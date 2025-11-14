English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Pune crash: দৈত্য ট্রাকের মরণফাঁদে আস্ত গাড়ি! দুই ট্রাক-পাউরুটির মাঝে থেঁতলে চেপ্টে মরল বহু! রক্তে পিছল হল সন্ধের সড়ক...বীভৎস...

Pune: পুণেতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। দুটি ট্রাকের মাঝে স্যান্ডউইচ চারচাকা গাড়ি। দুর্ঘটনায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠল ট্রাক-সহ গাড়িটি। মৃত কমপক্ষে ৮।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 14, 2025, 01:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুণেতে ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা। হাইওয়েতে ট্রেলার ট্রাকের তাণ্ডব। ১৩টি গাড়ির উপর দিয়ে যায় ট্রাকটি। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে আটজনের মৃত্যু হয়। এবং ১৩ জন গুরুতর আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে, বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা ব্যস্ত পুণে-বেঙ্গালুরু হাইওয়ের মকর ব্রিজ–নাভালে ব্রিজে।

জানা গিয়েছে, ট্রেলার ট্রাকটি একটি গাড়িকে কয়েক মিটার টেনে নিয়ে যাওয়ার পর আরেকটি ট্রাকে ধাক্কা মারে। দুই ট্রাক এবং গাড়িটি একে অপরের মধ্যে আটকে ভয়ংকর আগুন ধরে যায়। 

গাড়ির পাঁচজন যাত্রী - দুই পুরুষ, দুই মহিলা এবং এক তিন বছর বয়সী মেয়ে- এবং ট্রেলার ট্রাকের চালক ও ক্লিনার জীবন্ত দগ্ধে মারা যান। মৃতদের মধ্যে ছিলেন স্বাতি সন্তোষ নাভালকার (৩৭), তার বাবা দত্তাত্রেয় দাভাড়ে (৫৮), মা শন্তা দাভাড়ে (৫৪), যারা শহরের ধায়ারি ফাটা এলাকার বাসিন্দা, এবং তাদের পরিবারের বন্ধুর মেয়ে। দুর্ঘটনার সময় পরিবারটি নারায়ণপুর থেকে গাড়িতে করে ফিরছিল। অষ্টম নিহত ব্যক্তি, সাতারার খান্ডালার বাসিন্দা রোহিত কদম (২৫) একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান।

দমকলকর্মী ও উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানো ও উদ্ধারকাজ চালায়। পুলিসও ঘটনাস্থলে গিয়ে জনতার ভিড় সরায় যাতে উদ্ধারকাজ ঠিকমতো করা যায়। ঘটনার পর সড়কটি ধীর গতিতে যানজটের কারণে পুরোপুরি আটকে যায়। দগ্ধ গাড়ি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় ঘটনাস্থল ভয়ঙ্কর দৃশ্যে পরিণত হয়।

এদিকে, ট্রাকের ব্রেক কেন ব্যর্থ হল এবং দুর্ঘটনার আসল কারণ কী তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মীয়স্বজনদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি বলেন, 'পুণের নাভালে ব্রিজে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং বেদনাদায়ক।'

পুণের পুলিস কমিশনার অমিতেশ কুমার বলেন, একটি ভারী যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনের দিকে থাকা বেশ কয়েকটি যানবাহনে ধাক্কা মারে। তিনি বলেন, 'দুর্ঘটনাটি এতটাই তীব্র ছিল যে এটি দুটি ভারী যানবাহনের মাঝখানে একটি গাড়িকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে ভয়াবহ আগুন লাগে এবং একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। আহতদের সাসুন জেনারেল হাসপাতাল সহ নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।' কমিশনার বলেন, ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ এবং ফরেনসিক পরীক্ষা করার জন্য এবং ময়নাতদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির জন্য ডাক্তারদের সাথে সমন্বয় করার জন্য পৃথক দল গঠন করা হয়েছে।

ডিসিপি কদম জানান, লোহার পুঁতি বোঝাই ট্রেলারটি মুম্বাইয়ের দিকে যাচ্ছিল। বিকেল ৫.৪৫ মিনিট নাগাদ, ভূমকার ব্রিজের কাছে 'সেলফি পয়েন্ট'-এর কাছে পৌঁছানোর সময়, চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং ট্রাকটি বেশ কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় দুটি ট্রাক, একটি গাড়ি, একটি মিনিবাস এবং দুই চাকার গাড়ি সহ মোট ১৩টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ।

PunePune Accident8 dead in truck accidentNavale Bridgetrailer truck collisionPune-Bengaluru highway crash
