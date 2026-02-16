Factory Fire: কারখানায় ভয়ংকর বিস্ফোরণ! জীবন্ত ঝলসে মৃত একাধিক, চোখের পলকে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rajasthan Bhiwadi Factory Fire: রাসায়নিক কারখানায় সোমবার ভয়াবহ আগুনে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। কারখানার ভেতর থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। দমকলের ৬টি ইঞ্জিন দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 16, 2026, 05:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেমিক্যাল কারখানায় ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড। জীবন্ত ঝলসে মৃত্যু সাত শ্রমিকের। ঘটনাটি রাজস্থানের আলওয়ার জেলার খুশখেরা শিল্প এলাকার। সোমবার সকালে একটি কারখানায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দগ্ধ হয়ে মৃতদের পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ কারখানাটির ভেতর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই ধোঁয়া বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়। খবর পেয়ে দমকলের ৬টি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকল কর্মকর্তা রাজু খান জানান, কারখানাটি গত কয়েক মাস ধরে বন্ধ থাকলেও ভেতরে প্রচুর পরিমাণে পিচবোর্ড (Cardboard) মজুত করা ছিল, যার ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

বিকট বিস্ফোরণ ও আতঙ্ক:
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যে তিন থেকে চারটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এতে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে, কারখানার ভেতরে মজুত থাকা গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই বিস্ফোরণগুলো ঘটেছে। ঘটনার সময় কারখানার ভেতরে ২০ থেকে ২৫ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। কিছু শ্রমিক কোনোক্রমে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও অনেকেই ভেতরে আটকে পড়েন।

প্রশাসনের তৎপরতা:
দুর্ঘটনার খবর পেয়েই পুলিস ও প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে আশেপাশের কারখানাগুলো খালি করে দেওয়া হয় এবং ওই এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও উদ্ধারকাজ ও কুলিং অপারেশন (আগুন পুরোপুরি নেভানো) দীর্ঘ সময় ধরে চলে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, আগুনে কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী ভস্মীভূত হয়েছে। তবে আগুনের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

মুখ্যমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ:
রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি জেলা প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আহতদের উন্নত চিকিৎসা সুনিশ্চিত করার আদেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি, শিল্প এলাকার অন্যান্য কারখানাগুলোকে কঠোরভাবে নিরাপত্তা বিধি মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

bhiwadi factory fireRajasthanAlwarFACTORY FIRE7 deadexplosionKhushkhera
