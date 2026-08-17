/হঠাৎ অন্ধকার, হুড়োহুড়ি! ভয়ানক ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু পুণ্যার্থীর! শ্রাবণের শেষ সোমে মন্দিরে সারি সারি ভক্তের লাশ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রাবণ মাসের পবিত্র সোমবারে বিহারের লখিসরাইয়ের বিখ্যাত অশোকধাম মন্দিরে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। শিবের মাথায় জল ঢালতে এবং পুজো দিতে ভোর থেকেই মন্দিরে ভক্তদের ঢল নেমেছিল। সেই বিপুল ভিড়ের মধ্যেই হঠাৎ পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। এখনও পর্যন্ত ৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যাচ্ছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকাল প্রায় ৬টা ৪৫ মিনিট নাগাদ অশোকধাম মন্দির চত্বরে ঘটনাটি ঘটে। শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার হওয়ায় এ দিন মন্দিরে বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ শিবলিঙ্গে জলাভিষেকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভিড় বাড়তে বাড়তেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
লখিসরাই অশোকধাম মন্দিরে
বিহারের লখিসরাই অশোকধাম মন্দিরে ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনা। একাধিক পুণ্যার্থীর মৃত্যু, আহত হয়েছেন বহু। বিহারের লখিসরাই জেলার বিখ্যাত অশোকধাম মন্দির প্রাঙ্গণে আজ, সোমবার সকালে জল ঢালতে এসে পুণ্যার্থীদের প্রচণ্ড ভিড়ে হঠাৎ এক ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৫ জনের বেশি পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
যেভাবে দুর্ঘটনা
শ্রাবণ মাসের সোমবারে মন্দিরে শিবলিঙ্গে জল ঢালতে প্রচুর ভক্ত ও কাঁওয়াড়িয়া সমবেত হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালের দিকে প্রায় এক সঙ্গে দুটি ট্রেন স্টেশনে এসে পৌঁছনোয় আচমকা মন্দিরের বাইরে বিপুল ভিড় জমা হয়। এদিকে এক অন্য বিপত্তি। গত রাতে তার-সহ একটি বিদ্যুতের খুঁটি দুর্ঘটনাবশত উপড়ে পড়েছিল। সকালে সেই খুঁটিতে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় লাইন থেকে হুড়োহুড়ি করে সরতে যান ভক্তেরা। তখনই উপস্থিত পুণ্যার্থীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও হুড়োহুড়ির জেরে ব্যারিকেডে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। কারণে ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে এবং একের পর এক পুণ্যার্থী নীচে পড়ে একে অপরকে চাপা দিতে থাকেন।
উদ্ধার ও চিকিৎসা
ঘটনার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনী। লখিসরাইয়ের জেলাশাসক শৈলেন্দ্র কুমার ও পুলিস আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদারকি শুরু করেন। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। অনেকের অবস্থাই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানা যাচ্ছে। বর্তমানে মন্দির প্রাঙ্গণে পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত জারি রয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)