটে।
বজ্রপাতের তীব্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বাড়ির ওয়্যারিং এবং চার্জিং কেবলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সরাসরি কিশোরটির ব্যবহৃত ফোনে পৌঁছে যায়। মুহূর্তের মধ্যে বিস্ফোরণ বা তীব্র বৈদ্যুতিক শকের সৃষ্টি হয় এবং কিশোরটি ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে ঝলসে যায় ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে।
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া
ঘটনার আকস্মিকতায় পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করেন এবং দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকদের মতে, শরীরে অতিরিক্ত মাত্রার উচ্চ-ভোল্টেজ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার কারণেই ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে।
কেন এমন দুর্ঘটনা ঘটে?
বিশেষজ্ঞদের মতে, বজ্রপাতের সময় খোলা আকাশের নিচে যেমন বিপদ থাকে, তেমনই ঘরের ভিতরেও বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে বিপদ ছড়িয়ে পড়তে পারে:
উচ্চ বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ: বজ্রপাত যখন বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইনে সরাসরি আঘাত করে বা কাছাকাছি আছড়ে পড়ে, তখন পাওয়ার লাইনে আকস্মিক ‘ভোল্টেজ সার্জ’ (Voltage Surge) তৈরি হয়।
চার্জারের পরিবাহী ভূমিকা: চার্জিং তারের মাধ্যমে সেই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরাসরি ডিভাইসে এবং তা ব্যবহারকারী ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটায়।
বজ্রপাতের সময় মোবাইল ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারে সতর্কতা
বিশেষজ্ঞ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর বারবার বজ্রপাতের সময় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছে:
চার্জিং বন্ধ রাখা: ঝড়বৃষ্টি বা বজ্রপাতের সময় কোনও অবস্থাতেই মোবাইল ফোন চার্জে বসিয়ে কথা বলা বা গেম খেলা উচিত নয়।
প্লাগ খুলে রাখা: বজ্রপাত শুরু হলে টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার ও মোবাইল চার্জারের প্লাগ পয়েন্ট থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া উচিত।
হেডফোন ব্যবহারে সতর্কতা: তারযুক্ত হেডফোন প্লাগ করা অবস্থায় ব্যবহার না করাই ভালো।
নিরাপদ স্থানে থাকা: জানলা বা বৈদ্যুতিক তারের কাছাকাছি না থেকে ঘরের নিরাপদ ও শুকনো অংশে অবস্থান করা উচিত।
এই মর্মান্তিক ঘটনা ফের একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, দুর্যোগের সময় সামান্য অসাবধানতা কতটা ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।
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