Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /৬৬ কেজি সোনা, ৩৩৫ কেজি রুপো, ৭০৩ কোটি টাকার বিমা! অবিশ্বাস্য গণেশ! দেশের সবচেয়ে ধনী গণপতি?

৬৬ কেজি সোনা, ৩৩৫ কেজি রুপো, ৭০৩ কোটি টাকার বিমা! অবিশ্বাস্য গণেশ! দেশের সবচেয়ে ধনী গণপতি?

Ganesh Chaturthi Tithi 2026: ৬৬ কেজি সোনার সাজসজ্জা, ৭০৩ কোটি টাকার বিমা, রয়েছে বিপুল রুপোও! দেশের সবচেয়ে ধনী গণপতি ইনি! মুম্বইয়ের কিংস সার্কেলে জিএসবি সেবা মণ্ডল-এর এই মহাগণপতি দেশের অন্যতম ধনী গণপতি হিসেবে পরিচিত। এ বছরের গণেশ উৎসবে এই প্যান্ডেল এবং তাদের গণেশমূর্তি ঘিরে বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে বিপুল চর্চা।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 15, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:01 PM IST
৬৬ কেজি সোনা, ৩৩৫ কেজি রুপো, ৭০৩ কোটি টাকার বিমা! অবিশ্বাস্য গণেশ! দেশের সবচেয়ে ধনী গণপতি?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ফোরাম আউট, সমন্বয় কমিটি ইন! চেয়ারম্যান রুদ্রনীল জানিয়ে দিলেন পুজোর গাইডলাইন
2
3
4
5