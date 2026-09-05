/পরিবার জানত না কোথায় যাচ্ছে! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে গাড়ি, মৃত ৮ ইঞ্জিনিয়ার পড়ুয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা গাড়ির। সংঘর্ষের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ভেতরে থাকা যাত্রীরা ভেতরেই আটকে পড়েন। মৃত আট পড়ুয়া। ঘটনাটি ঘটেছে কেরলমের ত্রিশূর জেলায়। গত শুক্রবার রাত ১১ টা ৪০ মিনিট নাগাদ কৈপামঙ্গলমের পানাম্বিক্কুন্নু এলাকায় ৬৬ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
তামিলনাড়ুর দিন্দিগুলের পিএসএম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা গুরুবায়ুর থেকে কোদুঙ্গাল্লুরের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তা নির্মাণের জন্য বন্ধ থাকা এক ডাইভারশনে একটি লরি বেআইনিভাবে পার্ক করা ছিল। পড়ুয়াদের দ্রুতগতির গাড়িটি সরাসরি গিয়ে সেই লরির পেছনে ধাক্কা মারলে ৮ জনেরই মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনাস্থলের একটি সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গিয়েছে। সেখানে দেখা যায়, রাতে প্রায় ফাঁকা রাস্তায় দ্রুতগতিতে গাড়িটি যাচ্ছিল। লরিটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা না গেলেও, ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা এলাকা ধুলোয় ভরে যায়। রাস্তা সংস্কারের কাজ চলায় পুলিস ওই জায়গায় ব্যারিকেড দিয়ে ডাইভারশন করে রেখেছিল। দ্রুতগতিতে থাকার কারণে চালক সম্ভবত ডাইভারশনটি দেখতে পাননি।
ধাক্কার সংঘর্ষ এতটাই ভয়ংকর ছিল যে, গাড়িটি পুরো দুমড়ে-মুচড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা, পুলিস এবং দমকলকর্মীরা মিলে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। গাড়িটি কেটে যাত্রীদের বাইরে বের করে আনা হয়। ঘটনাস্থলেই ছয়জন ছাত্র মারা যান। বাকি দুজনকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। সবকটি দেহ ত্রিশূর মেডিক্যাল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।
পুলিস নিহত ছাত্রদের আইডি কার্ড থেকে তাঁদের নাম জানতে পেরেছে। নিহত আটজনের মধ্যে ছয়জনের পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে। এদের মধ্যে সূর্য, যুবসাঞ্জিত, বিশ্ব ও জোশুয়া দিন্দিগুলের বাসিন্দা। সন্তোষ ও প্রসন্ন নামের অন্য দুজন মাদুরাইয়ের বাসিন্দা। বাকি দুজনের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা জানান, ছেলেরা কেরালায় গিয়েছে তা তাঁরা জানতেনই না।
ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত লরি চালক পলাতক। কৈপামঙ্গলম থানা পুলিস চালকের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ধারায় মামলা করেছে। চালকের খোঁজে তল্লাশি চলছে। স্বজনেরা হাসপাতালে এসে পৌঁছালেই দেহগুলোর ময়নাতদন্ত শুরু হবে।
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