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স্কুলে ম্যালেরিয়া ওষুধ খাওয়ার পরেই চরম বিপর্যয়! মৃত্যু ৭ বছরের শিশুর, অসুস্থ একের পর এক খুদে পড়ুয়া

৫২ জন শিশু বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স না পাওয়ায় অভিভাবকেরা বাইক ও ট্রাক্টরে করে বাচ্চাদের হাসপাতালে নিয়ে যান। মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ঘটনাটি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এলাকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল পাঠানো হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 02, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:26 PM IST
স্কুলে ম্যালেরিয়া ওষুধ খাওয়ার পরেই চরম বিপর্যয়! মৃত্যু ৭ বছরের শিশুর, অসুস্থ একের পর এক খুদে পড়ুয়া

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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