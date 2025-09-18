US Citizen lady burnt to death: আমেরিকা থেকে NRI প্রেমিককে বিয়ে করতে পাঞ্জাবে এসে স্টোররুমে পোড়া লাশ ৭১-র হবু 'কনে'!

US Citizen lady burnt to death: আমেরিকা থেকে NRI প্রেমিককে বিয়ে করতে পাঞ্জাবে এসে স্টোররুমে পোড়া লাশ ৭১-র হবু 'কনে'!
US Citizen lady burnt to death in Punjab: ৭৫ বছরের প্রেমিকের আমন্ত্রণেই ভারতে এসেছিলেন! ভারতে আসার পর রুপিন্দর কৌর পান্ধের নিখোঁজ হয়ে যান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুদূর আমেরিকা থেকে প্রেমিককে বিয়ে করতে পাঞ্জাবে এসেছিলেন মার্কিন নাগরিক ৭১ বছরের প্রৌঢ়া। আদতে লুধিয়ানার বাসিন্দা ইংল্যান্ড-ভিত্তিক অনাবাসী ভারতীয় ৭৫ বছরের প্রেমিকের আমন্ত্রণেই ভারতে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষমেশ বিয়ে নয়... ৭১ বছরের প্রৌঢ়া রুপিন্দর কৌর পান্ধেরের পরিণতি হল পোড়া লাশ!
পুলিস সূত্রে খবর, মার্কিন মুলুক থেকে পাঞ্জাবে বিয়ে করতে আসা রুপিন্দর কৌর পান্ধেরকে পুড়িয়ে খুন করা হয়েছে। খুন করেছে চরণজিৎ সিং গ্রেওয়াল। যার কিনা রুপিন্দরের বর হওয়ার কথা ছিল। সিয়াটল থেকে পাঞ্জাবে এসেছিলেন ৭১ বছরের প্রৌঢ়া রুপিন্দর কৌর পান্ধের। কিন্তু ভারতে আসার পর রুপিন্দর কৌর পান্ধের নিখোঁজ হয়ে যান। জুলাই মাসে ঘটনাটি ঘটে। সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসে।
লুধিয়ানা পুলিস নিখোঁজের ঘটনায় দায়ের হওয়া এফআইআরে সন্দেহভাজনদের নাম উল্লেখ করেছে। সেখানে নাম রয়েছে চরণজিৎ সিং গ্রেওয়ালেরও। গ্রেওয়ালের আমন্ত্রণেই ভারতে এসেছিলেন রুপিন্দর। পুলিস সূত্রে খবর, গ্রেওয়ালই তাঁকে হত্যা করেছে। পুলিস জানিয়েছে, ২৪ জুলাই পান্ধেরের বোন কমল কৌরের রুপিন্দর পান্ধেরের মোবাইল ফোন বন্ধ দেখে সন্দেহ হয়। এরপরই তিনি নয়াদিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাপ দেন ঘটনার অনুসন্ধানে।
এরপর গত সপ্তাহেই কমল কৌরের পরিবার রুপিন্দরের মৃত্যুর খবর পায়। মার্কিন নাগরিক রুপিন্দরকে হত্যার অভিযোগে পুলিস মালহা পট্টির সুখজিৎ সিং সোনুকে গ্রেফার করে। জেরায় সোনু স্বীকার করে যে, সে পান্ধেরকে তার বাড়িতে হত্যা করে। তারপর একটি স্টোররুমে দেহ পুড়িয়ে দেয়। গ্রেওয়ালের নির্দেশেই সে একাজ করে। পান্ধেরকে হত্যার জন্য গ্রেওয়াল তাকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।
কিন্তু কেন প্রেমিকা রুপিন্দরকে খুন করেন গ্রেওয়াল? পুলিস জানিয়েছে, পান্ধের ভারতে আসার আগে গ্রেওয়ালকে মোটা টাকা পাঠিয়েছিলেন। টাকা-ই এই খুনের পিছনে কারণ। গ্রেওয়াল এখন পলাতক। তার খোঁজ চলছে। ওদিকে সোনুর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে নিহতের কঙ্কালের দেহাবশেষ ও অন্যান্য প্রমাণ খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।
