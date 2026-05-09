English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • দেশ
  • Shiva Temple Demolished: ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ৮০০ বছরের পুরনো শিবমন্দির? ফুঁসে উঠল এলাকাবাসী

Shiva Temple Demolished: ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ৮০০ বছরের পুরনো শিবমন্দির? ফুঁসে উঠল এলাকাবাসী

800 Year Old Shiva Temple Demolished: ১৩ শতকের রাজা গণপতিদেবের আমলের এই মন্দির-চত্বরে উৎকীর্ণ রয়েছে একটি তেলুগু লিপি। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এহেন মন্দিরটি। দাবি, ওখানে নাকি একটি স্কুল তৈরি করা হবে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 9, 2026, 07:47 PM IST
Shiva Temple Demolished: ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ৮০০ বছরের পুরনো শিবমন্দির? ফুঁসে উঠল এলাকাবাসী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভেঙে দেওয়া হল ৮০০ বছরের পুরনো শিবমন্দির (demolition of 800-year-old Kakatiya-era Shiva temple)। তেলঙ্গানার ওয়ারাঙ্গাল জেলার (Telangana's Warangal district) এই ঘটনা বিরাট বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। মন্দিরটি খানাপুর মণ্ডলের অশোক নগর (Ashok Nagar in Khanapur Mandal) এলাকার। বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হল এই মন্দির। কেন ভেঙে দেওয়া হল মন্দিরটি?

Add Zee News as a Preferred Source

১৩ শতকের

১৩ শতকের রাজা গণপতিদেবের আমল। এই মন্দির চত্বরে উৎকীর্ণ রয়েছে সাত লাইনের একটি তেলুগু লিপি। ১২৩১ খ্রিস্টাব্দের এই লিপিতে রাজাকে মহারাজা ও রাজাধিরাজুলু বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এহেন মন্দিরটি। দাবি, ওখানে নাকি একটি স্কুল তৈরি করা হবে।

আরও পড়ুন: Snake in Mid-Day Meal: মিড-ডে মিলে সাপ; খাবার খেয়ে অসুস্থ ২৫০-এর বেশি শিশু-পড়ুয়া, ঘোর আতঙ্ক

ক্ষতি-অভিযোগ-দাবি

এই ঘটনার পরে অভিযোগ জানানো হয়েছে ন্যাশনাল মনুমেন্টস অথরিটির কাছে। আইনি বিষয়টি দেখছেন রামা রাও ইমানেনি। আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এই কেসটি নথিবদ্ধ করেছে। তেলঙ্গানা হেরিটেজ অ্য়াক্টে সেকশন ৩০ মোতাবেক আইনি পদক্ষেপ করা হবে। উক্ত অভিযোগে বারবার বলা সত্ত্বেও একটি হেরিটেজ কনজারভেশন কমিটি তৈরি করার বিষয়ে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার দিকেও আঙুল তোলা হয়েছে।

আরও পড়ুন: Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরে রাফাল ও সুখোইয়ের বিধ্বংসী তান্ডবে মাত্র ২২ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় পাকিস্তান; কীভাবে?

'রেমন্যান্টস অফ অ্যান ওল্ড ডিলাপিডেটেড স্ট্রাকচার'

ঘটনা ঘটার পরেই সরেজমিনে তদন্ত করার কথা জানিয়ে ওয়ারাঙ্গাল জেলা কালেক্টরস অফিস একটি ক্লারিফিকেশন ইস্যু করে। প্রশাসন ইচ্ছাকৃত ধ্বংসের মত খারিজ করে দিয়েছে। তারা এটাকে ভাঙাচোরা একটি কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ (বা 'রেমন্যান্টস অফ অ্যান ওল্ড ডিলাপিডেটেড স্ট্রাকচার') হিসেবে উল্লেখ করেছে। ৩০ একর একটি জমি পতিত হয়ে পড়েছিল। সেটা পরিষ্কার করতে গিয়েই ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে এই ধ্বংসাবশেষটি পাওয়া গিয়েছে।

ইতিহাসবিদ ও স্থপতি

ক্ষুব্ধ লোকজনকে শান্ত করতে তড়িঘড়ি অবশ্য কালেক্টর ড. সত্য শারদা এবং নরসম্পেতের এমএলএ দোন্থি মাধব রেড্ডি এলাকা পরিদর্শনে যান। জানা গিয়েছ, ইতিহাসবিদ ও স্থপতিদের সঙ্গে আলোচনা করে এর সংরক্ষণের কাজ করা হবে। শুধু তাই নয়, এলাকাটি সুরক্ষিতও করা হবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
800-Year-Old Shiva Temple Demolished13th-century reign of GanapatidevaMaharajaRajadhirajuluNational Monuments AuthoritytelanganaUnion Ministry of CultureArchaeology Department
পরবর্তী
খবর

India's New Chief of Defence Staff: দেশের নয়া সেনা সর্বাধিনায়ক সুব্রমণি, চমকে দেবে তাঁর ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা, সামলেছেন তাবড় সব পদ
.

পরবর্তী খবর

West Bengal CM Announcement: নামে সিলমোহর, বাংলার বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শ...