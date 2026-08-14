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চার্জে বসানো মোবাইল একমনে ঘাঁটছিল ১৬র কিশোর: হঠাত্‍ গগনবিদারী বজ্রপাত, জাস্ট ছাই হয়ে গেল ঘরেই

mobile burst while Lightening Accident: ওড়িশার কোরাপুটে এই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় এলাকায় প্রবল ঝড়বৃষ্টির পাশাপাশি ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছিল। সেই সময় ওই ছেলেটি ঘরের ভিতর বৈদ্যুতিক প্লাগ পয়েন্টে মোবাইল ফোন চার্জে বসিয়ে ব্যবহার করছিল। হঠাৎই বাড়ির ওপর বা সংলগ্ন এলাকায় একটি বিকট শব্দে বজ্রপাত ঘটে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 14, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:28 PM IST
চার্জে বসানো মোবাইল একমনে ঘাঁটছিল ১৬র কিশোর: হঠাত্‍ গগনবিদারী বজ্রপাত, জাস্ট ছাই হয়ে গেল ঘরেই

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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