UP Horror: প্রথমে গণধর্ষণ, পরে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হল ৬ বছরের শিশুকন্যাকে! তার আগে... নোংরা লালসার বীভৎস...
New Year Horror: মর্মান্তিক! ভয়াবহ! মাত্র ৬ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও পরে ছুঁড়ে ফেলা। জখম রক্তাক্ত শিশুকন্যাটিকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনাস্থল যোগীরাজ্য উত্তর প্রদেশ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক! ভয়াবহ! মাত্র ৬ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুন (six-year-old girl gang-raped murdered) করা হয়। ঘটনাস্থল যোগীরাজ্য উত্তর প্রদেশ। উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরের ঘটনা (Bulandshahr Uttar Pradesh)। প্রথমে শিশুটিকে ধর্ষণ করা হয় পরে তাকে ছাদ থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হয়। নিজেদের পরিচয় লোকাবার জন্যই তাদের এই রাক্ষসের মতো আচরণ বলে জানা গিয়েছে। রক্তাক্ত শিশুকন্যাটিকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সিকান্দ্রাবাদের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে (Community Health Centre Sikandrabad) ছোটা হয়। কিন্তু সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অভিযুক্তেরা ধরা পড়েছে, পকসো (POCSO) আইনে তাদের কঠোর শাস্তি হবে।
নিউ ইয়ারে সর্বনাশ
নতুন ইংরেজি বছরের দ্বিতীয় দিনে, ২ জানুয়ারি এই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটে। একদল দুষ্কৃতী একটি ৬ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে এবং পরে যাতে সে তাদের চিনিয়ে দিতে না পারে, সেজন্য তাকে ছাদ থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলা হয়। স্থানীয় ভাবে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে শিশুটি মারা যায়।
এনকাউন্টার এবং...
উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও খুনের এই ঘটনায় পুলিস অভিযুক্তদের ধরতে এলাকা ঘিরে ফেলে। কিন্তু দুই অভিযুক্ত পুলিসের দিকে গুলি ছোড়ে। পুলিসও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়। গুলির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিসই জেতে। দুই অভিযুক্তকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিস। পরে তাদের জেরা করা হবে। গণধর্ষণ ও নৃশংসভাবে হত্যার এই ঘটনায় পুলিস মোট তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।
ঘটনার বিবরণ
ঘটনাক্রম এরকম। গত সপ্তাহে বুলন্দশহরে এক নাবালিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। সেখানেও না থেমে তাকে ছাদের উপর থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিস অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল। শনিবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিস তাদের ঘেরাও করলে অভিযুক্তরা গুলি চালায়। পুলিসের পাল্টা গুলিতে দুই অভিযুক্ত পায়ে চোট পায়। পুলিস মোট তিনজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে অবৈধ অস্ত্র এবং অপরাধে ব্যবহৃত কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
