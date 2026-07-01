/নতুন প্রাণী আবিষ্কারে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বাংলা! শীর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিবেশ ও বানিজ্যিক গুরুত্বে ভারতের প্রাণী বৈচিত্র্যের ঝুলিতে জুড়ল এক মস্ত বড় সাফল্য। ২০২৫ সালে দেশজুড়ে সন্ধান মিলেছে ৭০৯টি নতুন প্রজাতির প্রাণীর। মঙ্গলবার কলকাতায় জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া-র ১১১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এই তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কারের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে কেরল এবং ঠিক তারপরেই দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে বাংলা।
ZSI-এর প্রকাশিত ‘অ্যানিমেল ডিসকভারিজ–২০২৫’ রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গত এক বছরে জাতীয় তথ্যভাণ্ডারে মোট ৭০৯টি নতুন প্রাণীর রেকর্ড যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮৩টি প্রজাতি বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ণ নতুন যা পৃথিবীতে আগে কখনও দেখা যায়নি।বাকি ২২৬টি প্রজাতি পৃথিবীর অন্য কোথাও থাকলেও, ভারতে এই প্রথমবার খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সেখানেই রাজ্যভিত্তিক তালিকায় কেরল প্রথম স্থান এবং পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।
পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে সুন্দরবন অধ্যুষিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স সংলগ্ন আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নতুন প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। এই নতুন আবিষ্কারের ফলে ভারতের মোট প্রাণী বৈচিত্র্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০৫,৯৫৩-এ, যা বিশ্বমঞ্চে ভারতকে অন্যতম প্রধান ‘মেগাডাইভার্স’ রাষ্ট্র হিসেবে আবারও প্রমাণ করল। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোঁজ মিলেছে বিভিন্ন ধরণের মাছের। আর অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে পোকা-মাকড়, বিশেষ করে গুবরে পোকা, মথ এবং মৌমাছির বৈচিত্র্য ছিল সবচেয়ে বেশি।
২০২৫–এ যে ৭০৯টি নতুন প্রজাতির প্রাণীর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে কেরালা। ক্ষুদ্র এই রাজ্য থেকে ৯৮ প্রজাতির প্রাণীর খোঁজ মিলেছে। তালিকার দ্বিতীয় নাম বাংলার (৭৬ প্রজাতি)। এর পরেই রয়েছে কর্নাটক ও অরুণাচল প্রদেশ (যথাক্রমে ৬৭ ও ৬৫টি প্রজাতি)।
'ফনা অব ইন্ডিয়া চেকলিস্ট' ৩.০ সংস্করণ প্রকাশ
অনুষ্ঠানে ZSI-এর ডিরেক্টর ধৃতি ব্যানার্জী জানান, ভারতের প্রাণী জগতের সম্পূর্ণ তথ্য ডিজিটালি সংরক্ষণ করতে ‘ফনা অব ইন্ডিয়া চেকলিস্ট পোর্টাল’ তৈরি করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এর প্রথম সংস্করণ এসেছিল, আর এবার এর ৩.০ সংস্করণ প্রকাশ করা হল। এখন থেকে প্রতি বছর এই তালিকা আপডেট করা হবে।
অনুষ্ঠানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ উপস্থিত ছিলেন। স্বপন দাশগুপ্ত এই ধরনের নথিবদ্ধকরণের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, “যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে মাটিতে কাজ করে এই জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন, তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। সঠিক নথিবদ্ধকরণ না থাকলে অনেক জরুরি তথ্য হারিয়ে যাবে।” অন্যদিকে বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ করে জানান, আসন সংখ্যা কম থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি জুলজি পড়তে পারেননি, পরে বোটানি নিয়ে পড়েন।
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