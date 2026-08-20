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  • /VIRAL VIDEO: লোয়ার কেজির বাচ্চাকে একটানা চড়-থাপ্পড়, বকুনি: দানবী টিচারের ভয়ে ক্লাসেই হার্টঅ্যাটাকে শেষ ৬ বছরের প্রণয়

VIRAL VIDEO: লোয়ার কেজির বাচ্চাকে একটানা চড়-থাপ্পড়, বকুনি: 'দানবী' টিচারের ভয়ে ক্লাসেই হার্টঅ্যাটাকে শেষ ৬ বছরের প্রণয়

Visakhapatnam Lower KG Child Death News: হাসপাতালে শিশুটিকে নিয়ে যাওয়ার পরও স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন স্বজনরা। পরিবারের অভিযোগ, শিশুটির অসুস্থতার কথা অভিভাবকদের অবিলম্বে না জানিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছিল।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 20, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:50 PM IST
VIRAL VIDEO: লোয়ার কেজির বাচ্চাকে একটানা চড়-থাপ্পড়, বকুনি: 'দানবী' টিচারের ভয়ে ক্লাসেই হার্টঅ্যাটাকে শেষ ৬ বছরের প্রণয়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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