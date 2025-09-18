English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 18, 2025, 07:08 PM IST
US Citizen lady burnt to death: আমেরিকা থেকে NRI প্রেমিককে বিয়ে করতে পাঞ্জাবে এসে স্টোররুমে পোড়া লাশ ৭১-র হবু 'কনে'!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুদূর আমেরিকা থেকে প্রেমিককে বিয়ে করতে পাঞ্জাবে এসেছিলেন মার্কিন নাগরিক ৭১ বছরের প্রৌঢ়াআদতে লুধিয়ানার বাসিন্দা ইংল্যান্ড-ভিত্তিক অনাবাসী ভারতীয় ৭৫ বছরের প্রেমিকের আমন্ত্রণেই ভারতে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষমেশ বিয়ে নয়... ৭১ বছরের প্রৌঢ়া রুপিন্দর কৌর পান্ধেরের পরিণতি হল পোড়া লাশ!

পুলিস সূত্রে খবর, মার্কিন মুলুক থেকে পাঞ্জাবে বিয়ে করতে আসা রুপিন্দর কৌর পান্ধেরকে পুড়িয়ে খুন করা হয়েছেখুন করেছে চরণজিসিং গ্রেওয়ালযার কিনা রুপিন্দরের বর হওয়ার কথা ছিলসিয়াটল থেকে পাঞ্জাবে এসেছিলেন ৭১ বছরের প্রৌঢ়া রুপিন্দর কৌর পান্ধেরকিন্তু ভারতে আসার পর রুপিন্দর কৌর পান্ধের নিখোঁজ হয়ে যানজুলাই মাসে ঘটনাটি ঘটে। সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসে।

লুধিয়ানা পুলি নিখোঁজের ঘটনায় দায়ের হওয়া এফআইআরে সন্দেহভাজনদের নাম উল্লেখ করেছেসেখানে নাম রয়েছে চরণজিৎ সিং গ্রেওয়ালেরগ্রেওয়ালের আমন্ত্রণে ভারতে এসেছিলেন রুপিন্দর পুলিস সূত্রে খবর, গ্রেওয়ালই তাকে হত্যা করেছে। পুলি জানিয়েছে, ২৪ জুলাই পান্ধেরের বোন কমল কৌরের রুপিন্দর পান্ধেরের মোবাইল ফোন বন্ধ দেখে সন্দেহ হয় এরপরই তিনি নয়াদিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাপ দেন ঘটনার অনুসন্ধানে

এরপর গত সপ্তাহেই কমল কৌরের পরিবার রুপিন্দরের মৃত্যুর খবর পায় মার্কিন নাগরিক রুপিন্দরকে হত্যার অভিযোগে পুলি মালহা পট্টির সুখজিৎ সিং সোনুকে গ্রেফা করে। জেরায় সোনু স্বীকার করে যে, সে পান্ধেরকে তার বাড়িতে হত্যা করে। তারপর একটি স্টোররুমে দেহ পুড়িয়ে দে গ্রেওয়ালের নির্দেশেই সে একাজ করে। পান্ধেরকে হত্যার জন্য গ্রেওয়াল তাকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন

কিন্তু কেন প্রেমিকা রুপিন্দরকে খুন করেন গ্রেওয়াল? পুলিস জানিয়েছে, পান্ধের ভারতে আসার আগে গ্রেওয়ালকে মোটা টাকা পাঠিয়েছিলেনটাকা-ই এই খুনের পিছনে কারণ। গ্রেওয়াল এখন পলাতক। তার খোঁজ চলছে। ওদিকে সোনুর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে নিহতের কঙ্কালের দেহাবশেষ অন্যান্য প্রমাণ খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। 

