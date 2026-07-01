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নতুন প্রাণী আবিষ্কারে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বাংলা! শীর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার

Animal Census: দেশের প্রাণীকুলে যুক্ত হলো ৭০৯টি নতুন প্রজাতি, ZSI-এর রিপোর্টে নজর কাড়ল সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গ। বেথুয়াডহরিতে ৭৩১, বিভূতিভূষণ–এ ৮৭০, রমনাবাগানে ৪৯৪, বল্লভপুরে ৭৬৪ এবং রায়গঞ্জে ৭৩৫ প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব রেকর্ড হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 01, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:54 AM IST
নতুন প্রাণী আবিষ্কারে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বাংলা! শীর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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