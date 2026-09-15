/৬৬ কেজি সোনা, ৩৩৫ কেজি রুপো, ৭০৩ কোটি টাকার বিমা! অবিশ্বাস্য গণেশ! দেশের সবচেয়ে ধনী গণপতি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ বছরের গণেশ উৎসবে এই প্যান্ডেল এবং তাদের গণেশমূর্তি ঘিরে বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে বিপুল চর্চা। হবে না-ই বা কেন? ৬৬ কেজি সোনার সাজসজ্জা, ৩৩৫ কোজি রুপো, ৭০৩ কোটি টাকার বিমা-- দেশের সবচেয়ে ধনী গণপতি নয়? মুম্বইয়ের কিংস সার্কেলে অবস্থিত জিএসবি সেবা মণ্ডল-এর এই মহাগণপতি দেশের অন্যতম ধনী গণপতি হিসেবে পরিচিত। এ বছরের গণেশ উৎসবে এই প্যান্ডেল এবং তাদের গণেশমূর্তি ঘিরে বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে বিপুল চর্চা।
৬৬ কেজি সোনা, ৩৩৫ কেজি রুপো
এ বছর মহাগণপতির প্রায় ২৪ ফুট উঁচু প্রতিমাকে ৬৬ কেজিরও বেশি সোনার অলঙ্কার, প্রায় ৩৩৫ কেজি রূপা এবং মূল্যবান রত্ন দিয়ে সাজানো হয়েছে। এই অলঙ্কার কোনো একক ব্যক্তির সম্পত্তি নয়; দশকের পর দশক ধরে ভক্ত ও সেবায়েতদের দেওয়া দান এবং ভেটের মাধ্যমে এগুলো সংগৃহীত হয়েছে।
৭০৩.২৭ কোটি টাকার রেকর্ড বিমা
এই বছর উৎসবের জন্য মণ্ডল ৭০৩.২৭ কোটি টাকার বিমা কভার নিয়েছে (যা ২০২৫ সালে ছিল ৪৭৪ কোটি টাকা)। মণ্ডল কর্তৃপক্ষের মতে, এটি মূর্তির মূল্যের বিমা নয়; বরং ৫ দিনের উৎসব চলাকালীন ভক্তদের নিরাপত্তা, অলঙ্কার, সম্পত্তি এবং আয়োজনের সম্ভাব্য বিপদের সামাল দেওয়ার জন্য নেওয়া একটি নিরাপত্তা বিমা।
১৯৫৫ সাল থেকে
বাপ্পা (গণপতি) এখানে মাত্র ৫ দিনের জন্য বিরাজ করেন। এই দিনগুলিতে তাঁর সেবার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী ভারতীয় (NRI) ভক্তরা মুম্বইয়ে ছুটে আসেন। ১৯৫১ সালে কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে এই মণ্ডলের সূচনা। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সাল থেকে তাঁরা এই গণেশোৎসব আয়োজন শুরু করেন। ২০২৬ সালে তাঁরা ৭২তম গণেশোৎসব উদযাপন করছে (১৪ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)।
ডিজে নয়, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ
জিএসবি মণ্ডলের অন্যতম বিশেষত্ব হল-- এখানে কোনো ডিজে বা চড়া আওয়াজের গান বাজানো হয় না। মণ্ডপে বিশেষ হবন কুণ্ড তৈরি করা হয় এবং পুরো পরিবেশ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও হোম-যজ্ঞের মাধ্যমে মুখরিত থাকে।
তুলাভার সেবা
এখানে 'তুলাভার সেবা' খুবই জনপ্রিয়। কোনো ভক্তের মানত পূরণ হলে, তিনি তাঁর সন্তানকে দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে তার ওজনের সমপরিমাণ চাল, ডাল বা অন্যান্য খাদ্যশস্য দান করেন। এই সংগৃহীত খাদ্যশস্য দুঃস্থদের অন্নদানে ব্যবহার করা হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)