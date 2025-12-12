8th Pay Commission Arrears Date: ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই এরিয়ার মিলবে অষ্টম পে কমিশনে? কী বলেছে অর্থ মন্ত্রক?

8th Pay Commission Arrears Date: ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই এরিয়ার মিলবে অষ্টম পে কমিশনে? কী বলেছে অর্থ মন্ত্রক?
8th Pay Commission Arrears Date: সকলেই উচ্ছ্বসিত পে কমিশন নিয়ে। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই এরিয়ার মিলবে অষ্টম পে কমিশনে? কী বলেছে অর্থ মন্ত্রক?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইতিমধ্যেই অষ্টম বেতন কমিশন (8th Pay Commission update) নিয়ে দেশজোড়া হইচই, অপেক্ষা। বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে এ নিয়ে। পেনশনভোগীদের নিয়েও প্রশ্ন ছিল। জানা গিয়েছে, পেনশনাররা এই অষ্টম বেতন কমিশনের আওতার (inclusion of pension revision in the 8th Pay Commission) মধ্যেই থাকছেন! এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে ৬৯ লক্ষ পেনশনারের। এবার আলোচনা চলছে এরিয়ার (8th Pay Commission Arrears) নিয়ে। অষ্টম বেতন কমিশনে (8th CPC) কি ১ জানুয়ারি থেকেই যোগ হবে এরিয়ার?
অর্থমন্ত্রকের প্রতিক্রিয়া
কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী বলেন, ৮ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন (8th Central Pay Commission) কার্যকর করার তারিখ নিয়ে সরকারই সিদ্ধান্ত নেবে। গৃহীত সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য সরকার যথাযথ তহবিলের সংস্থান করবে। বকেয়ার তারিখ তিনি নিশ্চিতভাবে অস্বীকার করেননি, আবার নিশ্চিত করে বলেনওনি।
শেষ পে কমিশনে বকেয়া কবে পাওয়া গিয়েছিল?
শেষ তিনটি পে কমিশনের দিকে তাকালে স্পষ্ট হয় যে, তাদের রিপোর্ট প্রকাশে দেরি হলেও, কর্মচারীরা সর্বদা পূর্ববর্তী পে কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থেকেই এই সুবিধা পেয়েছেন। ফলস্বরূপ, এই সুপারিশগুলিও লক্ষ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীর জন্য ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই কার্যকর হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।
৬৯ লক্ষ পেনশনভোগী
পেনশন সংশোধনের বিষয়ে কেন্দ্রের স্পষ্ট করেছ যে, অষ্টম বেতন কমিশনের অধীনেই থাকছেন কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ লক্ষ পেনশনার। এ সংক্রান্ত সংশোধন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে আর কোনও ধন্দ নেই! এর ফলে প্রায় ৬৯ লক্ষ পেনশনভোগী বড় ধরনের স্বস্তি পেয়েছেন। কারণ তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন যে, অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের অধীনে তাঁরা হয়তো এই সুবিধাগুলি পাবেন না। সরকার নিশ্চিত করেছে যে, পেনশন সংশোধনের বিষয়টি অষ্টম বেতন কমিশনের ম্যান্ডেটের (Mandate) একটি অংশ হিসেবেই থাকবে।
শীতকালীন অধিবেশনে রাজ্যসভায়
অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনে (8th CPC) কি পেনশন সংশোধন অন্তর্ভুক্ত হবে? সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনে রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের কাজের পরিধি (Terms of Reference - ToR) থেকে পেনশন সংশোধনের বিষয়টি বাদ দেওয়া হবে কি না, সেই সংক্রান্ত সন্দেহ দূর করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, অন্যান্য ভাতার পাশাপাশি পেনশন সংশোধনের বিষয়টিও বেতন কমিশনের সুপারিশগুলির অংশ হবে। মন্ত্রী তাঁর উত্তরে বলেন, ৮ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, পেনশন, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সুপারিশ পেশ করবে! আর এই বক্তব্যের মাধ্যমেই পেনশন সংশোধনের বিষয়টি অষ্টম বেতন কমিশন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কি না, সেই সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূর হয়েছে।
আর ডিএ?
মহার্ঘ ভাতা (DA) সংযুক্তির বিষয়েও সরকারের বক্তব্য রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রায় ১.২ কোটি কর্মরত কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগীদের জন্য একটি বড় ধাক্কা দিয়েছে। সরকার স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, বর্তমানে মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance - DA) বা মহার্ঘ ত্রাণ (Dearness Relief - DR) মূল বেতনের (Basic Pay) সঙ্গে সংযুক্ত (Merge) করার কোনো প্রস্তাব আপাতত বিবেচনা করা হচ্ছে না! কর্মচারীদের পক্ষ থেকে এই মহার্ঘ ভাতা সংযুক্তির দাবিটি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, কিন্তু সরকার বর্তমানে এই পদক্ষেপ করতে নারাজ। এর অর্থ, মহার্ঘ ভাতা এবং ডিয়ারনেস রিলিফ ততা মহার্ঘ ত্রাণ আগের মতোই মূল বেতন বা পেনশনের একটি পৃথক অংশ হিসেবে প্রতি ছয় মাসে সংশোধন করা হতে থাকবে।
