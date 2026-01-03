English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • UP Horror: প্রথমে গণধর্ষণ, পরে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হল ৬ বছরের শিশুকন্যাকে! তার আগে... নোংরা লালসার বীভৎস...

UP Horror: প্রথমে গণধর্ষণ, পরে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হল ৬ বছরের শিশুকন্যাকে! তার আগে... নোংরা লালসার বীভৎস...

New Year Horror: মর্মান্তিক! ভয়াবহ! মাত্র ৬ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও পরে ছুঁড়ে ফেলা। জখম রক্তাক্ত শিশুকন্যাটিকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনাস্থল যোগীরাজ্য উত্তর প্রদেশ।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 3, 2026, 06:18 PM IST
UP Horror: প্রথমে গণধর্ষণ, পরে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হল ৬ বছরের শিশুকন্যাকে! তার আগে... নোংরা লালসার বীভৎস...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক! ভয়াবহ! মাত্র ৬ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুন (six-year-old girl gang-raped murdered) করা হয়। ঘটনাস্থল যোগীরাজ্য উত্তর প্রদেশ। উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরের ঘটনা (Bulandshahr Uttar Pradesh)। প্রথমে শিশুটিকে ধর্ষণ করা হয় পরে তাকে ছাদ থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হয়। নিজেদের পরিচয় লোকাবার জন্যই তাদের এই রাক্ষসের মতো আচরণ বলে জানা গিয়েছে। রক্তাক্ত শিশুকন্যাটিকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সিকান্দ্রাবাদের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে (Community Health Centre Sikandrabad) ছোটা হয়। কিন্তু সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।  অভিযুক্তেরা ধরা পড়েছে, পকসো (POCSO) আইনে তাদের কঠোর শাস্তি হবে।

আরও পড়ুন: Venezuela President Big Update: প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর কোনও খোঁজ নেই! কোথায় আছেন মাদুরো! বেঁচে আছেন তো? অবিশ্বাস্য আপডেট...

নিউ ইয়ারে সর্বনাশ

নতুন ইংরেজি বছরের দ্বিতীয় দিনে, ২ জানুয়ারি এই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটে। একদল দুষ্কৃতী একটি ৬ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে এবং পরে যাতে সে তাদের চিনিয়ে দিতে না পারে, সেজন্য তাকে ছাদ থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলা হয়। স্থানীয় ভাবে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে শিশুটি মারা যায়।

এনকাউন্টার এবং...

উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও খুনের এই ঘটনায় পুলিস অভিযুক্তদের ধরতে এলাকা ঘিরে ফেলে। কিন্তু দুই অভিযুক্ত পুলিসের দিকে গুলি ছোড়ে। পুলিসও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়। গুলির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিসই জেতে। দুই অভিযুক্তকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিস। পরে তাদের জেরা করা হবে। গণধর্ষণ ও নৃশংসভাবে হত্যার এই ঘটনায় পুলিস মোট তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

আরও পড়ুন: Trump Captured Venezuela President: ট্রাম্পের তুর্কিনাচন! হামলা চালিয়ে ভেনেজুয়েলা থেকে কিডন্যাপ করে আনলেন সস্ত্রীক প্রেসিডেন্টকে...

ঘটনার বিবরণ

ঘটনাক্রম এরকম। গত সপ্তাহে বুলন্দশহরে এক নাবালিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। সেখানেও না থেমে তাকে ছাদের উপর থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিস অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল। শনিবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিস তাদের ঘেরাও করলে অভিযুক্তরা গুলি চালায়। পুলিসের পাল্টা গুলিতে দুই অভিযুক্ত পায়ে চোট পায়। পুলিস মোট তিনজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে অবৈধ অস্ত্র এবং অপরাধে ব্যবহৃত কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
girl gangraped and murderedsix-year-old girl gangrapedsix-year-old girl murderedBulandshahrUttar Pradeshthrew child from rooftopminor girl gangraped and murderedCommunity Health Centre SikandrabadProtection of Children from Sexual OffencesPOCSO Act
