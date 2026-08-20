VIRAL VIDEO: লোয়ার কেজির বাচ্চাকে একটানা চড়-থাপ্পড়, বকুনি: 'দানবী' টিচারের ভয়ে ক্লাসেই হার্টঅ্যাটাকে শেষ ৬ বছরের প্রণয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে এক মর্মান্তিক ঘটনা। হোমওয়ার্ক না করার কারণে ক্লাস টিচারের মারে প্রাণ গেল ৬ এর নিষ্পাপ শিশু প্রণয়ের। শিক্ষিকার লাগাতার চড়ের পর ক্লাসেই অজ্ঞান হয়ে যায় শিশু। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ক্লাসরুমের সিসিটিভি (CCTV) ক্যামেরায় পুরো মারধরের দৃশ্য ধরা পড়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
কী ভাবে ঘটল এই মর্মান্তিক ঘটনা?
ঘটনাটি ঘটেছে বিশাখাপত্তনমের ওয়ান টাউন থানা এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে। সকাল ৯টা নাগাদ ক্লাস চলাকালীন ওই শিশুটির কাছে হোমওয়ার্ক দেখতে চান শিক্ষিকা।
পুলিসের তদন্ত ও সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী:
১. শিশুটি হোমওয়ার্ক না করায় এবং প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ থাকায় রেগে যান শিক্ষিকা।
২. তিনি শিশুটির জামা টেনে ধরে একের পর এক চড় মারতে শুরু করেন।
৩. মারধরের চোটে শিশুটি কাঁদতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণ পরই শিক্ষিকার কোলেই জ্ঞান হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।
৪. পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শিক্ষিকা তাকে তোলার চেষ্টা করেন এবং সাহায্য চেয়ে চিৎকার করেন। দ্রুত তাকে স্থানীয় কিং জর্জ হাসপাতালে (KGH) নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
সত্য গোপনের অভিযোগ
হাসপাতালে শিশুটিকে নিয়ে যাওয়ার পরও স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন স্বজনরা। পরিবারের অভিযোগ, শিশুটির অসুস্থতার কথা অভিভাবকদের অবিলম্বে না জানিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছিল।
মিথ্যা বয়ান: হাসপাতালের অ্যাডমিশন নোটে স্কুল কর্মীরা উল্লেখ করেন যে, স্কুলের মাঠে খেলার সময় শিশুটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।
পরিবারের পাল্টা প্রশ্ন: পরিবারের এক সদস্য রেগে গিয়ে বলেন, স্কুলের কোনও খেলার মাঠই নেই, সেখানে খেলার সময় পড়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। স্কুলের কাছে পরিবারের ফোন নম্বর থাকা সত্ত্বেও কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি।
স্কুলের অবহেলা: পরিবারের অভিযোগ, সামান্য ফি বকেয়া থাকলে স্কুল কর্তৃপক্ষ ফোন করে বারবার চাপ দেয়, অথচ শিক্ষিকার মারে শিশুটি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তারা পরিবারকে খবর দেওয়ার প্রয়োজনটুকুও মনে করেনি।
শিক্ষিকার দাবি
জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত শিক্ষিকা দাবি করেন, তিনি নাকি খুব জোরে চড় মারেননি। কয়েক মিনিট ধরে শিশুটি হোমওয়ার্ক না করার কারণ না জানিয়ে নীরব থাকায় তিনি মেজাজ হারিয়েছিলেন।
বিশাখাপত্তনম ওয়ান টাউন থানার পুলিস জানিয়েছে, ক্লাসরুমের সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিস দ্রুত অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে হেফাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
এদিকে হাসপাতালের বাইরে নিহতের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অভিযুক্ত শিক্ষিকার কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। স্কুলে শিশুদের ওপর শারীরিক নির্যাতন বন্ধে কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের অমানবিক আচরণে পুরো শহরে শোক ও ক্ষোভের ছায়া নেমে এসেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)