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পরিবার জানত না কোথায় যাচ্ছে! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে গাড়ি, মৃত ৮ ইঞ্জিনিয়ার পড়ুয়া

Terrible Road Accident: নিহতদের কাছে থাকা স্টুডেন্ট আইডি কার্ড দেখে পুলিস তাদের নাম-পরিচয় শনাক্ত করে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। যোগাযোগ করা হলে পরিবারের সদস্যরা জানান, তাঁদের সন্তানেরা যে কেরালায় ঘুরতে এসেছিলেন, সে বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানতেন না।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 05, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:35 AM IST
পরিবার জানত না কোথায় যাচ্ছে! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে গাড়ি, মৃত ৮ ইঞ্জিনিয়ার পড়ুয়া

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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