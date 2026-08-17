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হঠাৎ অন্ধকার, হুড়োহুড়ি! ভয়ানক ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু পুণ্যার্থীর! শ্রাবণের শেষ সোমে মন্দিরে সারি সারি ভক্তের লাশ!

Death in Stampede on Swan Somvar: বিহারের লক্ষ্মীসরাইয়ের অশোকধাম মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু অন্তত ৭ জনের। ভয়ংকর আহত আরও ৮। জখম বহু। শ্রাবণের শেষ সোমবারে পুজো দিতে গিয়েই এই বিপত্তি। সঙ্গে যোগ হয় বিদয্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ার আতঙ্ক।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 17, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:37 AM IST
হঠাৎ অন্ধকার, হুড়োহুড়ি! ভয়ানক ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু পুণ্যার্থীর! শ্রাবণের শেষ সোমে মন্দিরে সারি সারি ভক্তের লাশ!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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