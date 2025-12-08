8th Pay Commission BIG Update: লক্ষ লক্ষ পেনশনারও অষ্টম বেতন কমিশনের আওতায়? 8th Pay Commission-য়ে মিলবে ডিএ-ও?

8th Pay Commission BIG Update: লক্ষ লক্ষ পেনশনারও অষ্টম বেতন কমিশনের আওতায়? 8th Pay Commission-য়ে মিলবে ডিএ-ও?
8th Pay Commission Pensioners BIG Update: আবার সুখবর মিলল অষ্টম বেতন কমিশনকে কেন্দ্র করে। পেনশন সংশোধনের বিষয়ে কেন্দ্রের স্পষ্ট করল যে, কেন্দ্রীয় সরকার অষ্টম বেতন কমিশনের অধীনে থাকছে পেনশনাররা। খুব বড় আপডেট সন্দেহ নেই!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইতিমধ্যেই অষ্টম বেতন কমিশন (8th Pay Commission update) নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। তবে, পেনশনভোগীদের নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিলই। এবার সরকার পরিষ্কার করে দিল, পেনশনাররা এই অষ্টম বেতন কমিশনের আওতার (inclusion of pension revision in the 8th Pay Commission) মধ্যেই থাকছেন! আর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ৬৯ লক্ষ পেনশনারের। কেননা, এতদিন পর্যন্ত তাঁরা ভাবছিলেন, তাঁরা হয়তো অষ্টম পে কমিশনের (8th CPC) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন না!
পেনশন সংশোধনের বিষয়ে কেন্দ্রের স্পষ্ট করল যে, অষ্টম বেতন কমিশনের অধীনেই থাকছেন কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ লক্ষ পেনশনার। এ সংক্রান্ত সংশোধন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে আর কোনও ধন্দ নেই!
এর ফলে প্রায় ৬৯ লক্ষ পেনশনভোগী বড় ধরনের স্বস্তি পেয়েছেন। কারণ তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন যে, অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের অধীনে তাঁরা হয়তো এই সুবিধাগুলি পাবেন না। সরকার নিশ্চিত করেছে যে, পেনশন সংশোধনের বিষয়টি অষ্টম বেতন কমিশনের ম্যান্ডেটের (Mandate) একটি অংশ হিসেবেই থাকবে।
অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনে (8th CPC) কি পেনশন সংশোধন অন্তর্ভুক্ত হবে? সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনে রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের কাজের পরিধি (Terms of Reference - ToR) থেকে পেনশন সংশোধনের বিষয়টি বাদ দেওয়া হবে কি না, সেই সংক্রান্ত সন্দেহ দূর করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, অন্যান্য ভাতার পাশাপাশি পেনশন সংশোধনের বিষয়টিও বেতন কমিশনের সুপারিশগুলির অংশ হবে। মন্ত্রী তাঁর উত্তরে বলেন, ৮ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, পেনশন, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সুপারিশ পেশ করবে! আর এই বক্তব্যের মাধ্যমেই পেনশন সংশোধনের বিষয়টি অষ্টম বেতন কমিশন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কি না, সেই সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূর হয়েছে।
মহার্ঘ ভাতা (DA) সংযুক্তির বিষয়েও সরকারের বক্তব্য রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রায় ১.২ কোটি কর্মরত কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগীদের জন্য একটি বড় ধাক্কা দিয়েছে। সরকার স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, বর্তমানে মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance - DA) বা মহার্ঘ ত্রাণ (Dearness Relief - DR) মূল বেতনের (Basic Pay) সঙ্গে সংযুক্ত (Merge) করার কোনো প্রস্তাব আপাতত বিবেচনা করা হচ্ছে না! কর্মচারীদের পক্ষ থেকে এই মহার্ঘ ভাতা সংযুক্তির দাবিটি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, কিন্তু সরকার বর্তমানে এই পদক্ষেপ করতে নারাজ। এর অর্থ, মহার্ঘ ভাতা এবং ডিয়ারনেস রিলিফ ততা মহার্ঘ ত্রাণ আগের মতোই মূল বেতন বা পেনশনের একটি পৃথক অংশ হিসেবে প্রতি ছয় মাসে সংশোধন করা হতে থাকবে।
