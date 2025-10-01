English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jaunpur Incident: ৩৫-র যুবতীকে বিয়ে... গভীর রাত পর্যন্ত... পরদিন সকালেই মৃত্যু ৭৫-র বৃদ্ধের!

সাংরু তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, মানভাবতীকে কেবল তাঁর ঘর সামলাতে হবে। আর বদলে তিনি মানভাবতী ও তাঁর সন্তানদের ভরণপোষণ করবেন।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 1, 2025, 02:42 PM IST
Jaunpur Incident: ৩৫-র যুবতীকে বিয়ে... গভীর রাত পর্যন্ত... পরদিন সকালেই মৃত্যু ৭৫-র বৃদ্ধের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩৫ বছর বয়সী তরুণীকে বিয়ে ৭৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের। বিয়ের পরদিন সকালেই অপ্রত্যাশিতভাবে  মারা গেলেন ওই বৃদ্ধ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে। বিয়ের পরদিন সকালেই ওই বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে তাঁর পরিবার। তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। 

জৌনপুরের কুচমুচ গ্রামের বাসিন্দা সাংরু রাম নামে ওই ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধ একজন কৃষক ছিলেন। এক বছর আগে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে একাই বসবাস করছিলেন সাংরু রাম। তাঁর ভাই ও ভাগ্নে বর্তমানে দিল্লিতে থাকেন। সেখানেই তাঁরা ব্যবসা করেন। পত্নীবিয়োগে একাকী, নিঃসন্তান সাংরু রাম সম্প্রতি আবার বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে নিরুৎসাহিত করারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন সাংরু।

এরপরই সোমবার সাংরু রাম মানভাবতীকে বিয়ে করেন। আদালতে বিয়ে করেন দম্পতি। তারপর একটি মন্দিরে একটি ছোট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। কিন্তু তারপরই এই বিয়ে বিতর্কিত মোড় নেয়, যখন বিয়ের পরদিন সকালেই সাংরু রামের মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, এটি মানভাবতীরও দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম পক্ষে তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। সাংরু তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, মানভাবতীকে কেবল তাঁর ঘর সামলাতে হবে। আর বদলে তিনি মানভাবতী ও তাঁর সন্তানদের ভরণপোষণ করবেন।

মানভাবতী জানিয়েছেন, "আমাদের বিয়ের পর, আমরা গভীর রাত পর্যন্ত কথা বলছিলাম। তারপর হঠাৎই সকালে তাঁর স্বাস্থ্যের আচমকা অবনতি ঘটে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।" সাংরু রামের মৃত্যুর কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। আকস্মিক এই মৃত্যুতে শোকাহত গ্রামবাসীরা। সাংরুর ভাগ্নে এই মৃত্যুকে সন্দেহজনক বলে উল্লেখ করেছেন। শেষকৃত্যও স্থগিত রেখেছেন তাঁরা। দাবি করেছেন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও শেষকৃত্য করা হবে না।

